XIX Festival de Música Contemporánea

En Sala Isidora Zegers, Compañía 1264. Metro Plaza de Armas.

Del 14 al 17 de enero, 20:00 horas.

Jornada de clausura, 18 de enero, 19:30 horas, Teatro Universidad de Chile, Av. Providencia 043. Metro Baquedano

Entrada liberada.

Toda la programación en artes.uchile.cl.

Nuevo director artístico, una programación tematizada, el homenaje a Leni Alexander con tres de sus obras y el tradicional cierre a cargo de la Orquesta Sinfónica son algunos de los atractivos de la XIX versión del encuentro que se realizará entre el 14 y el 18 de enero en la sala Isidora Zegers del Centro Artístico y Cultural de la Universidad de Chile.

Entre el 14 y 18 de enero se realizará la 19° versión del Festival Internacional de Música Contemporánea que organiza el Departamento de Música de la Universidad de Chile y que para este año tiene varias novedades en su estructura.

Dirigido por primera vez por el académico y compositor Jorge Pepi, el Festival presentará en sus primeras cuatro jornadas, a realizarse en la sala Isidora Zegers, bloques ordenados por criterios cronológicos o temáticos. De este modo, habrá en el primer día un bloque con los grandes referentes del siglo XX y otro con obras de compositores del DMUS a partir de la obra de Claude Debussy.

El martes 15 se presentarán durante toda la jornada agrupaciones de cámara (de dúos a cuartetos), el miércoles 16 habrá una parte con solistas y otra con grandes ensambles y el jueves 17 será el turno de jóvenes compositores chilenos y se contará con la participación especial de la Compañía de Música Contemporánea, interpretando Partiels de Gérard Grisey. “Quisimos organizar por formato de interpretación y por temática, además de acortar los programas, para mantener la atención del público durante cada concierto”, explica Pepi sobre las cuatro jornadas que se vivirán en la sala Isidora Zegers.

Lo que se mantiene intacto de versiones anteriores es la jornada de clausura, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Chile, que el viernes 18 interpretará la Sinfonía 10 de Dmitri Shostakovich, Obertura festiva de Juan Orrego Salas y El sol en mis raíces de Nicolás Cortés, obra ganadora del concurso organizado por el DMUS de obras para orquesta. “Es un autor joven pero que ya demuestra mucho oficio técnico y a la vez ha hecho un desarrollo de su trabajo”, agrega el director del festival.

LENI ALEXANDER: MUJER Y MIGRANTE

Además, el homenaje de este año será para Leni Alexander, destacada compositora chilena nacida en Polonia, de quien (a diferencia de años anteriores) se interpretarán tres de sus creaciones en distintos días del Festival a cargo de Luis Orlandini (Meralo, 1972), Compañía de Música Contemporánea (Concierto de cámara, 1959) y Claudia Godoy junto a Svetlana Kotova (Tres cantos líricos, 1954). Sobre su obra, destaca Pepi que “es una autora que había oído nombrar, pero en mis doce años en Chile nunca había escuchado sus obras. Con su inclusión, además de difundir su trabajo, queremos poner la atención en las compositoras que han tenido muchas dificultades para insertarse en la escena musical y que esperamos que estén progresivamente en mayor cantidad en las próximas versiones”.

Nacida en 1924 y fallecida en Chile en 2005, esta compositora llegó al país en 1939 y continuó sus estudios musicales de piano bajo la tutela de Rudi Lehman y Lucila Céspedes. Tuvo clases con Fré Focke y estudió violoncello, contrapunto y armonía. Paralelamente, se diplomó en el método de enseñanza Montessori, lo que le permitió ejercer como profesora. En 1954, el gobierno francés le otorgó una beca para cursar sus estudios en el Conservatorio de París, donde estudió con Olivier Messiaen y René Leibowitz. Dividiendo su carrera entre Chile y Europa, Alexander produjo programas en Radio France y WDR, trabajó en el estudio de música electrónica de Colonia y asistió ​a cursos en Darmstadt.

Además de las modificaciones ya señaladas, el Festival cambiará de eje en cuanto a promover y reforzar las obras que a estas alturas ya pueden considerarse “clásicas” del estilo junto a las creaciones más recientes. Pepi apunta sobre esto que “alguna vez Juan Orrego Salas me dijo que más importante que el estreno es la segunda, tercera y cuarta vez que se toca una obra, porque demuestra que hay interés de los músicos y del público por ella. En América Latina hay aún una cultura frágil porque no sabemos o no valoramos lo que tuvimos y en ese sentido es importante que queden referencias, que haya obras que queden como parte de nuestro bagaje cultural”.

Por eso, explica Pepi, junto a las obras actuales se escuchará a referencias nacionales como Alfonso Letelier, Orrego Salas y Fernando García, y obras internacionales como los Partiels de Grisey o autores como Igor Stravinsky, Luciano Berio, Claude Debussy y Charles Ives. “Todos ellos ya son parte de nuestra cultura. Necesitamos una tradición para entender la música contemporánea”, explica el director del Festival.