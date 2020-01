Oscar 2020: “Marriage Story”, ¿hay realmente buenos y malos en la exitosa película de Netflix?

Estrenado en el Festival de Cine de Venecia en septiembre, este filme dirigido por Noah Bauchman y protagonizado por Scarlett Johansson y Adam Driver no solo despierta la admiración de los críticos sino que también ha desatado un intenso debate entre el público que lo ha visto.

La película producida por Netflix cuenta la historia de un matrimonio, Nicole y Charlie...

Advertencia: de ahora en adelante este artículo contiene varios spoilers

... que tras varios años de matrimonio se separan en un proceso largo y doloroso.

Es un drama con momentos de comedia y hasta de musical, que tiene una cierta conexión con la vida personal del director Noah Baumbach.

En el año 2013, el también escritor se divorció de la actriz Jennifer Jason Leigh. En más de una ocasión le han preguntado por el carácter autobiográfico del filme.

"Tengo una conexión real con el material. También fue un momento de mi vida en que muchos amigos estaban divorciándose. Vi una oportunidad de hacer algo más amplio, y entrevisté a muchos amigos, amigos de amigos, abogados, jueces y mediadores", dijo Baumbach a la revista Deadline en agosto pasado.

Baumbach contó también que le había mostrado el guión a su ex esposa, así como la película, y según él, Leigh la disfrutó mucho, según reportó la revista People.

Si bien una de sus películas anteriores, la autobiográfica "The Squid and the Whale", se centra en la tragedia que supone el divorcio para los hijos, esta vez se centra en la experiencia de una pareja que trabaja en una compañía de teatro en Nueva York.

Él, un brillante director, ella, una de las actrices principales. El matrimonio tiene un hijo, por cuya custodia luchan después, en una separación que termina siendo mucho más traumática de lo que planificaron.

Nicole decide entonces que necesita un abogado para representarla y acude a la agresiva y eficaz Nora, interpretada por Laura Dern, cuyo monólogo en la película es uno de los momentos más aclamados y compartidos en las redes sociales.

"Enfrentémoslo, la idea de lo que es un buen padre se inventó hace solo 30 años, antes de eso se esperaba que los padres estuvieran ausentes, y silenciosos […] Pero la gente no acepta esos defectos en las madres", le dice la abogada a Nicole.

"Porque la base de nuestro judeo-cristianismo es María, una madre perfecta,[…] y el padre no está, el padre es Dios".

Quizás el mérito más claro de este filme es que genera preguntas y debates en casi todos los espacios en los que se conversa sobre él.

¿Trata sobre la vida en Los Ángeles o Nueva York? ¿Sobre el empoderamiento de una mujer? ¿O sobre cómo un hombre es abandonado y humillado? ¿Son monstruosos los abogados o un mal necesario? ¿Es ella la buena y él el malo o viceversa?

¿Culpa de quién?

Al ser una película sobre un fenómeno tan humano como el amor, la separación o el divorcio las personas tienden a leer la narrativa del filme desde puntos de vista personales.

Se escucha entonces un debate que ve a Nicole como un personaje negativo que rompe una familia al insistir en irse de Nueva York para hacer una carrera diferente en Los Ángeles, y otros que la ven como una historia en la que una mujer toma conciencia sobre lo que quiere para sí misma.

"Parece ser una película sobre un matrimonio de ensueño que termina siendo un divorcio de pesadilla", opina Miguel Trancozo, especialista mexicano en género y comunicación.

"Uno de los logros de la película es que no muestra un malo o un bueno, sino que hay matices, y demuestra cómo las relaciones de pareja tanto en los mejores momentos, como en las crisis, requieren negociación y diálogo y a veces es difícil de lograrlo", le dijo Trancozo a BBC Mundo.

La académica feminista cubana Ailyn Torres Santana considera que la película triunfa porque muestra una relación rara vez contada en el cine, que no es explícitamente violenta o de infelicidad.

Pese a ello, considera que muestra un vínculo amoroso que subordina a uno frente a otro.

"Es una relación amorosa en muchos registros, que aun así se construye desigualando a las personas que la integran, lo cual demuestra cómo incluso cuando el vínculo es de amor, hay mediaciones y pautas que subordinan a uno frente al otro, una relación que no se logra librar de cómo el resto de la sociedad está organizada".

La también escritora y activista por los derechos de las mujeres ve también cómo, aunque este es un amor en su mejor versión, "es un amor patriarcal".

"Un punto muy interesante de la película es cómo cuando se toma conciencia de los roles, es cuando empieza a cuestionarse el formato de la relación […], y habla de cómo funciona la organización social, habla del tipo de renuncias que ella debe hacer, y cuando se trata de él se lee de una manera y cuando se trata de ella se lee de otra".

¿Qué dicen los críticos?

El experto de cine de la BBC Mark Kermod se une a una aclamación casi unánime de la crítica que considera este filme como una de las mejores del director neoyorquino. Aplaude también la actuación "creíble de Johansson y Driver".

"Creo que esta es una película generosa con sus personajes, para ambos lados, y a pesar de la amargura de este drama, no es una película que invita a la tristeza, sino que es una película noble y generosa con ambos lados".

Pero la crítica, como suele ser habitual, no es unánime.

El estadounidense Armond White escribe en National Review que el primer fallo del director es no titular la película de una manera más coherente con su contenido.

Debió haberse llamado "Historia de un divorcio", opina este crítico.

White considera que el director vive a través del filme su propia historia, con exageración y dramatizando su propia vida. Si bien elogia el trabajo de ambos actores protagónicos, afirma que sufren de la "superficialidad" de Baumbach.

No obstante, vaticina que tendrá muchas nominaciones a los premios Oscar, porque "el divorcio y el narcisismo son temas preferidos por Hollywood".

Uno de los méritos indiscutibles de la película es que despierta preguntas y acaloradas discusiones sobre quién es el malo y quién el bueno en esta historia.

"Marriage Story" no ofrece respuestas claras, pero sí demuestra que en una separación como esta es difícil pensar en términos de buenos y malos.