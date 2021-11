Eduardo Gatti gana el Premio a la Música Nacional Presidente de la República

El cantautor Eduardo Gatti obtuvo el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, según informó este jueves el Ministerio de las Culturas.

Gatti obtuvo el galardón en la categoría de Música Popular. Otros premiados fueron la soprano chilena Cristina Gallardo-Domâs en Música Docta, el creador y director del conjunto Tierra Chilena, Sergio Rodríguez, en Música Folklórica y de Tradición Oral; y el del editor Juan Sebastián Cayo en Edición Musical.

Gatti es cantautor chileno reconocido tanto por su participación en el grupo Los Blops como por su carrera como solista vocal y ejecución en la guitarra. Autor del himno generacional “Los momentos”, ha representado, en diferentes momentos de su extensa carrera, el virtuosismo sobre la guitarra eléctrica.

Es uno de los nombres más relevantes de la historia musical chilena, con una extensa lista de canciones acuñadas en el gusto popular. En 2020 recibió la distinción de Figura Fundamental de la Música Chilena, mismo año en que "Los momentos" cumplió medio siglo.

Acervo musical

Desde su primera entrega en 1999, 94 artistas, agrupaciones e instituciones del país han recibido el reconocimiento que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio -a partir de una votación realizada por el Consejo de Fomento de la Música Nacional- a la trayectoria y al legado que los músicos chilenos entregan al patrimonio cultural y artístico nacional.

“Con la entrega de este Premio a la Música Nacional Presidente de la República estamos reconociendo a personas que en sus diversos ámbitos de la creación contribuyen al acervo musical del país. Aquí hay talento, trayectoria, compromiso y entrega para llevar adelante una labor que hoy los suma al listado de connotados artistas nacionales que han recibido este importante galardón. Muchas felicitaciones para Cristina, Eduardo, Sergio y Juan Sebastián, y gracias por lo que hacen por la música chilena”, dijo la ministra Consuelo Valdés.

“Me siento tremendamente honrada y emocionada por la noticia, no me lo esperaba”, Gallardo-Domâs a través de Zoom. “Es muy emocionante recibir este premio. Ha sido una larga trayectoria y siempre llevando la bandera de Chile por delante. Creo que pocos chilenos hemos conseguido entrar en el terreno internacional, así que me honra ser una de ellas”, agregó la artista, quien reconoció estar actualmente más centrada en los conciertos, recitales y principalmente en el ámbito pedagógico. A ello se suma uno de los objetivos de su carrera: “crear una nueva fundación centrada en la imagen femenina como figura artística”.

Cada persona ganadora de los tres géneros musicales reconocidos en la ley nacional recibe un diploma y un estímulo en dinero de 270 UTM. El premio a la Edición Musical recibe un diploma.

Con este anuncio son 66 las y los ganadores en las categorías de música popular, docta y folklórica, y 28 en las áreas de Edición Musical y Producción Fonográfica (esta última no registró reconocidos este año), entre quienes se cuentan destacados representantes de la música chilena como Jorge González, Patricio Manns, Los Jaivas, Illapu, Luis Advis, Los Tres, Manuel García, Congreso, la Orquesta Sinfónica de Chile, entre otros.

LOS RECONOCIDOS

Música Docta: Cristina Gallardo-Domâs

Su carrera comenzó en 1990 como Madama Butterfly, en el Teatro Municipal de Santiago. Tres años más tarde su debut en Europa sería de la mano de Sour Angelica, en el Festival de Spoleto, papel que interpretó con gran éxito también en la Opera de Colonia, lo que le supone el inicio de una importante carrera internacional. Desde entonces, su presencia en los cinco grandes teatros del mundo ha sido permanente, así como su participación en la Opera de Paris, donde suma más de 100 representaciones desde su debut en 1994. Los aplausos en su honor se han multiplicado también en la Opera Estatal de Viena, donde ha interpretado La Traviata, La Boheme, Simon Boccanegra, Turandot, Pagliacci y Madama Butterfly.

Música de Raíz Folklórica: Sergio Rodríguez

Creador y director del conjunto Tierra Chilena, a sus 83 años sigue trabajando en la formación de nuevos contingentes juveniles. A lo largo de su carrera ha sido merecedor de importantes reconocimientos. Entre ellos, en 2009 fue nombrado miembro del Consejo Mundial de la Danza de UNESCO y en 2013 participó en el Festival Internacional de Folclore de Ceará Fortaleza, Brasil, como representante de toda Sudamérica del Consejo Internacional de la Danza CID UNESCO. Este año fue nombrado Embajador de Chile por las Naciones Unidas de la Danza (United Nations of the Dance – United Nations Arts & Sciences).

Edición Musical: Juan Sebastián Cayo

Autor de las dos ediciones de “Armonía Moderna: técnicas de rearmonización y modulación” (PUCV), material de estudio sobre el medio académico nacional. Además, “Tonada de Concierto” y otras nueve obras para guitarra sola; y el legado compositivo de Ricardo Acevedo (1932-2014), rescate patrimonial de la obra del guitarrista nacional. Editor de la revista Ámbito Sonoro, edición especializada en la difusión de artículos académicos vinculados a la música y lo sonoro como medio; y parte de la creación de Ediciones Cluster, editorial especializada en la publicación de textos (físicos y virtuales) relacionados con el campo de la música. Actualmente es becario ANID (ex Conicyt) en el programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Valparaíso.