Gloria Bell de Sebastián Lelio es destacada por Times como como una de las mejores películas del 2019

"Dolor y gloria", inspirada en la vida del propio Almodóvar, fue calificada como la obra más "resplandeciente y conmovedora" del cineasta español, en el listado le siguen "The Irishman", de Martin Scorsese y "Once Upon a Time...in Hollywood", de Quentin Tarantino, en tercera posición.

Además, califica el trabajo de Antonio Banderas, el actor protagonista, como "la interpretación de su vida", y describe a Penélope Cruz, la madre del personaje central, como "radiante".

"'Dolor y gloria' puede ser la película más resplandeciente y conmovedora de Almodóvar, un panorama de vibrantes colores y emociones aun más intensas", aseveró la revista Time.

A las puertas del podio, el prestigioso medio sitúa a "Marriage Story", protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver y dirigida por Noah Baumbach, y en quinta posición a la adaptación de Greta Gerwig de "Little Women" ("Mujercitas"), en la que la irlandesa Saoirse Ronan interpreta el rol central.

Gloria Bell de Sebastián Lelio