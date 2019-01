Rosalía, la joven cantante que ha revolucionado el flamenco y es uno de los sonidos de 2019 según la BBC

La cantante española Rosalía ha conseguido crear un nuevo estilo musical que mezcla las melismas vocales y las palmas propias del flamenco con sonidos del hip-hop.

Su innovación le ha valido para ganarse el quinto puesto en categoría de cantante en el reconocimiento que hace la BBC a Sonido Musical de 2019 y que destaca los artistas que serán tendencia.

Rosalía Vila Tobella nació en Sant Esteve Sesrovires, España, y ya es todo un éxito en Reino Unido.

Su debut fue en 2017 en Los Ángeles, donde se mantuvo durante 67 semanas en las listas de álbumes en español.

La peculiar mezcla que la joven hace de las tradiciones más antiguas y de las tendencias modernas "ha revolucionado el flamenco", llegó a escribir el diario español La Vanguardia.

Su video "De Plata", en el que Rosalía realiza complejos movimientos de flamenco sobre fondos estéticamente muy atractivos, tiene más de cuatro millones y medio de visitas en Youtube.

Su estilo ya ha llamado la atención del rapero Pharrell Williams, que la ha invitado a grabar un disco con él en Los Ángeles y la del director de cine español y ganador de dos Oscar Pedro Almodóvar, que le ha invitado a participar en su próxima película, "Dolor y Gloria", en la que también actuará Penélope Cruz.

Pero ha sido su segundo trabajo, "El mal querer", el que ha logrado cautivar la atención de la audiencia internacional.

Inspirado en una novela occitana del siglo XIII, "La flamenca", el álbum le ha valido cinco nominaciones a los Latin Grammy, donde el tema "Malamente" ganó el premio a la mejor canción alternativa y la mejor canción urbana.

Con el pop latino al alza y una gran discográfica apoyándola, 2019 podría ser un año de éxito para la estrella catalana.

La BBC la entrevistó.

En primer lugar, felicitaciones por convertirte en uno de los Sonidos Musicales del 2019 para la BBC.

¡Muchas gracias! Estoy muy feliz. Descubrí mucha música gracias a escuchar la BBC pero ha sido toda una sorpresa poder tener un puesto en esta lista.

¿Cómo nació tu interés por la música?

Siempre tuve una conexión con la música. Nadie en mi familia se dedicaba a ello profesionalmente pero como toda niña pequeña, solía cantar y bailar todo el tiempo. Fuera lo que fuese que sonaba en la radio o en la televisión, yo lo repetía. No sé por qué.

¿Dónde te criaste?

Crecí en Sant Esteve Sesrovires, una pequeña localidad cerca de Barcelona. Mi casa estaba cerca del campo así que había mucha naturaleza a mi alrededor, pero también estaban todas las fábricas que rodean mi pueblo. Eso me ha condicionado un poco.

Sí, puedo sentirlo en tu música. En la canción'De aquí' hay muchos sonidos acústicos, pero también el del motor de una moto.

Exactamente. Siempre me gustaron las motos y los coches cuando era niña. No creo que haya un sonido que no pueda usar para hacer música.

¿Siempre te acercaste así a la composición de canciones?

Me obsesioné con el flamenco cuando tenía 13 años y esa es mi base, pero siempre trato de aproximarme y entender otro tipo de músicas y culturas. Crecí con Tupac Shakur, pero también amaba a Wagner y a Chopin.

Así que aunque la influencia acústica era grande cuando empecé a cantar flamenco, luego quise experimentar con otras melodías y ritmos, porque estoy muy conectada con la música urbana.

¿Fue fácil combinar las dos cosas?

Fue muy natural. Tenía todo en mi oído y en mi mente, todos esos sonidos diferentes que generalmente son sinónimo del sin presencia. Como en el flamenco, nadie creyó que esos sonidos podían convivir en el mismo lugar y al mismo tiempo.

¿Qué inspiró la historia del álbum "El mal querer"?

Lo primero que tuve claro fue el título, fue durante mi último año en la universidad. Quería explorar el amor del malo, el de las pasiones. Ya sabes, cosas como la dominación, el lado oscuro del amor.

Y quería hacer un disco donde cada canción pudiera ser un capítulo, casi para que pudieras "leer" el álbum. De modo que quizás si escuchas la canción número tres, tal vez lo hagas de forma diferente porque sabes lo que sucedió en el capítulo dos. Así que empecé a buscar referencias, hojeando libros para encontrar letras tradicionales.

¿Cómo descubriste 'La flamenca'?

Completamente por azar. Estaba tomando café con un amigo y me dijo: "¿has leído este libro?" y me llamó la atención porque la historia era sobre una mujer que se enamora de un hombre que le propone matrimonio, pero luego se pone súper loco, celoso y la aprisiona. Conecté tanto con esa historia que sentí que podía componer la estructura, los capítulos, alrededor de esa idea. Fue perfecto.

¿Fue un desafío canalizar toda esa angustia y vulnerabilidad y agresión?

Para mí ya solo el tener que escribir con una voz masculina o pensar en una voz femenina para esta historia en particular ya fue muy interesante. Intenté encontrar diferentes maneras de usar mi voz, trabajé con un coro de niñas y con cantantes de flamenco con un estilo muy agresivo.

Quería encontrar formas diferentes de acercarme a esta inspiración flamenca y al sonido electrónico, pero con las voces siempre como centro.

Las melodías suelen tener un toque árabe. ¿Es algo común en el flamenco?

El flamenco está conectado con tantos tipos de música. Tiene cultura judía, árabe, rusa, española... También está vinculado a la música africana porque tiene los ritmos de "amalgama". Puedes encontrar todo en el flamenco. Por eso es tan hermoso.

El flamenco también está estrechamente asociado con la danza ¿Son tus actuaciones tan físicamente extenuantes como se ven?

Creo que sí. Para mí, hay una conexión: cuanto más libre esté mi cuerpo, mejor suena mi voz.

Solía ​​cantar en tablaos, estos lugares tradicionales donde se toca flamenco, y solía ver cómo se movían los bailarines. Siempre he estado atenta a todos los detalles. También estudié guitarra. No soy una guitarrista flamenca porque es muy difícil, pero he estado estudiando durante mucho tiempo solo para entender los acordes y la armonía.

Tus videos homenajean y a la vez deconstruyen los símbolos culturales y religiosos de Cataluña. ¿Podemos hablar de eso?

Mis padres no son religiosos, pero mi abuela sí lo era. Me llevaba a la iglesia algunos domingos y recuerdo la música y el peso de la moralidad. Cuando uso esas imágenes, no estoy tratando de disculparme o de hacer una crítica. Se trata de poner algo en la mesa que está relacionado con mis experiencias y cultura, y trato de usar metáforas visuales que ayuden a entender mejor mi música.

Hay un momento en'Pienso en tu mirá'donde estás actuando entre dos camiones en movimiento. Cada vez que lo veo, me preocupa que estén a punto de atropellarte.

¡Lo mismo me preocupaba a mí cuando lo filmamos! ¡Tuve que confiar en el equipo y logré sobrevivir! Pero me encanta correr riesgos en todas partes, desde en mi música hasta en mis videos.