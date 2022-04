Documentalista germano Daniel Carsenty y película sobre Presidente Boric: “Chile siempre ha estado en la mirada de los intelectuales alemanes”

El documentalista Daniel Carsenty (Alemania, 1982) vino a Chile para filmar un documental sobre el Presidente Gabriel Boric y su primer año de gobierno.

La cinta cuenta con el respaldo del canal francoalemán ARTE y pretende retratar las dificultades del país posestallido social, atravesado por la Convención Constitucional.

Anteriormente, el realizador ha filmado sobre los conflictos en Medio Oriente (The Devil's Drivers, 2021), y también ha incursionado en la ficción con cintas como After Spring Comes Fall (2015).

Un país lejano

-¿Cómo nace la idea de venir a un país tan lejano a grabar un documental como este?

-Chile ha estado siempre en la mirada de los intelectuales alemanes y europeos. El proyecto de Salvador Allende en los 70 fue un evento que marcó a toda una generación y especialmente a mis padres. Crecí en ese ambiente de confianza en los procesos sociales democráticos, lo cual ha influenciado gran parte de mi trabajo como cineasta.

Además, existe una gran tradición de documentalistas extranjeros que han trabajado la historia política de Chile. Películas notables como Yo he sido, yo soy, yo seré, de Heynowski & Scheumann, La Spirale de Mattelart, Meppiel y Mayoux. La obra del chileno Patricio Guzmán, que en un principio fue distribuida en Europa con la ayuda de Chris Marker, nos ha inspirado a realizar este proyecto.

La realización de documentales es siempre un fino equilibrio entre una íntima conexión emocional y el mantenimiento de la distancia necesaria para mantenerse imparcial. He seguido de cerca lo ocurrido en Chile a partir del estallido social, un momento impresionante, que generó la posibilidad única de una nueva Constitución y la elección de una coalición que promete interpretar el sentimiento transformador de la revuelta. Desde entonces he venido trabajando con un equipo de chilenos para captar este momento histórico. Nos motiva documentar el desenlace de esta historia.

Netflix y Medio Oriente

-¿Cómo lograron convencer a Netflix de patrocinar este proyecto?

-Hubo una confusión, debido a una nota de prensa que muchos medios tergiversaron. Nosotros no tenemos contrato con Netflix ni trabajamos para ellos. Estamos conversando con diversos estudios en los Estados Unidos y, sobre todo, en Europa, el lugar que mejor conocemos. Ha sido fundamental el apoyo que hemos recibido de un canal tan prestigioso como ARTE.

Nuestra inspiración y estética responden a los estándares desarrollados por Netflix en los últimos años en películas como Al Filo de la Democracia, de Petra Costa, otra gran inspiración nuestra. Ciertamente tenemos como objetivo llegar al Festival Sundance y ser parte de la colección de documentales políticos que Netflix está realizando.

-Su carrera ha estado, más bien, vinculada a los conflictos en el Medio Oriente. Su última película The Devil’s Drivers, que inaugurará el Festival de Cine europeo en Chile, es un ejemplo de ello. ¿Qué lo trae a Latinoamérica? ¿Cuál es su relación con Chile y que visión tiene del país?

-Siento una cercanía especial con la región y es en parte por mi familia. Me gusta estar en los lugares donde pasan cosas que considero disruptivas y busco noticias en ese sentido. Mi último filme, The Devil´s Drivers, relata una historia de tráfico de personas en Cisjordania que pasaba desapercibida para los ojos de la prensa internacional. Este año, mi codirector Mohamed Abugeth recibió el premio del jurado en Tesalónica y fuimos reconocidos como “el documental más valioso del año” en el festival “Cinema for Peace”.

Junto con mi productor, Nicklas Krüger, seguimos la noticia del estallido y nos impactó lo que se estaba generando. Llamamos a un grupo de cineastas, escritores y periodistas chilenos, a través de los que también conocimos a Natalia Medina, nuestra directora de fotografía, y así fue como fuimos formando un equipo chileno-alemán.

