Ministerio de las Culturas anuncia al argentino Mempo Giardinelli como nuevo Premio Iberoamericano de Narrativa

Este viernes, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, dio a conocer al escritor argentino Mempo Giardinelli como nuevo Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, convirtiéndose en el quinto autor trasandino en ser reconocido por este importante galardón. La ceremonia de notificación se realizó a través de las plataformas del Ministerio.

En la lectura del acta la secretaria de Estado señaló que Giardinelli fue considerado por el jurado —integrado por Ariana Harwicz, de Argentina; Alonso Cueto, de Perú; Inés Bortagaray, de Uruguay, y los escritores chilenos Jaime Collyer y Pía Barros— como “certero como pocos narradores en su abordaje prodigioso del cuento y la novela, los dos géneros que ha cultivado en forma sistemática y siempre a gran altura, es además un hombre comprometido con su tiempo y los avatares ingratos de nuestra época y, en particular, de nuestra región”.

Además, agregó que “su trayectoria como activista del libro y la lectura, su compromiso con la escritura y el pensamiento crítico lo hacen merecedor del Premio, en este tiempo en que la sociedad necesita espejearse en los textos y tomar partido por lo creativo”.

En tanto, el galardonado de la novena edición del Premio Manuel Rojas, afirmó que “me honra mucho este reconocimiento. A estas alturas uno cree que ya pasó por todo. Esto no solo me hace bien a mí, es una caricia para el alma, sino que le hace bien a mi tierra. Un premio literario para alguien como yo puede tener una trascendencia más allá de mis supuestos méritos. Yo soy mi escritura, soy los textos que me he pasado inventando, así que, seguramente, seguiré con las invenciones en las que estoy últimamente”.

Biografía

El autor nacido en Resistencia, provincia del Chaco el año 1947, ha escrito una docena de novelas, además de libros de cuentos, literatura infantil y ensayos, que han sido traducidos a veintiséis idiomas.

Sus novelas y cuentos se caracterizan por poner en el centro lo marginal —la provincia— y articular personajes y trama con solidez, abordando el erotismo, las migraciones, el deseo, las venganzas, el orden de las familias, la política, la traición, la infancia entre otros grandes temas.

En su larga trayectoria ha recibido los premios Rómulo Gallegos (1993), Libro del Año de la Editorial Planeta (1998), Giusseppe Acerbi (2009), Andrés Sabella al Mérito Literario de la Feria del Libro Zicosur, Chile (2013), entre otros.

Su novela Luna caliente fue llevada al cine con grandes elogios. En Chile, LOM Ediciones ha editado Señor con pollos en la puerta y Puro erotismo.

El premio

El Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas es concedido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, a un autor iberoamericano de destacada trayectoria, cuya obra sea considerada un aporte notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica.

Fue creado el año 2012 junto a la Fundación Manuel Rojas, como homenaje al autor chileno y actualmente entrega un diploma de honor y cuenta con una dotación de 60 mil dólares para el autor o autora galardonada.

En su última edición (2019), se distinguió a la autora argentina María Moreno. Durante 2020, se suspendió la entrega de este reconocimiento por la emergencia sanitaria mundial provocada por la pandemia Covid-19, y antes reconoció a escritores tan relevantes como Rubem Fonseca (Brasil), Ricardo Piglia (Argentina), Horacio Castellanos Moya (El Salvador), Margo Glantz (México), César Aira (Argentina), Hebe Uhart (Argentina) y Juan Villoro (México).