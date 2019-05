Formalizan a decano de Universidad Adolfo Ibáñez por daño a monumento arqueológico “El gigante de Atacama”

Francisco José Covarrubias, decano de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a otras tres personas, fueron formalizados por daños al monumento arqueológico del Gigante de Tarapacá, en las inmediaciones de Iquique.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 20 de mayo en horas de la mañana, cuando Covarrubias, en compañía de M.P.M., M.I.B.G y M.C.A.U., ascendieron al emblemático monumento protegido, según informó este miércoles el diario "La Estrella" de Iquique.

El Gigante de Atacama, Gigante de Tarapacá o Geoglifo de Cerro Unita, es una gran figura de 119 metros de largo trazada en el flanco noroeste del cerro Unita, a 15 km del pueblo de Huara, en la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Se cree que la figura habría sido confeccionada por habitantes de la zona en el período intermedio tardío, comprendido en el tramo cronológico de los 900 a los 1.450 años d.C.

De acuerdo a información aportada por el fiscal Hardy Torres, de la Fiscalía de Pozo Almonte, los imputados fueron sorprendidos por funcionarios de la municipalidad de Huara, quienes detectaron su accionar a través de las cámaras de seguridad instaladas en el recinto.

Covarrubias asegura que el ascenso al lugar fue por error y falta de señalética. Varios turistas nacionales y extranjeros han sido detenidos por hechos similares. En marzo pasado, dos chilenos residentes en Bélgica fueron condenados a tres años de firma mensual y una multa por daños.

En el pasado, Covarrubias fue ex director del Diario Financiero y panelista del programa de debate "En buen chileno" de Canal 13. Por los hechos, quedó con arraigo nacional.

Versión de Covarrubias

Covarrubias comentó a El Mostrador que estaban en el lugar en el marco de unas vacaciones por el fin de semana largo.

"Nosotros andábamos cuatro adultos y seis niños, dos familias, y pasamos a ver el geoglifo. Lamentablemente no hay un cartel, no hay una señalética, no hay nada en la zona misma del geoglifo. Por lo tanto, paramos el auto, y el entusiasmo de los niños y todo nos hizo tratar de llegar lo más cerca posible para sacar la foto, lo que fue evidentemente un error", explicó.

Agregó que dejaron los vehículos en el camino y subieron a pie el lugar.

"Jamás quisimos destruir el patrimonio. Todo lo contrario. Tampoco lo destruimos. Incluso recogimos colillas de cigarros y basura, y lamentamos que hubiera huellas de autos en la zona", dijo. "Hicimos lo que todo el mundo hacía, pero a la luz de la experiencia fue un error".

"Fue un error haber subido, por falta de conciencia dada la falta de señalética", insistió. "Creo que la municipalidad va a poner señalética, pero la próxima semana", porque actualmente "no hay un sendero, ni una valla, ni un estacionamiento".

Covarrubias es Master of Arts en Economía, de la Universidad de Navarra, España (2004). En la actualidad dicta el curso de Historia del Pensamiento Económico para los alumnos de pregrado. Se desempeñó como decano de Pregrado de la Universidad Adolfo Ibáñez entre los años 2010 y 2014.

Arraigo nacional

Tras subir al monumento, un funcionario municipal llegó al lugar y le informó a Covarrubias y sus acompañantes que debían dirigirse a Carabineros. Luego fueron a la Fiscalía de Pozo Almonte, donde el mismo día por la tarde fue el control de detención.

"Llegaron alrededor de las 10:30 de la mañana al Cerro Unita a bordo de dos vehículos, se bajaron y comenzaron a subir a pie, desplazándose alrededor de una hora por los pies y piernas del Gigante de Tarapacá", indicó el fiscal Torres.

Por su acción, los turistas santiaguinos causaron daños y alteraciones en el complejo arqueológico, por lo que fueron formalizados tras ser trasladados a recinto policial por parte de inspectores de la municipalidad de Huara.

En audiencia de control de detención desarrollada en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, se decretó por el ilícito la medida cautelar de arraigo nacional sobre los cuatro imputados, por lo que no podrán abandonar el país mientras dure la causa.

Daños reiterados

Los daños el monumento arqueológico son usuales.

La semana pasada en el Gigante de Tarapacá se registraron dos situaciones en las que turistas extranjeros ocasionaron daños al geoglifo.

Una pareja de italianos fueron sorprendidos el pasado 16 de mayo en el interior del Gigante.

Misma situación ocurrió al siguiente día, donde unos esposos canadienses quedaron detenidos, siendo imputado uno de ellos.

En marzo de este año, además, el juzgado de Pozo Almonte condenó por daño y afectación de integridad contra monumento nacional a dos chilenos residentes en Bélgica y una ciudadana de ese país.

La condena fue de tres años de presidio con firma mensual y el pago de una multa de 125 UTM (6 millones 44 mil pesos).

Los chilenos Esteban Vilugrón y Nikolaou Panagiota tendrán que firmar de forma mensual en territorio chileno, mientras que a la ciudadana belga Wanda Larrocha sufrió expulsión del país y quedó con prohibición de ingresar a Chile por 10 años, tras el pago de la multa.