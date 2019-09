Andrea Wulf, Manuel Castells y Jorge Arriagada son los primeros invitados confirmados para Puerto de Ideas Valparaíso 2019

Puerto de Ideas vuelve este 8, 9 y 10 de noviembre con la esperada fiesta del conocimiento, el arte y el pensamiento contemporáneo. Un fin de semana donde la palabra y la reflexión estarán al centro de un encuentro que el año pasado convocó a más de 28 mil personas.

“Estamos muy contentos de contar con la presencia de estos tres destacados invitados y esta nueva versión de Diálogo porteño, que vienen a ser un resumen de lo que será Puerto de Ideas Valparaíso 2019. Un fin de semana para conversar y reflexionar sobre importantes temas mundiales y locales, que afectan al ser humano en su contexto político, social, natural y humano; además de disfrutar y asombrarnos con el arte y sus procesos creativos”, dice Chantal Signorio, directora de Puerto de Ideas.

La conferencia inaugural estará a cargo de Manuel Castells, autor de La era de la información (Siglo XXI, 1999), trilogía fundamental sobre la llamada “sociedad de la información”. En ella, Castells presentará su visión sobre la crisis por la que atraviesa el sistema democrático en varios países del mundo. Presentará además su último libro, La nueva América Latina (FCE, 2019), en el que junto al sociólogo boliviano Fernando Calderón plantea un completo análisis de nuestra región; una investigación que estudia por qué los proyectos neoliberales y neodesarrollistas que predominaron en América Latina se agotaron, así como qué consecuencias produjeron.

Jorge Arriagada, otro de los primeros confirmados al Festival, es un prestigioso compositor, jurado del Premio a la Mejor Creación Sonora de la última versión del Festival de Cannes. Ha compuesto más de 160 piezas musicales para cine, muchas de las cuales fueron realizadas para las películas de Raúl Ruiz. Arriagada, quien está radicado en Francia, además ha trabajado con cineastas nacionales como Miguel Littín, Patricio Guzmán y Valeria Sarmiento; así como cineastas franceses y europeos, entre ellos Barbet Schroeder, Olivier Assayas, Jean-Pierre Mocky y Benoît Jacquot. Su último trabajo fue para el documental Entierro, de Maura Morales Bergmann, estrenado este año en el Festival de Guadalajara.

Andrea Wulf, por su parte, llegará con su libro La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander von Humboldt (Taurus, 2016), bestseller ganador de quince premios literarios internacionales. En él, esta historiadora alemana aborda la forma en que Humboldt cambió los métodos de investigación de la ciencia de su tiempo, motivado por sus extensos viajes por Latinoamérica, aportando cruces insospechados entre las disciplinas científicas de su época y transformándose además en un activista precursor del movimiento ambiental. Wulf es colaboradora habitual en diversos medios, entre ellos The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian y BBC. Su última publicación es un hermoso volumen ilustrado titulado El increíble viaje de Alexander von Humboldt al corazón de la naturaleza (Random Comics, 2019).

Diálogo porteño: Valparaíso patrimonial

Este año vuelve a Puerto de Ideas el Diálogo porteño, una de las conversaciones más esperadas del Festival. En esta segunda versión, la arquitecta Paz Undurraga, el abogado y escritor Agustín Squella y el historiador del arte José de Nordenflycht conversarán sobre qué significa vivir Valparaíso, ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, abordando la riqueza del patrimonio de la ciudad puerto y, al mismo tiempo, reflexionando sobre las acciones que su cuidado implica.

El lanzamiento oficial del programa completo se realizará el 12 de septiembre y contará con la presencia del Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, la Seremi de las Culturas de Valparaíso, Constance Harvey, y la Directora de Puerto de Ideas, Chantal Signorio. Las entradas comenzarán a venderse el mismo día en www.daleticket.cl.

La novena versión del Festival Puerto de Ideas Valparaíso será posible gracias al valioso aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Fundación Mar Adentro, Coopeuch y Colbún.