Críticas transversales a Presidente Piñera por aprobación de termoeléctrica Los Rulos en región de Valparaíso

Diversas autoridades políticas criticaron este miércoles al Presidente Sebastián Piñera por la aprobación en el Consejo de Ministros de la termoeléctrica Los Rulos en la Región de Valparaíso, y anunciaron acciones judiciales para impedir su realización.

El proyecto a gas lleva varios años de tramitación y enfrenta oposición de la comunidad local desde hace más de un lustro. Entre otros, porque su ubicación sería la Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas.

La aprobación además se realiza a 16 días del fin del mandato del mandatario, quien durante su campaña para su segundo periodo prometió no cursar este proyecto.

En noviembre de 2017, siendo candidato, Piñera manifestó a radio Quillota que "‘no tiene ni un sentido construir una planta termoeléctrica. Así que yo creo que habría que revisar esa decisión que habría tomado este gobierno, porque es aparentemente anti económica y muy dañina del medio ambiente".

Propietarios

La Central Ciclo Combinado Los Rulos, de Cerro el Plomo S. A., es un proyecto de US$594 millones. Es propiedad de Inkia Energy, que actualmente cuenta con 431 MW instalados en las regiones de Atacama, Valparaíso y Bíobío. Sus activos de generación están conformados por la Central Cardones, Central Colmito y Central Yungay, además del Parque Solar Don Sebastián (47 MW).

Inkia Energy es una multinacional con proyectos en Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Perú, donde está su sede matriz.

Inkia es parte del fondo de inversión I Squared Capital, con sede en Estados Unidos. El fondo cuenta con oficinas en Hong Kong, Houston, Londres, Nueva Delhi, Nueva York y Singapur. Maneja más de US$ 29 mil millones con inversiones en 35 compañías en 51 países.

La aprobación ocurre además en un contexto de doble desafío. Por un lado, la grave contaminación que ya aqueja a la zona costera de Valparaíso. Y por otro, el cierre de varias termoeléctricas por parte del propio Piñera en su segundo mandato y su promesa de clausurar todas de aquí al 2030.

Reacciones

“Hace unos momentos, se acaba de dar a conocer la repudiable decisión del Comité de Ministros del Gobierno de Piñera, de aprobar tres proyectos que se encontraban en tabla, entre ellos la Termoeléctrica Los Rulos. Este proyecto pone en jaque a nuestra provincia", declaró la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillan.

"Nos oponemos categóricamente a esta decisión, que da luz verde a un proyecto que convertirá a Marga-Marga en una nueva zona de sacrificio, cuyos impactos sobre el medio ambiente y la vida de las personas, así como la Reserva de la Biósfera, serán irreversibles. Desde el Municipio Abierto, recurriremos a todas las vías judiciales que existan, especialmente al Tribunal Ambiental, para frenar este nocivo proyecto", agregó.

La medida además fue criticada por la diputada Camila Flores, de Renovación Nacional.

“Realmente es lamentable, es decepcionante, que el Consejo de Ministros de este gobierno, haya decidido aprobar este pésimo proyecto de central termoeléctrica 'Los Rulos' que se va a instalar en la comuna de Limache. Una vez más el Presidente Piñera no cumple con uno de sus compromisos, compromiso que hizo con los vecinos de Limache en la región de Valparaíso, de no aprobar este mal proyecto", dijo.

"Cuando él era candidato se comprometió en nuestra región a que este proyecto no vería luz verde, pero una vez más está dejando de cumplir uno de sus compromisos y hoy sus ministros han decidido aprobar esta pésima iniciativa que lo único que viene a hacer es generar daño a los vecinos de Limache, lo único que viene a generar son más zonas de sacrificio en Valparaíso. Que lamentable Presidente que no haya cumplido con su palabra, que no haya tenido la capacidad de instruir a sus ministros para rechazar categóricamente este proyecto que no trae beneficios para nuestra región".

Flores lamentó que el mandatario "nos haya engañado y que haya dado luz verde a este proyecto, porque estuvo en sus manos que esto no prospere y cerrarle la puerta a más proyectos contaminantes, de los cuales ya tenemos muchos en la región de Valparaíso. Buscaremos de ahora en adelante todas las instancias necesarias para que se pueda revertir esta decisión y espero que en esto también sea parte el futuro gobierno que se va a instalar a partir del 11 de marzo, pues el medio ambiente, la vida y la salud de nuestros vecinos no tiene color político”.

También coincidió con las críticas el diputado Diego Ibañez, de Convergencia Social.

"Es una falta de respeto y una irresponsabilidad con la ciudadanía adelantar la aprobación de la termoeléctrica, cuando todas las autoridades locales, independientes de su color político, estan en contra. Si hasta el mismo presidente Piñera, durante su campaña, afirmó estar en contra. Esto es condicionar al futuro gobierno en materia energética e hídrica a un escenario peor que el que vivimos hoy", expresó.