Sergio Lagos presenta su canción «Siete vidas», adelanto de su próximo disco

El músico y presentador Sergio Lagos presentó su canción "Siete vidas", un adelanto de su nuevo disco, “O”, que saldrá en agosto próximo.

“Estoy muy contento, ya que es un disco muy esperado por todos nosotros, tuvo un proceso pre y post pandémico y que habla de unidad, amor y de cierre de ciertos ciclos vitales”, comentó Lagos, quien interpreta el tema junto a su grupo Los Gaffers.

La canción funciona como puerta de entrada a un disco más íntimo y emocional, y que consta de 10 canciones.

Acerca de O, la vocal O, que da título al disco, Lagos ha señalado una conexión potente entre esta vocal y el concepto del libre albedrio, la posibilidad de escoger en la vida, "levantarse O no, continuar en una relación O no, reír O no, amar O no amar, hacer O no hacer. La O como una posibilidad de un nuevo camino”.

Según Lagos, “la O es la vocal que permite una decisión. Esas pequeñas o grandes decisiones cotidianas que le dan sentido a nuestra existencia”.

En reserva

"Este quinto disco es una sucesión de intentos y búsqueda permanente en esta artesanía que es hacer canciones. Antes de involucrarme con las canciones estuve conectado, y sigo conectado, haciendo música desde otro ámbito", señaló Lagos, en referencia a su trabajo con Rodrigo Castro en la dupla Marciano, más inclinado a la música electrónica y anterior a su labor con los Gaffers.

Los Gaffers está integrado además por Marcelo Philippi, Jorge "Coyote" Martínez y Cristian López en lo que fue "un disco muy esperado, a pulso, que comenzó en 2016", tras concluir su placa anterior, "Cosmos".

"Estas canciones han estado en reserva, en guarda, en barrica, se han quemado varias etapas, pero a pesar del tiempo siguen siendo muy frescas para mí, para nosotros como equipo creativo. Me tiene muy contento porque son canciones que en su momento me salvaron, me ayudaron, me alentaron, me impulsaron. Las canciones obran, la música en general, es una suerte de energía mucho más que la obra en sí misma. Cuando uno se somete al sonido, te pasan cosas, físicas, síquicas, espirituales y estas canciones se transformaron en una suerte de compañero, de salvavida, de aliado, me salvaron la vida, y estoy muy agradecido de ellas".

"Esto es como un pedazo de mi corazón, es distinto a mi trabajo público".

Pausa Covid

En cuanto al proceso creativo, Lagos cuenta que elabora las canciones "construyendo un relato", y cuando ya tiene una base, ya sea parte de la canción o la canción entera resuelta, la presenta a sus compañeros de la banda y ahí se van puliendo, "y todos hacen su aporte".

"Es muy interesante porque se ha ido construyendo una sonoridad que no es sólo mía, sino de una banda", acota. "A pesar de eso sigue siendo un trabajo de autoría".

Obviamente, el disco pasó por el periodo de la pandemia.







"Le puso una pausa tremenda. (Sin ella) tal vez el álbum habría visto la luz antes. Acá hay un trabajo de un equipo creativo y ese equipo, de gente adulta, padres de familia, con padres mayores también, sufrió pérdidas muy importantes por el Covid. Además ya desde un poco antes venía implosionando la actividad musical desde el Estallido", recuerda.

Aún así, espera que las canciones vayan más allá de un momento específico y las liga más a un estado emocional.

Disco emocional

Consultado sobre el tema de sus canciones, Lagos responde que no es un autor temático.

"Las canciones le van poniendo un relato a mi existencia. Hay una bitácora bien clara que uno puede ir leyendo e ir transitando por distintos periodos de uno mismo. Este periodo ha sido muy revelador, emocionante, lleno de lecciones, de respuestas y preguntas, pero por sobre todo un círculo que se cierra, que es esta O", explica.

El disco es "reflejo de mi emocionalidad, son las canciones más emocionales que he hecho, las más honestas, desgarradas, casi de autor italiano de los 70".

"Hacer canciones al final es un vicio, y uno actúa como un adicto frente a eso. Terminas una, eres feliz por un rato, pero ya te estás preguntando qué pasará en la siguiente intentona".

Lagos además revela una gran ansiedad por tocar y espera poder hacerlo a finales de julio y principios de agosto en diversos lugares de Chile, en Santiago y regiones, "pero aún no tengo fechas claras".