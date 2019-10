Lollapalooza celebra 10 años con Guns n’ Roses, The Strokes y Gwen Stefani como cabeza de cartel

Lollapalooza remeció el panorama local con su arribo en 2011, y lo siguió haciendo en los años sucesivos con una nueva manera de entender los eventos en vivo: Inclusiva, familiar, sustentable, diversa, propositiva, transgeneracional, libre, inolvidable.

Por eso es que el 27, 28 y 29 de marzo, la celebración será en grande, y la encabezará uno de los grupos que por más de 30 años ha liderado las preferencias del público local. Guns N’ Roses, uno de los nombres más importantes del rock de todos los tiempos, debutará en Parque O’Higgins liderado por el tridente histórico que conforman Axl Rose, Slash y Duff McKagan, quienes recrearán clásicos inmortales como “Welcome to the Jungle”, “Paradise City" y “November Rain”, que seguro serán coreados por una multitud enfervorizada.

The Strokes y Travis Scott

The Strokes, la banda que destapó la escena indie en el siglo XXI, vuelve a lucir en el cartel del festival que los vio brillar en 2017 de la mano de una batería imparable de hits, entre los que se cuentan “Reptilia”, “Last Nite”, “You only live once”, y otros tantos que los transformaron en referentes de la “era moderna”.

Y si en nueve ediciones, las figuras de la primera línea del hip hop mundial han procurado hacerse de un lugar en lo alto del cartel, la décima no será la excepción. El texano Travis Scott es quien ahora toma la posta del género, para marcar su debut en escenarios nacionales y mostrar por qué es una de las voces más elogiadas y exitosas de las últimas temporadas, gracias a su tercer disco “Astroworld” (2018), y a colaboraciones con ilustres como Drake y Kanye West.

Lana del Rey

El recuerdo está fresco en la memoria: 2018 fue el año en que Lana del Rey demostró en Lollapalooza que es una de las intérpretes con más presencia, actitud y magnetismo de la actualidad, y el próximo 2020 seguro llegará más lejos, porque Elizabeth Woolridge Grant volverá al Parque O’Higgins con uno de los discos más aplaudidos de su carrera. Se trata del reciente “Norman Fucking Rockwell” (2019), que la ha mostrado como una artista madura en búsqueda de nuevos objetivos, aunque sin perder la elegancia y el misterio que la han transformado en una de las cantantes más admiradas de su generación.

La electrónica, en tanto, vuelve a recibir a dos íconos de este siglo, e indiscutidos líderes de una escena que no para de conquistar nuevos públicos. A un lado, Martin Garrix, considerado el mayor prodigio del género, y que con apenas 23 años ya ha liderado en tres temporadas consecutivas el ranking de la prestigiosa revista DJ Mag, referencia absoluta a la hora de determinar al “mejor DJ del mundo”. Al otro, Armin Van Buuren, uno de los nombres que abrió la ruta de la electrónica en Lollapalooza 2011, y que tras dos décadas en lo más alto, está listo para desafiarse con un nuevo disco, el esperado “Balance” (fechado para el 25 de octubre).

Entre quienes vivirán su debut absoluto en la edición local del festival, una que sobresale es sin dudas Gwen Stefani, referente del pop, la moda y el estilo desde mediados de los 90, y que en Parque O’Higgins repasará éxitos como “Hollaback girl”, “What you waiting for?” y otros que ha anotado en su carrera como solista, además de los que registró junto a No Doubt, una de las agrupaciones más representativas de lo que fue el epílogo del siglo XX.

Vampire Weekend

También clavando la bandera del indie rock, Vampire Weekend anotará su regreso a la edición local de Lollapalooza, de la mano del reciente “Father of the bride” (2019), disco que los ha vuelto a ubicar en lo alto de su escena gracias a sencillos como “Harmony hall” y “Sunflower”. Aunque si se trata de regresos, uno muy especial será sin dudas el de Cage the Elephant, banda norteamericana que en 2020 vivirá su cuarta ocasión en Parque O’Higgins, tras sus pasos de 2012, 2014 y 2017. Así, los liderados por el carismático Matt Shultz llegarán con el cartel de favoritos de la versión chilena, y con los temas de su disco “Social cues” (2019) listos para sonar por primera vez en Santiago.

Entre los llamados a sorprender y despertar aplausos, uno que sobresale en la nómina es James Blake, artista británico que se ha llenado de elogios gracias al trabajo que ha plasmado en cuatro discos, entre ellos el reciente “Assume form” (2019), donde ha vuelto a hacer gala de una propuesta personal, íntima y experimental.

