Entrevista de Mon Laferte para DW: “Los sistemas educativos del mundo son muy estrictos y estresantes”

Norma Monserrat Bustamante Laferte reconoce haber sido muy inquieta de niña. Siendo adolescente ya tocaba en bares y tuvo un breve paso por el conservatorio de música. Hoy en día es la artista chilena más escuchada en Spotify grabando con artistas de la talla de Juanes. En su música combina estilos autóctonos latinos como la cumbia, el bolero y rock, entre otros que de a poco comienzan a llegar a un público no hispano expandiendo las fronteras de la música latinoamericana con un discurso feminista y de igualdad de género. En exclusiva con Deutsche Welle, habla sobre su vida, su música y el movimiento feminista en Chile y Latinoamérica.

Sistemas educativos estresantes

¿Cuánto influyeron sus padres, Francisco Bustamante y Miriam Laferte, en su desarrollo artístico? ¿Por qué elige para su nombre artístico el apellido de su madre?

Influyeron muchísimo. Mi madre escribe y pinta al igual que Papá, quien alguna vez se dedicó a la música al igual que mi abuela. Recuerdo haber tenido una familia muy artística en todos los aspectos. Mi madre es muy melómana, en casa tenía estímulos de todo tipo de música: rock, folclor y boleros. Nos incitaban, a mi hermana y a mí, a ser creativas. Con respecto al apellido, es porque suena más bonito –(ríe y piensa)- un manager mío me lo sugirió cuando estaba empezando. Me dijo "deberías ponerte un nombre que parezca como de banda, no de solista" y Mon Laferte me sonaba a eso.

¿Cómo fue su experiencia en el conservatorio?

Estudié muy poco tiempo ahí. Lo recuerdo como muy serio, yo era la más joven. Entendían la música desde otra perspectiva, para mí la música era libertad, creatividad y diversión. Cuando entré al conservatorio había que estudiar la música y a mí no me gustaba estudiar formalmente. Siento que los sistemas educativos del mundo son muy estrictos y estresantes. Creo que iba más de espectadora y me impresionaba el talento de la gente que estaba ahí.

Desde hace muchos años, el músico utiliza recursos visuales para definir su arte ¿Cómo trabaja usted esto? ¿Siente que esto le quita tiempo para su música o la complementa?

No siento que quite tiempo sino que enriquece. Podría hacer la música y luego que alguien para que se encargue de lo visual pero la verdad es que me gusta estar involucrada en todo. Soy muy inquieta, estoy en medio de una gira y pinto, veo películas -porque soy fan del cine y quiero hacer y dirigir videos- y tomo fotos. Me gusta el arte en general. No siento que algo me quite tiempo sino que agradezco tener la posibilidad de expresarme sin tomármelo de una manera estresada. Siento que sigo jugando a la música como cuando era niña y no quería fuera tan estricto.

Vuelve a presentarse en Europa, ¿cómo vive su relación con el público latino y europeo en esta gira?

No llevo tantos conciertos aquí y las experiencias han sido muy diferentes. En España hay un público más cercano que conoce mi música; hay una mezcla entre público local y latino pero que son muy similares y se siente como si tocara en Latinoamérica. La experiencia en el festival de Cornbury fue muy diferente porque nadie conocía nuestra música y la recepción fue increíble. Todo el mundo quería bailar y ser parte de esta fiesta. Se sorprenden mucho con la música latina que tiene muchos contrastes con melancolía y nostalgia, pero que a la vez es muy bailable.

Movimiento feminista en Chile

En Chile el movimiento feminista empieza a tomar mayor empuje. ¿Cómo lo ve usted?

Lo veo bien y no solamente en Chile. Va tomando protagonismo poco a poco y siento que estamos viviendo una revolución en este momento. Me da gusto que mi sobrina, que va a cumplir quince años, va a heredar un mundo más amable con las mujeres. Poco a poco el género tiene que ir perdiendo relevancia; tenemos que tratar a las personas como seres, sin importar su género ni su clase social. Me gustaría que el mundo fuera más amable y rápido en recibir esta información pero todo cambio requiere su movimiento y no todos lo pueden recibir de buenas a primeras así, pero ojalá que así fuera.

Dijo en una conferencia que "se la va a juzgar más por ser mujer” y que por eso le va a costar más ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Cree que ocurre lo mismo en Alemania o Europa?

Supongo que porque como sociedad fuimos dando por hecho que hay ciertas acciones o trabajos que están diseñados solo para los hombres. En el trabajo, cuando una mujer dice lo que piensa, es complicada. La diferencia es que cuando una mujer da su opinión se le tacha de complicada porque supongo que la percepción de la sociedad con el género femenino es que tiene que ser blando, decorativo y dulce. No se permitía que la mujer tuviera un rol protagonista o tuviera algo que decir. Pero está cambiando eso. Ahora yo puedo cerrar festivales y antes era imposible. Lo que me emociona es que hoy estamos trabajando para el futuro de nuestras hijas, nietas, sobrinas, las mujeres que vienen en el futuro.