Película “Los fuertes”: una intensa historia de amor filmada en el sur de Chile

“Los Fuertes”, que llegará a las salas de cine este 12 de marzo, es la ópera prima del director chileno Omar Zúñiga. Fue producida por las casas productoras Cinestación (Santiago) y Terranova (Valdivia).

El director y guionista de la cinta, Omar Zúñiga, cuenta con un Master in Fine Arts en New York University, que cursó gracias al apoyo de la beca de la Comisión Fulbright, del Ministerio de Educación de Chile y de Tisch School of the Arts. El 2014 dirigió al nominado al Oscar James Franco y a Zach Braff en un segmento de la película The Color of Time. Luego, el 2015, estrenó en la Berlinale el cortometraje “San Cristóbal”, con el que ganó el Teddy Award. Actualmente trabaja en Cinestación con sus socias Catalina Marín y Dominga Sotomayor (“Tarde para morir joven, 2019), quién también es productora de la película.

Samuel y Antonio

Sus protagonistas son los actores nacionales Samuel González y Antonio Altamirano. González fue parte del elenco de “Mujeres arriba” de Andrés Feddersen y de algunas series de televisión, como “Soltera Otra Vez”, “Mamá Mechona” y “El Reemplazante”. Por su lado, Altamirano –quien debuta como protagonista en el cine de ficción con “Los Fuertes”– viene del mundo del teatro, donde fundó la compañía “La mala clase” y el Festival de Artes Cielos del Infinito que se realiza en diversas localidades de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, además de participar el documental “Centenario: Museo de Bellas Artes” (2008) de Álvaro Ceppi.

“Samuel y Antonio muestran una sensibilidad profunda y conmovedora en esta película, estoy seguro que lo que con su gran talento y entrega conectaran de un modo especial con el público", indica Zúñiga. El director detalla, además, que el trabajo con los actores fue muy intenso: ninguno conocía el guión completo antes de filmar.

Será también la primera vez en pantalla grande de la destacada actriz de teatro Marcela Salinas, alabada mundialmente por el montaje en formato monólogo, “Estado vegetal”, que realizó junto a la directora y dramaturga Manuela Infante.

“Los fuertes es una historia íntima y muy romántica. Me gustaría que todos puedan reconocer aspectos de sí mismos, más allá de a quién amen. Lucas y Antonio son dos personajes que crecen juntos y que encuentran una conexión cuando menos se lo esperaban. Es una película de amor, que busca desarmar las y las distinciones” recalca el director.

"Dos jóvenes que pasan a una nueva etapa de su adultez"

De la misma forma, Zúñiga señala que “es una historia de dos jóvenes que pasan a una nueva etapa de su adultez, y que encuentran su propia fuerza para definir su lugar en el mundo. La película celebra la fuerza que tienen para pelear por su independencia y libertad, eso los hace distintos como personas”, comenta el director quien rodó la película en la localidad de Niebla, en Valdivia, y que el soundtrack cuenta con canciones del universo latino y noventero, además de música escrita por Gepe.

“Los Fuertes” tuvo su premiere internacional en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, donde se tuvo que agendar una tercera función por la gran cantidad de público que quedó fuera de la sala de cine en octubre pasado. Este verano la película estará circulando por distintos festivales alrededor del mundo como el Götemborg Film Festival en Suecia y el Mardi Gras Film Festival, un destacado festival de la escena LGBTIQ+ que se realiza en Sydney, Australia,al que asistirá el director a finales de febrero.

La película llegará a los cines gracias a la distribución de la empresa nacional DCI Distribución, quién ya ha distribuido obras como “Mala Junta” de Claudia Huaiquimilla, “Rey” de Niles Atallah y “La Casa Lobo” de León&Cociña.

“El sueño de Ana”

A través del circuito de salas independientes, el largometraje de Omar Zúñiga será exhibido junto al cortometraje chileno “El sueño de Ana” (Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Selección Zabaltegi-Tabakalera, España 2017) del director José Luis Torres Leiva y producido por Catalina Vergara (La Casa Lobo, Rey).

“El sueño de Ana” relata la historia de Ana, una mujer que nos cuenta un sueño que ha tenido con su pareja, que ha fallecido recientemente. L obra es el epílogo del próximo proyecto de largometraje que prepara José Luis Torres Leiva, llamado Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que habla sobre la muerte, el amor y el comienzo de una nueva etapa.

FICHA TÉCNICA

Elenco:

Samuel González

Antonio Altamirano

Marcela Salinas

Rafael Contreras

Nicolás Corales

Luis Montoya

Escrita y dirigida por: Omar Zúñiga

Producida por: Omar Zúñiga, José Luis Rivas

Productores Ejecutivos: Dominga Sotomayor, Josemaría Naranjo

Productores Asociados: Martín Bravo, Nicolás Ibieta, Sokio

Director de Fotografía: Nicolás Ibieta, ACC

Director de Arte: Nicolás Oyarce

Director de Sonido: Roberto Espinoza

Montaje: Catalina Marín, Omar Zúñiga