“Mi abuela, la loca”: Llevan al teatro argentino obra del “Chascas” Valenzuela

José Ignacio "Chascas" Valenzuela cuenta que Julián Quintanilla, director de cine, de teatro y dramaturgo, leyó Mi abuela, la loca, cuando apenas era un manuscrito y le prometió que le haría una adaptación teatral. Y cumplió. Y dicha promesa se estrena el próximo mes de mayo en el Teatro Metropolitan Sura de la capital argentina y la protagonizarán nada menos que dos grandes actores argentinos; Norma Aleandro y Oscar Martínez, bajo la dirección de Claudio Tolcachir.

"Mi abuela, la loca es un libro muy especial para mí, al que le tengo un cariño particular. Tal vez sea porque de alguna manera recrea lo que fue mi propia relación con mi abuela materna y cuenta mis orígenes como un niño distinto y solitario. Por lo mismo, la experiencia de ver ese trocito de mi historia en un escenario, y no solo en la página de un libro, me llena de ansiedad y convierte a este proyecto en algo fundamental. Y si a eso le sumamos que Julián está a cargo del texto, pues entonces la experiencia se acerca mucho a ser un lujo de fondo y forma”, comenta José Ignacio.

Una oportunidad en Argentina

Es primera vez que una obra infantil del "Chascas" se transforma al teatro, así como también, es primera vez que traspasa la cordillera de Los Andes con su trabajo, ya que ninguno de sus libros ha sido publicado, de momento, en Argentina, por lo que la adaptación de Mi abuela, la loca puede significar un paso trascendental para que se le abran las puertas en este importante rincón de Sudamérica.

Vale la pena destacar la calidad de los actores que interpretarán los roles protagónicos sobre las tablas. Norma Aleandro es una de las más célebres actrices argentinas, un ícono, que ha actuado en más de una veintena de películas. Por otro lado, Oscar Martínez, es también un reconocido actor de teatro y comedia, quien ha participado en exitosas películas como “El ciudadano ilustre” y “Relatos salvajes”.

“Cuando (Julián) me envió la obra me quedé con la boca abierta. Todavía no sé cómo fue capaz de convertir en diálogo y magia lo que en el libro es solo narrativa y palabras”, cierra el Chascas.