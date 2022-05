Cristóbal Lehyt en Galería Die Ecke

Galería Die Ecke, José Manuel Infante 1180, Providencia .

Del 26 de mayo al 15 de julio.

La exposición está compuesta de 15 dibujos, una instalación de líneas de cordel y una serie de esculturas colgantes.

Los dibujos forman parte del proyecto Proyección Dramática -dibujos realizados en un semi trance- los que en esta ocasión se realizan pensando en personas que trabajan en la minería del norte. Estos dibujos son transferidos a composiciones que aluden a sistemas de información, organización y control.

Durante el transcurso de la muestra se distribuirá gratuitamente una publicación realizada por la editorial Otra Sinceridad, con texto de Ana María Risco.

De manera general las obras de Lehyt examinan la forma como las estructuras de organización social afectan y manipulan al sujeto. A través de una variedad de medios que incluyen fotografía, instalación, video y dibujos, generalmente, identifica símbolos colectivos que se relacionan con el lugar.

Lehyt crea, a partir de la recontextualización de imágenes, obras en las cuales trata temas de orden socio - político poniendo en evidencia las estrategias y manejos de las estructuras de poder. Un ejemplo es el proyecto sobre el norte y sus historias como construcciones de identidad nacional, utilizando dibujos, murales y "semi - tapices" con figuras en estados indefinidos que emiten proyecciones hacia el otro, inventando historias y relaciones que reflejan al observador más que al sujeto representado y esculturas que se ordenan en geometrías transformadas por el caliche.

Las obras de Lehyt se activan en la confusión y malentendido, lo que al mismo tiempo, debido a su carácter transitorio, hace que sean permeables hacia la posición el espectador.

En su muestra Contra el día Lehyt utiliza el lenguaje de su proyecto de las Proyecciones Dramáticas con el cual representa los dibujos de la exposición y sus esculturas de líneas blancas y materias, incorporado el volumen al diálogo entre las partes, relación que ha ocupado en otras oportunidades.

Las obras terminan articulándose dentro de la exposición con una instalación de cuerdas o hilos que delimitan el espacio de la galería exigiendo al visitante el acto corporal de agacharse o flexionar las piernas para poder recorrer la exposición.







Cristóbal Lehyt nació en 1973 en Santiago de Chile y desde 1995 reside en Nueva York, Estados Unidos. Comenzó su Licenciatura en Arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile para posteriormente terminar sus estudios en el Hunter College y el Whitney Independent Study Program New York (USA). Actualmente es Profesor Asistente en la escuela de arte de Cooper Union, New York.

Entre sus exposiciones individuales destacan: Given a wall, what's happening behind it?, Johannes Vogt Gallery (New York, USA, 2016); Sol Chileno, Die Ecke Arte Contemporáneo, (Santiago, CL, 2014), Iris Sheets, America Society (New York, USA, 2013); If Organizing Is The Answer, What's The Question?, Carpenter Center, Harvard University (Cambridge, USA, 2010), Drama Projection, House of Propellers (London, UK, 2010) y Cristóbal Lehyt, MAVI (Santiago, Chile, 2010).

De sus exposiciones colectivas destacan: El Círculo que Faltaba, Museo Amparo (Puebla, MX, 2020); Love and Ethnology: The Colonial Dialectic of Sensitivity (after Hubert Fichte), Haus der Kulturen der Welt (Berlin, DE, 2019); SUPRASENSIBILIDADES, Museo Nacional de Bellas Artes y Die Ecke Arte Contemporáneo (Santiago, CL, 2018); Momentum 8: Tunnel Vision, 8th Nordic Biennial (Moss, NO, 2015); Outside, Index-The Swedish Contemporary Art Foundation, Estocolmo (Estocolmo, SE, 2014); Cut, Paste, Repair: A Hundred Years of Collage, Sicardi Gallery (Houston, USA, 2014); The Road, Jesus Gallery (Los Angeles, USA); Tectonic Shift: Contemporary Art From Chile, Saatchi Gallery and Phillips De Pury And Company (London, UK, 2010); Epílogo, Museo de Arte de Zapopan (Guadalajara, MX, 2010); 7th Mercosul Biennial - Grito E Escuta (Screaming and Hearing) (Porto Alegre, BR, 2009); Fantasmatic, Millenium Museum (Beijing, CH, 2004); The American Effect, Whitney Museum of American Art (Nueva York, USA, 2003).

Sus obras forman parte de colecciones institucionales como el Museo de Arte Contemporáneo (Santiago, CL), MoMA (Nueva York, USA), DRCLAS, Harvard University (Massachusetts, USA) y privadas como Juan Yarur, Hernán Garfias, entre otras.