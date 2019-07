Talleres de invierno en el MAVI

En Museo de Artes Visuales, José Victorino Lastarria 307, Metro Universidad Católica.

Desde el 9 de julio al 26 de julio, 11:00 horas.

Gratis. Inscripción en educacion@mavi.cl.

Estas vacaciones de invierno, niños, niñas, jóvenes y adultxs mayores están cordialmente invitadxs a los TALLERES DE INVIERNO del Museo de Artes Visuales – MAVI.

La idea es crear, compartir e imaginar junto a mediadoras y mediadores del museo. No es necesario ser artista ni saber de arte. La inscripción no tiene costo y no es obligación ir a todas las sesiones. Sólo hay que tener ganar de participar, inscribiéndose en educacion@mavi.cl.

TALLER ADULTXS MAYORES (mayores de 60 años)

9 – 12 de julio entre 11:00 y 13:00 horas

Tema: Exposición “La Conquista”, de Laura Galaz, y la arquitectura modificada por el propio habitante (autoconstrucción), como intento de dar término a problemáticas de vivienda y, al mismo tiempo, conquistar la individualidad.

TALLER NIÑAS Y NIÑOS (5 a 10 años)

16 – 19 de julio entre 11:00 y 13:00 horas

Tema: Exposición “Construcciones imposibles”, de María Edwards, y la nueva vida y movimiento de objetos olvidados que se pueden recolectar para crear un universo propio.

TALLER JÓVENES (11 a 16 años)

23 – 26 de julio entre 11:00 y 13:00 horas

Tema: Exposición “Diálogos”, de Julia San Martín, y la relación histórica entre Santiago (Chile) y New York (Estados Unidos), tanto en contextos sociales, como políticos y personales.