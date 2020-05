Clausura, resistencia y arte son los temas que abordará el artista chino Ai Weiwei en una conversación online

Clausura, resistencia, arte y los tiempos actuales de la pandemia son algunos de los temas que se abordarán en la conversación que sostendrán Ai Weiwei y el curador brasileño Marcello Dantas, el próximo viernes 15 de mayo, a las 14:00 horas de Chile (18:00 horas GMT), a través de Instagram Live de la cuenta @fundacion_corpartes. Bajo el título de “Clausura”, la conversación será una instancia de reflexión en torno al contexto actual, de la mano de uno de los artistas más importantes de la actualidad. A través de este encuentro, Fundación CorpArtes busca también que el público pueda conocer cómo el artista chino está viviendo esta situación desde Cambridge, Inglaterra, y saber cómo interpreta la crisis, desde su mirada desde las artes.

“Durante estos tiempos, los artistas tienen mucho que decir. Y desde Fundación CorpArtes creemos que es muy importante ofrecer hoy instancias abiertas de diálogo sobre lo que está pasando actualmente en el mundo de las artes, para reflexionar sobre la crisis por la que estamos pasando a raíz de la pandemia del Covid-19, tanto desde la mirada de las instituciones culturales como desde los mismos artistas. Ai Weiwei ha sido parte de nuestra historia como Fundación. Estuvo en nuestro Centro Cultural en 2018, cuando presentamos un conversatorio abierto al público y expusimos su primera muestra en nuestro país. En el contexto actual, en que nos vemos enfrentados al desafío de seguir ofreciendo experiencias culturales significativas, pero no de manera presencial, quisimos presentar un espacio de conversación entre él y el destacado curador Marcello Dantas a través de nuestro Instagram, para abordar temáticas relevantes y que están relacionadas con la contingencia, como el rol de las artes en este contexto de la pandemia y la vida en clausura. De esta manera, la tecnología se nos presenta como una oportunidad de seguir presentando instancias de encuentro y de conversación, para invitarnos a reflexionar y a escuchar distintas voces, como la de este gran artista”, comenta Francisca Florenzano, Directora Ejecutiva de Fundación CorpArtes.

Documental sobre la pandemia

Para Ai Weiwei, la reclusión que estamos viviendo muchos hoy en día no es algo nuevo. En 2011, cuando fue detenido durante 81 días por las autoridades en China, vivió en una pequeña celda, constantemente vigilado y sin poder salir, y luego estuvo cuatro años bajo arresto domiciliario por denunciar las violaciones a los derechos humanos en su país. De hecho, en 2014 creó una réplica de su celda en el Museo Martin-Gropius-Bau, en Berlín, ayudado únicamente por su memoria. Esta obra fue llamada 81, haciendo alusión a los días que estuvo encerrado.

Este tiempo no ha sido la excepción para que siga activo en sus redes sociales, como siempre lo ha hecho. En su cuenta de Instagram ha estado documentando el momento que vivimos, publicando las páginas del obituario de un diario italiano, e incluso una mascarilla con su icónica imagen del dedo levantado. Además, en una conversación online recientemente publicada en la página de Frieze contó que se encuentra trabajando en tres documentales, donde uno de ellos es sobre la actual pandemia.

Ai Weiwei

Este artista se ha convertido en uno de los artistas más relevantes de la escena contemporánea y en una voz que se rebela contra el régimen de su país. En 2011 fue nombrado la persona más influyente en el mundo del arte por la revista ArtReview y en 2019 encabezó la lista de los artistas con más visitas en sus exposiciones, según el ranking realizado por la revista especializada The Art Newspaper, convirtiéndolo, según el mismo medio, en “el artista más popular del mundo”. Llegó a sumar 9.172 visitantes por día y más de 1.1 millones de personas en total en su muestra en el Centro Cultural Banco do Brasil, de Río de Janeiro; cifras muy parecidas a la que tuvo la importante exposición de Leonardo da Vinci que se presentó el año pasado en el Louvre. Sus obras han pasado a formar parte de prestigiosas colecciones de arte, como en el Centro Pompidou, Museo Guggenheim, MoMA, y en la Tate Collection, entre otras.

En 2018 Fundación CorpArtes presentó Inoculación, la primera muestra en Chile de Weiwei, curada por Marcello Dantas, y que además fue parte de la primera itinerancia por Latinoamérica de su obra. Esta exposición incluía icónicas obras, como Bicicletas “Forever” (Forever Bicycles, 2015), Semillas de girasol (Sunflower Seeds, 2010) -trabajo compuesto por 15 toneladas de semillas de porcelana, hechas a mano y que se esparcieron por primera vez en la Tate Modern de Londres-, Cangrejo (He Xie, 2011) y Ley del viaje (Prototipo B) (Law of the Journey (Prototype B), 2016), entre otras.

Conversatorio “Clausura” con Ai Weiwei y Marcello Dantas

Viernes 15 de mayo, a las 14 horas de Chile (18 horas horario internacional GMT)

A través de Instagram Live, en la cuenta de Fundación CorpArtes (@fundacion_corpartes).