Queremos hacer un filme esperanzador sobre los cambios políticos que está viviendo Chile y sus comunidades. Ello incluye el desempeño del nuevo gobierno del Presidente Boric y, sobre todo, lo que suceda con la redacción de su primera Constitución democrática.

Estallido social y nuevo Chile

-¿Qué se sabe en Europa del proceso político que ha vivido Chile últimamente? Estallido social, Convención, la elección de Boric como Presidente...

-Creo que el proceso que vive Chile sin duda llama la atención a nivel mundial. Es curioso, porque Chile ha sido una especie de laboratorio en diferentes épocas, tanto para lo bueno como para lo malo, y creo que esta época posestallido, con la Convención a la cabeza, es una de ellas. Por su parte, el Gobierno de Boric llama la atención por su frescura, juventud y por querer hacer las cosas de un modo diferente. Esa concatenación de eventos son una mezcla explosiva con un resultado incierto. Me interesa mucho hacerme parte de este proceso junto a mi equipo.

-¿Qué aspectos de la realidad chilena le parecen interesantes para retratar en el filme, y qué interés pueden tener para un público internacional?

-Me parece importante encontrarme con la gente que vive en Chile, con quienes votaron por el nuevo Gobierno y quieren la nueva Constitución y tienen todas sus esperanzas puestas en este Gobierno, pero también conocer a aquellos que están en contra y que hoy tienen dudas y miedos.

La coalición que apoyó a Boric presentó en su campaña una serie de temas que dialogan con la Convención y que son importantes para Chile y el mundo. La crítica al modelo neoliberal, superar las estructuras coloniales y patriarcales, y permitir la sanación de heridas que van más allá de la dictadura.

Por eso fuimos a conocer una zona de sacrificio, para entender lo que significa vivir y trabajar en un lugar en que las necesidades de la industria son la prioridad por sobre las de las personas y del medioambiente.

Nos interesa la realidad de los pueblos originarios, en especial el conflicto del Estado chileno con el pueblo Mapuche que lucha por su autodeterminación como nación. También el movimiento feminista, que ha sido fundamental para empujar los cambios que vive el país.

El nuevo gobierno seguro cometerá errores y enfrentará resistencias. No hay nada asegurado y estamos expectantes a los desenlaces de estas historias.

Intimidad presidencial

-En una columna de opinión, representantes de la Asociación de Productores Independientes (API) criticaron esta propuesta, asegurando que el gobierno no ha abierto las puertas a realizadores y visiones locales, ¿qué opina al respecto?

-Aprecio mucho el trabajo de los gremios en la industria y la destacada labor que realiza la Asociación de Productores Independientes a nivel local. Creemos que un documental vive de su estrecha conexión emocional con un tema, y si no existe la distancia necesaria, corre un alto riesgo de convertirse en un portavoz de la narrativa imperante. Un documental siempre debe desafiar la forma en que la gente percibe la realidad para convertirse en una verdadera pieza de arte emocional. Dicho esto, nosotros desde un principio hemos estado trabajando con un equipo compuesto casi en su totalidad por chilenos y nos interesa seguir ampliando esta colaboración con los realizadores locales. Sabemos que en Chile existe gente muy talentosa.

-¿Podremos ver en la película la intimidad del Presidente y sus asesores cercanos?

-De ninguna manera queremos hacer un reality, pero nos gustaría mostrar un lado más íntimo del Presidente y conversar con él. Ya estamos filmando, hemos entrevistado a muchas personas y estaríamos encantados de hablar con sus asesores cercanos sobre nuestro proyecto. Nos encantaría compartir un café con ellos y transmitirles lo que estamos haciendo. Queremos aportar con nuestra neutralidad intrínseca, pero también sabemos que, para hacer un verdadero retrato del cambio político en Chile, la opinión de los que están en el centro del poder es crucial.