Rashid Sumaila, experto internacional en pesca, en Puerto de Ideas Biobío: «Sin peces no habrá pesqueras»

La conservación de los océanos será uno de los principales temas del festival Puerto de Ideas Biobío, que se desarrollará a partir del próximo lunes.

Con más de 40 invitados en Talcahuano y Concepción, será la primera vez que el evento se realizará en la zona, en 25 actividades diferentes.

Las expositoras y los expositores socializarán sus "innovadoras investigaciones, planteamientos y reflexiones en torno a los desafíos socioambientales de la actualidad, con énfasis en el cuidado de los océanos, ya sea desde un enfoque científico, humanista o artístico”, según adelantó la directora del evento, Chantal Signorio.

Te podría interesar:

Bioeconomía

Uno de los invitados será el nigeriano-canadiense Rashid Sumaila, profesor de Economía Oceánica, en la Universidad de la Columbia Británica, y especialista en bioeconomía.

El especialista es reconocido mundialmente por sus investigaciones en la valoración de los ecosistemas marinos y en problemas globales como los subsidios a la pesca, la pesca ilegal, el cambio climático y la contaminación marina por plásticos. Además, es ganador del Premio Volvo en Medioambiente.

Ha visitado varias veces Chile y en esta ocasión hablará de cómo lograr lo que llama "Infinity Fish", en referencia a "cómo asegurar que pasemos un océano saludable y lleno de vida a nuestros hijos y nietos, para que ellos también tengan la opción de hacer lo mismo".

OMC

Otro de los temas será cómo el reciente Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre Subsidios Pesqueros afecta a países como Chile.

Adoptado en la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) el 17 de junio de 2022, según la OMC representa un importante avance para la sostenibilidad de los océanos, en la medida en que prohíbe las subvenciones a la pesca perjudiciales, que son un factor clave en el agotamiento generalizado de las poblaciones de peces en el mundo.

El Acuerdo representa un logro histórico para los miembros, ya que constituye la primera meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se cumple plenamente, la primera meta de los ODS que se cumple mediante un acuerdo multilateral, el primer acuerdo de la OMC que se centra en el medio ambiente, el primer acuerdo multilateral amplio y vinculante sobre la sostenibilidad de los océanos y solo el segundo acuerdo logrado en la OMC desde su creación, asegura este organismo.

Según Sumaila, este acuerdo "significa que Chile enfrentará menos desventajas, tanto en el agua como el mercado pesquero".

"Significa que flotas pesqueras menos distantes de países ricos que subsidian sus flotas pesqueras internacionales, podrán pescar en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile o al borde de la misma, en alta mar", detalla.

Conservación pesquera

Chile tiene más de 6.000 km de costa. Un informe oficial revela que 57% de las especies se encuentra en estado crítico. Esto va en línea con una frase que Sumaila ha pronunciado repetidas veces: "Pescamos más de lo que deberíamos".

"Digo que pescamos más de lo que necesitamos porque empleamos demasiado 'poder pesquero' –personal y maquinaria–, estimado en 2,5 veces lo que se necesita globalmente para pescar de forma sustentable".







"La conservación es importante porque se necesita para asegurar que la sobrepesca masiva, la contaminación y los cambios climáticos no nos lleven hacia un océano muerto o sin vida marina. Si piensas profundamente la conservación, en realidad se trata de asegurar no solo de que no queremos sacrificar la comida, los empleos y los ingresos relacionados con el océano, de nuestros hijos y nietos, por los nuestros. Ayuda a asegurar que no sacrifiquemos el principal 'capital' otorgado a nosotros por la naturaleza", recalca.

En ese sentido, el experto destaca la importancia de la política de Chile de crear reservas marinas.

"La creación de reservas oceánicas es como comprar un seguro para protegernos de nosotros mismos. Nos ayudan a asegurar que logremos 'Infinity Fish'. Creo que el valor de seguro de esas reservas es suficiente para justificar su creación", señala.

Conservación y desarrollo

Sumaila además aborda el debate entre medio ambiente y crecimiento económico.

"La conservación es compatible con el desarrollo económico a largo plazo. Recuerde que sin peces no habrá pesqueras, ni empleos pesqueros ni alimento marino. La creación de reservas marinas, incluido el cierre mayoritario de no todas las zonas de alta mar, es una práctica que yo recomendaría", dice.

"Además debemos asegurar que nuestras políticas y acciones no promuevan un feedback negativo de la gente hacia la naturaleza y viceversa. El otorgamiento de subsidios dañinos que lleven a la sobrecapacidad y sobrepesca debería evitarse", añade.

¿Es el experto optimista o pesimista sobre el futuro?

"Soy optimista, porque incluso en la 'neblina de la desesperación' no hay opción y no debemos rendirnos, y en la historia la humanidad ha logrado algunos hitos realmente difíciles, y por eso siempre hay esperanza", concluye.