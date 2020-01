Festival Internacional de Música Portillo presenta los primeros conciertos de sus becados

“Estoy muy ansioso. Es el nervio típico de todas las presentaciones. Pero además de la ansiedad, de pensar en que ojalá no me equivoque, lo que más quiero es tocar, emocionarme y sacar ese sonido que he estado trabajando estos días”, contó Ignacio Valenzuela (28), chelista, antes del concierto con su cuarteto de cuerdas. Valenzuela, quien participó del Festival Internacional de Música Portillo el año pasado, volvió al festival en la edición actual.

El sábado 11 de enero, 52 estudiantes latinoamericanos viajaron hacia Ski Portillo, donde fueron recibidos para pasar los próximos diez días de intensa actividad musical. El festival, que los hace trabajar junto a grandes maestros de la música de cámara, también los impulsa a formar cuartetos, en el caso de las cuerdas, y quintetos, en el caso de los vientos.

Nivel excepcional de estudiantes

Las agrupaciones tendrán la oportunidad de tocar frente a sus compañeros, profesores, huéspedes y staff del hotel. En dos días, todos los alumnos del festival se presentarán ante esta audiencia, probando no sólo su nivel técnico, sino que también su control emocional y desplante en el escenario.

“El nivel de los estudiantes este verano es realmente excepcional. El trabajo que han hecho junto a los maestros invitados ha sido tremendamente meticuloso e inspirador. Todo esto se ve reflejado en los recitales de estudiantes y estamos entusiasmados por el trabajo que haremos juntos en el concierto de la Orquesta Festival Portillo este domingo”, comenta Alejandra Urrutia, Directora Artística y Musical del festival.

Además de los dos recitales que se realizarán en el hotel este domingo, la Orquesta Portillo -compuesta por todos los becados y sus profesores, y bajo la dirección de Alejandra- se presentará en el Teatro Regional de Rancagua el lunes 20 de enero a las 19:30 horas y el martes 21 en el Teatro Nescafé de las Artes, a las 20:00 horas