El folk norteamericano estará representado por The Lumineers, mientras que el metalcore llegará de la mano de A Day to Remember, y el country hará lo propio con Kacey Musgraves, cantante que viene de liderar la última temporada con su disco “Golden hour”, el que le permitió encabezar prácticamente todos los resúmenes de 2018 y que la transformó en gran ganadora del Grammy 2019, incluyendo el galardón al álbum del año.

Alan Walker

Con apenas 22 años, el DJ noruego Alan Walker vivirá en 2020 su segunda ocasión en Lollapalooza Chile, mientras que con 21 el cantante británico Rex Orange County se alista para debutar en la edición local del festival, donde espera replicar la atención que ha cosechado en el mundo gracias a su mezcla de pop, soul y sonidos alternativos, plasmada en singles como “Sunflower” y “Best friend”.

La cantante y actriz británica Rita Ora llegará luego de reafirmarse como una de las voces femeninas más influyentes del R&B contemporáneo, gracias a su disco “Phoenix” (2018), tal como “Heart to mouth” (2018) ratificó a LP como una de las mujeres más llamativas de la escena actual, consolidando su carrera en solitario, luego de años firmando canciones para artistas tan importantes como Cher y Rihanna, entre otras.

La presencia de nombres con probado favoritismo en el público local, como Miranda! y Cultura Profética, sobresale en la nómina de artistas latinos, mientras que entre los chilenos resalta el esperado regreso de Pánico, los debuts de Cami, Denise Rosenthal y Beto Cuevas, los retornos de Javiera Mena, Pedropiedra y Camila Moreno, y la presencia de un nuevo contingente de música urbana, con artistas como Pablo Chill-E, Ceaese, Princesa Alba y Tommy Boysen. Junto a ellos, el retorno del hombre récord de Lollapalooza, DJ Bitman, quien en 2020 completará ocho pasos por la versión local (incluidas presentaciones en solitario y en proyectos como Bitman & Roban, RVSB y Ritmo Machine), a las que se suman otras tantas por las de Brasil, Argentina y Estados Unidos.

Cartel Lollapalooza 2020

Guns N`Roses + Travis Scott + The Strokes

Lana Del Rey + Martin Garrix + Gwen Stefani

Armin Van Buuren + Vampire Weekend + Cage The Elephant + James Blake

The Lumineers + Brockhamton + Alan Walker + Illenium + Rezz

Kacey Musgraves + A Day To Remember + Madeon + Rex Orange County + Rita Ora

Lp + Chris Lake + Cultura Profetica + Cami + Luciano + Perry’s Farrell’s Kind Heaven Orchestra

Charli Xcx + King Proncess + Panico + Hayley Kiyoko + City And Colour R3hab + Lauv + Jaden Smith +Denzel Curry + Miranda! +

Kali Uchis + Mika

Beto Cuevas + Ajr + Pablo Chill-e + Goldfish + Rawayana + Javiera Mena

Inti Illimani Historico & Quillapayun “Justicia” Homenaje A Víctor Jara + Camila Moreno

Pedro Piedra + Polima Wescoast&Young Cister + Tommy Boysen + Pabllo Vittar

Mala Rodriguez + Fuego + Rels B + San Holo + Marky Ramone + Emmanuel Horvilleur

Power Peralta + Fernando Milagros + Denise Rosenthal + Lucybell Secret Show + Dj Bitman

Alain Johannes Trio & Friends Play Euphoria Working + Masego + Ysy A + Idles + The Hu + Yungblud

Jesse Baez + Zaturno & Lenwa Dura “Tiro De Gracia” + Pascuala Ilabaca Y Fauna

Javiera Y Los Imposibles + Ceaese + Yorka + Wallows + Two Feet + Saiko

Kany Garcia + Micro Toh + Boombox Cartel + C´funk + Pj Sin Suela + Hoppo!

Tootz Hi-fi + Nahko & Medicine For The People + Princesa Alba + Maikel Delacalle

Ghetto Kids + Yung Beef + Golden Dawn Arkestra + Mateo Kingman + Elsa Y El Mar

Wos + Francisco Y El Hombre + Cimafunk + Girl Ultra + Slowkiss

Bmf Squad + Catana + Kidd Tetoon + Harry Nach + Yael Meyer + Nakeye + The Alive

We The Lion + Dulce Y Agraz + Ensecreto + Shita + Pike & Sutton + Blue Mary