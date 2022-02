«Voces del Bosque Maulino»: el nuevo libro que dialoga con la flora y fauna de este ecosistema y sus principales amenazas

Rescatar el patrimonio natural de la Región del Maule, y crear conciencia en niñas y niños sobre nuestra biodiversidad y la deforestación que amenaza al bosque nativo de este territorio, es uno de los ejes del nuevo libro infantil “Voces del Bosque Maulino”.

La plataforma narrativa y con realidad aumentada, basada en diversos trabajos científicos, se desarrolla a través de 10 historias que buscan difundir el conocimiento de manera didáctica.

El extinto gonfoterio, pariente de los elefantes; una abeja verde llamada Colli; el defensor del agua, Juan Coipo; una ranita de los queules, un joven gato güiña de nombre Kodkod; hongos y boldos, son algunos de los protagonistas presentes en la narrativa e ilustraciones que dialogan con su entorno, cuestionándose además los peligros que estas especies viven día a día.

“Sólo lo que conocemos, somos capaces de amar y proteger. En este sentido 'Voces del Bosque Maulino', nos introduce en un bosque lleno de vida, donde han existido y coexisten, e interactúan actualmente, las más diversas especies de flora y de fauna. Donde también existen otros seres, como los microorganismos del suelo que, aunque más difíciles de ver, cumplen un importante rol en el funcionamiento de este ecosistema”, se menciona en el prólogo del texto.

Asesoría científica del IEB

El libro, desarrollado por el biólogo Diego Miranda, junto a un equipo multidisciplinario y con apoyo del Programa Ciencia Pública -del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación- contó también con la asesoría de Constanza Napolitano, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, y académica del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad de la Universidad de Los Lagos.

La doctora en Ciencias participó en la elaboración del capítulo “¿Por qué se enferman las güiñas?”, basado en una de sus recientes investigaciones, que analiza cómo la presencia de gatos domésticos en ambientes naturales, favorece la transmisión de patógenos a este felino silvestre, el más pequeño de Sudamérica.

“Participé como asesora científica, ahondando y discutiendo con Diego Miranda algunos de nuestros artículos científicos sobre enfermedades en la güiña, que los autores de este libro tomaron como base. Fuimos viendo en conjunto las diferentes aristas para que la historia que los autores crearon se ajustara a la evidencia científica existente”, señala Constanza Napolitano.

En este cuento, se describe e ilustra a este felino, mencionando además cómo su presencia en los bosques favorece al equilibrio ecológico, ayudando a controlar plagas. Luego de eso, se inicia un diálogo entre el joven güiña Kodkod y don Chuncho, quienes advierten este preocupante escenario, en el que muchas güiñas se han enfermado. Por este motivo, idean un astuto y creativo plan para intimidar a los humanos y sus mascotas, y evitar que se acerquen demasiado hasta sus hogares y espacios naturales.

La investigadora del IEB valora enormemente el trabajo realizado en “Voces del Bosque Maulino” y su gran contribución a la divulgación científica de nuestra biodiversidad, con especial énfasis en el público infantil.

Trabajo inédito

“Éste es un trabajo muy lindo e inédito, que releva las características del bosque maulino. Y algo que destaco mucho de este libro, que no había visto en otros, es que toma artículos científicos de distintas investigadoras e investigadores de Chile, llevando ese conocimiento generado localmente, a un público general y no especializado, a través de estos cuentos. Y eso es importante. Conocer es crucial para poder proteger, en este caso, la biodiversidad del bosque maulino. Es muy relevante además que el libro sea adecuado para niñas y niños, pues me parece que ahí es donde podemos hacer el cambio profundo a largo plazo”, asegura la científica.

El cambio en el uso de suelo, la deforestación del bosque maulino -que ha tenido gran impacto sobre todo en los últimos 40 años- y la pérdida de biodiversidad, son problemas que preocupan a los creadores del libro. En ese marco, Constanza Napolitana advierte la necesidad de que la propia comunidad científica se involucre con mayor fuerza en la comunicación de sus trabajos y conocimientos, ayudando también así a afrontar los escenarios críticos que estamos viviendo.

“Me parece que, como investigadoras e investigadores, nuestra responsabilidad es poder involucrarnos en la divulgación de nuestros resultados, porque utilizamos fondos públicos, financiados con los impuestos de todas y todos los chilenos. Creo que es nuestra obligación retribuir de esa forma y hacer llegar el conocimiento al público general no especializado, y también a las y los tomadores de decisiones. Los distintos vínculos fuera de la academia son esenciales, y este libro va justo en esa línea. Realmente es un trabajo muy bonito, y por ello también felicito a todo el equipo de realizadores”, concluye.