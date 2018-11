Pianista Michio Nishihara presenta concierto Piano a mil en Vitacura

Pianista Michio Nishihara presenta concierto Pianoamil

En Parroquia Inmaculada Concepción, Av. Vitacura 3729.

Sábado 1 de diciembre, 21:00 horas.

Precios: General $2.000, tercera edad y estudiantes $1.000.

El pianista chileno Michio Nishihara Toro prosigue sus conciertos de la mano de su proyecto #pianoamil. Este proyecto se trata de realizar conciertos de piano clásico de forma independiente, en lugares alternativos, y a un muy bajo costo para el público. El objetivo es generar nuevas instancias para el desarrollo de la música y el piano clásico en Chile.

El programa incluirá obras de Chopin, Beethoven, Schumann, Schubert y Brahms. La entrada es adhesión general dos mil pesos; y tercera y edad y estudiantes mil pesos (#pianoamil) Estas adhesiones se pagarán diréctamente en la iglesia al momento de ingresar al concierto.

Sobre #pianoamil el músico dice: "Los apoyos estatales y privados son muy importantes pero los músicos no podemos depender de ellos. Necesitamos generar espacios independientes que puedan asegurar la continuidad de la música, en especial de los conciertos de música clásica"

La cita es el sábado 1 de diciembre en la Parroquia Inmaculada Concepción (Av. Vitacura 3729) a las 21:00 horas.

Michio Nishihara Toro realizó sus estudios superiores completos (pregrado) en Polonia, “Master of fine Arts” Akademia de Música de Bydgoszcz Polonia, y estudios de postgrado en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Ha realizado una constante actividad de conciertos en importantes salas de Alemania, Austria, Hungría, Polonia, Francia, Bélgica, España, Italia, Rusia, Rumania, Reino Unido, Argentina, Perú, Bolivia y Chile, en salas tales como London Royal Festival Hall, Teatro Colón de Buenos Aires, St Martin in the Fields en Londres, Sala S1 de la Radio Nacional Polaca, Sociedad Chopin de Varsovia, Rachmaninov Saal en Moscú, y muchas otras.

Realiza diversas iniciativas para la difusión de la música clásica en Chile, tales como su Academia de Música para Aficionados ( academiamnt.com ) en Santiago, el proyecto de conciertos Pianoamil, y el programa en video para internet PianoToday.

Programa

Schumann Seis piezas breves

Brahms Rapsodia Op. 79 No. 2

Brahms Intermezzo Op. 116 No. 4

Schubert Impromptu Op. 142 No. 2

Beethoven Sonata Patética Op. 13

Chopin Mazurca Op. 17 No. 4

ChopinPolonesa Op. 26 No. 1

Chopin Estudio Op. 10 No. 6

Chopin Nocturno Op. 55 No. 2

Chopin Scherzo No. 2 Op. 31