Como el plebiscito del 80: organizaciones sociales califican consulta ciudadana sobre Dominga de «fraude»

Pescadores, comunidades changas, organizaciones de agua, pequeños agricultores, organizaciones sociales y ambientales de la comuna de La Higuera rechazaron la consulta convocada el domingo por el alcalde Yerko Galleguillos (UDI), donde solo participó un 18% del universo votante, en que un 96% manifestó su apoyo el proyecto minero Dominga.

"No nos cabe duda que la mayoría de ese 82% que no participó, lo hizo siguiendo el llamado que realizamos el pasado 9 de marzo, a no votar, a no hacerse parte de este fraude, invalidando definitivamente los resultados de esta consulta fuera de norma, organizada a última hora y convocada con tan sólo cuatro días de anticipación", señalaron en un comunicado de este lunes.

Según las organizaciones, en esta consulta se habría impuesto con un 96% (725 votos de un total de 827), sin aclarar que la participación sólo correspondió a un 18 % del padrón convocado (4,505 votantes), es decir, tan solo un 17% estaría de acuerdo con la instalación de Dominga, "en tanto el 82% que no votó podemos interpretarlo que rechaza la instalación de Dominga al no ir a votar acogiendo nuestro llamado".

"Irregularidades"

Asimismo, las organizaciones apuntaron a una serie de "irregularidades" observadas en la convocatoria de esta consulta.

"Esta consulta fue acordada en forma intempestiva cinco días antes de su realización ante el Consejo Municipal y socializada a la comunidad apenas cuatro días antes de la fecha de esta en un día sábado, contraviniendo de este modo las exigencias mínimas para este tipo de consultas en las que se exige un plazo mínimo de 10 a 60 días posterior a haber firmado el acuerdo alcaldicio, garantizando una participación informada del conjunto de los habitantes de la comuna", señala la declaración.

Asimismo, según testimonios de concejales, se vota en reunión del concejo municipal la realización de la consulta sin haber entregado toda la información en cuanto a metodología, financiamiento, nombramiento de vocales, transporte, fundamentos de esta, etc.

"Se fija una fecha tan encima que impide la realización de cualquier observación o solicitud que pueda ser vista en sesión de concejo. O sea, se impone una consulta afectando los derechos ciudadanos, en beneficio de una postura, la defendida abiertamente por el propio alcalde", señaló el comunicado.

A eso agregan que este llamado a consulta no se ciñe a la Ley Orgánica de Municipalidades ni a ordenanzas municipales, en relación con la normativa de participación ciudadana para instituciones públicas y municipales.

"Así imponen su realización un día sábado y no un domingo, dificultando la participación de los habitantes de la comuna. En síntesis la realización de esta consulta ha sido completamente irregular desde su convocatoria, hasta su realización".

Llamado

El comunicado recordó que veinte organizaciones sociales del territorio solicitaron, frente a esta situación, que se realice una consulta en donde las condiciones cumplan con los requisitos establecidos por la ley, que garantice la participación de todos los habitantes de la comuna facilitando un local de votación por cada poblado, y que se generen los espacios adecuados para que todos los ciudadanos que residen en la comuna de la Higuera reciban información oportuna imparcial y calificada sobre todos aquellos aspectos que se derivan de la posible implementación de proyectos de esta envergadura en la comuna como lo son Dominga y Cruz Grande.

"Finalmente, decir que rechazamos rotundamente el actuar del alcalde de la comuna, que una vez más dedica su tiempo y los recursos municipales en una consulta para apoyar el proyecto Dominga, un proyecto que ha sido y es cuestionado y rechazado transversalmente por la sociedad chilena".

Denunciaron, asimismo, que ésta "ha sido una actitud reiterada por parte del alcalde Galleguillos, quien ya ha sido amonestado por la Contraloría General de la República por conductas similares, en las que ha usado recursos municipales para entregar información o incluso regalos para la comunidad en los que se menciona explícitamente al proyecto Dominga como benefactor de la comunidad".

"Agradecemos a todos los habitantes de la comuna que no fueron a votar invalidando una consulta hecha a la medida de Dominga y toda su inmoralidad. Dejando en claro que es la inmensa mayoría que rechaza Dominga", concluye la declaración.