Llegó la hora de la verdad: comienzan los alegatos por Dominga en la Corte Suprema

La Tercera Sala del máximo tribunal del país tendrá en sus manos decidir el futuro del controvertido proyecto minero portuario Dominga, en los alegatos que se desarrollarían este miércoles desde las 08:30 horas. En ellos, los abogados y abogadas de Alianza Humboldt solicitarán a la Corte Suprema que declaren la ilegalidad de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, manteniendo el rechazo a la iniciativa de Andes Iron, y se concluya así con más de cuatro años de disputas judiciales.

“Lo solicitado a la Excelentísima Corte Suprema es que deje sin efectos la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó que el proyecto Dominga volviera a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, cerrando con esto la discusión sobre el proyecto”, señaló el abogado que representa a Oceana, Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA.

“Creemos que las razones por las que se rechazó el proyecto en su evaluación ambiental son correctas y que dicho rechazo no pudo ser revertido por el Primer Tribunal Ambiental de la forma que lo hizo. Confiamos en que la Corte Suprema verá también lo mismo”, añadió Costa.

La Suprema escuchará los alegatos de los abogados y abogadas de la Alianza Humboldt en representación de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, Comunidades Indígenas pertenecientes al Pueblo Chango, Oceana y vecinos de las localidades de la comuna de La Higuera.

Segunda vez en la Corte

Será la segunda vez que la Corte Suprema revisará el caso. En septiembre de 2019, la Corte sentenció que los rechazos entregados a nivel regional y ministerial fueron legales, desestimando los argumentos de la empresa. Además, el máximo tribunal le ordenó en ese entonces al Tribunal Ambiental de Antofagasta revisar los aspectos técnicos de la evaluación ambiental, lo cual, de acuerdo a los abogados y abogadas de Alianza Humboldt, no se realizó.

En 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que este presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.

"Estos alegatos son probablemente los últimos de este ciclo de Dominga, que si es que se cierra para un fallo favorable para nosotros, terminaría por rechazarse el proyecto. En este acto la Corte Suprema va a escuchar los argumentos y después tiene que resolverlos, finalmente. Eso podría tomar algunos meses, probablemente cuatro, cinco meses más", detalla Costa en entrevista con El Mostrador.

Últimos alegatos

-¿Cuáles serán los principales ejes en el alegato que presentará usted?

-Lo principal es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta tenía que revisar si el rechazo del proyecto de Dominga era legal o no, y si, por lo tanto, el Comité de Ministros podía, dentro de sus atribuciones, rechazar el proyecto tomando en cuenta la información que tenían en el expediente, y eso el Tribunal Ambiental no lo hizo. No revisó esa legalidad, sino que más bien se dedicó a revisar si es que el proyecto era conveniente o no, que es algo que no es competencia del tribunal, y que no es –creemos nosotros– lo que debiera haber hecho conforme a la ley. Eso es lo que vamos a argumentar a la Corte Suprema para que anule el fallo.

- ¿Qué opina del Área Marina Protegida propuesta por el Gobierno para el Archipiélago de Humboldt?

-Si se está proponiendo un Área Marina Protegida que impide el uso industrial, me parecería adecuado. No sé si es así. Me parece que el proyecto que tiene el Ejecutivo en este minuto permitiría que se hagan usos industriales. No sería lo suficientemente protectivo de la zona. Tomando en cuenta las herramientas que existen para la biodiversidad en esa zona, no sería lo idóneo.

-Entonces, ¿sería un voladero de luces? Porque el Gobierno lo presenta en el contexto de Dominga...

-No lo tengo claro, porque no he visto la propuesta en detalle. Si es que prohíbe el uso industrial, es una buena propuesta, pero no lo sé.

-Tras la aprobación de la Corema en agosto pasado, el proyecto pasa al Comité de Ministros. ¿Qué espera usted de esa instancia?

-Ese es un proceso paralelo a la Corte Suprema. El Comité de Ministros debería, muy probablemente, no ver el proyecto mientras no se resuelva el asunto en la Corte Suprema. Eso es lo primero que uno podría esperar. Si es que lo llega a ver, sería el Comité de Ministros del próximo Gobierno, pero si la Corte Suprema ratifica el rechazo al proyecto, quedaría anulado, igual que lo que hizo la Corema en Coquimbo.

El caso Kast

-En el debate presidencial hubo una pregunta sobre Dominga. Todos los candidatos presidenciales rechazaron explícitamente el proyecto, excepto José Antonio Kast, que solo señaló que debía eliminarse el Comité de Ministros. ¿Qué opina al respecto?

-En general, las ideas de Kast respecto de cuestiones ambientales son bastante retrógradas y que significan además un empeoramiento de las condiciones ambientales del país. Por lo tanto, no me extrañaría que estuviera a favor del proyecto. Si es que no se manifestó es porque está a favor del proyecto. Es una lástima, pero es parte de la línea editorial de ese candidato que, esperemos, quede solamente como candidato.

-Respecto a la segunda vuelta, ¿cómo influirá el ganador en el caso Dominga? ¿Qué incidencia tiene?

-Mucha. Si el proyecto lo llega a ver el Comité de Ministros del próximo Gobierno, la diferencia es evidente. Con Boric probablemente se rechace el proyecto; con Kast, probablemente se apruebe.

-¿Cree que realmente se pueda llevar a cabo, después de diez años, tomando en cuenta la cantidad de organizaciones que se oponen en la zona, más allá de que la comunidad esté dividida?

-Me encantaría decir que no, pero es algo que depende totalmente de ellos. No debería materializarse según la forma en que lo presentaron, pero es una decisión empresarial si es que se producen las aprobaciones. Lo que sí, es que, seguramente, van a seguir teniendo oposición como han tenido hasta el momento, y no es esperable que baje, porque básicamente se juega un lugar que es muy importante en términos ambientales y económicamente para las personas que viven en la costa. Así que seguramente la tensión va a seguir.