Artistas visuales de cuatro continentes postulan a SACO8 Festival de Arte Contemporáneo

Son 226 las postulaciones que llegaron desde América, Europa, África y Asia con el objetivo de participar de SACO8 Octavo Festival de Arte Contemporáneo en el Desierto de Atacama. De ellas, solo 7 serán seleccionadas para ser parte de Destino, nombre de la exposición principal del evento que tendrá lugar a partir del 1 de agosto en el Muelle Histórico Melbourne Clark de la capital cuprífera, y línea curatorial del certamen del 2019.

Las estadísticas demuestran un alto interés en el llamado por parte de los artistas de Latinoamérica, en donde México lidera con 44, seguido por 37 de Argentina y 32 de Colombia. Chile queda en cuarta posición con 27 y le sigue Brasil con 13. Finalmente se ubican Venezuela, Cuba, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Bolivia que registran menos de 10.

En general se recibieron 52 postulaciones de Norteamérica entre México, Estados Unidos y Canadá. 29 de Europa con participantes de Suecia, Holanda, Portugal, Francia, Austria, Noruega, Polonia, Alemania, Italia, el Reino Unido y España. A su vez llegaron 3 proyectos desde Asia, de un artista japonés, otro tailandés y uno turco. Además de África, que se hizo presente por primera vez con 2 envíos provenientes de Angola.

Propuestas de una treintena de nacionalidades

Dagmara Wyskiel, directora de SACO, cuenta que “este año hemos recibido propuestas de una treintena de nacionalidades, de las cuales la chilena por primera vez no es la más numerosa. Un fenómeno coherente con el hecho de que SACO es un proyecto macro regional más que nacional, muy latinoamericano en todo el sentido.” A su vez, asegura que “postulaciones de países asiáticos o africanos causan curiosidad y nos confirman que vivimos tiempos de una aldea global.”

Por su parte, Alexandra Mundaca, directora de comunidades de Escondida BHP, da a conocer la importancia que tiene para ellos apoyar instancias que apunten a la reflexión y rescate de nuevos paradigmas, asegurando que “SACO refleja nuestro compromiso con la cultura, entendiéndola siempre como una forma efectiva de transformación y desarrollo. Además representa el rescate del conocimiento y pone en valor el patrimonio cultural local con proyección internacional.”

Una labor que se evidencia con la masiva respuesta a la convocatoria, cerrada el pasado 7 de marzo, que fue potenciada por el hecho de que “el tema curatorial, Destino, ha tenido muy buena recepción, al impulsar este gusto por adivinar el futuro” según comenta la Dagmara, quien finalmente confidencia que el trabajo del jurado será muy complejo por la diversidad y calidad de las ideas enviadas por los postulantes.

Ganadores

Los nombres de los ganadores se darán a conocer en mayo, tras la evaluación del jurado internacional. Los seleccionados de esta convocatoria, que fue abierta a creativos de las artes de la visualidad a nivel mundial, sin limitaciones relacionadas con la profesionalización, edad, etnia, ni género, participarán de una semana de residencia en ISLA (Instituto Superior Latinoamericano de Arte) para la materialización y montaje de sus obras, finalizando su experiencia en SACO con un viaje de contextualización del territorio hacia el interior del Desierto de Atacama, El lugar más seco del mundo, localidad de Quillagua, lugar reconocido por la NASA como el más árido del planeta.

Jurado

Entre los especialistas convocados para deliberar quienes participarán del certamen están Sandino Scheidegger, cofundador del Random Institute y exdirector artístico del Centro de Arte Contemporáneo Despacio; Sissi Hamann, directora del el Centro de Estudios Tradicionales Gandhara y exdirectora académica de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú; Andrés Vial, codirector de Espai Colona; Anne Brand, fundadora de la agencia de curaduría “Agency for Spiritual Guest Work in the Service of Visualizing" y, por supuesto, Dagmara Wyskiel.

Exposición

Desde el 1 de agosto al 5 de septiembre estará abierta la muestra internacional de obras site specific creadas por los siete artistas seleccionados en el marco de esta convocatoria, especialmente para ser expuestas en el Muelle Histórico de Antofagasta. Una exhibición, que como todas las de SACO, tendrá acceso libre y contará con mediadores todo el tiempo expositivo.