División entre trabajadores en paro del Ministerio de las Culturas

Una división afecta actualmente a los trabajadores de archivos, bibliotecas y museos del Ministerio de las Culturas en paro desde la semana pasada, luego que el gobierno propusiera cambios en el presupuesto que se discute actualmente en el Congreso.

Mientras la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (ANATRAP) el viernes pasado saludó la medida y declaró la suspensión de la movilización desde este lunes, la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ANFUPATRIMONIO) convocó a nuevas manifestaciones para este martes.

En un comunicado del Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ANFUPATRIMONIO), se declaró "la continuidad de nuestras movilizaciones y estado de paro, hasta que se concrete y garantice el cumplimiento de nuestro petitorio y el financiamiento de lo comprometido en el Acuerdo Marco".

"Las unidades de trabajo desde Arica a Magallanes incluido Rapa Nui, por mandato de nuestras bases, permanecen y seguirán cerradas y sin atención de público, hasta que nuestra organización no concrete, en un encuentro formal con la autoridad ministerial, el Petitorio y el financiamiento del Acuerdo Marco, que es la razón de esta movilización", señaló el texto.

Gestión del gobierno

"El Directorio Nacional ANFUPATRIMONIO, la semana pasada realizó una acción sindical directa ante el Ejecutivo y la Comisión Mixta de Presupuestos en el Congreso Nacional, para lograr que se redistribuyeran recursos financieros de ciertos subtítulos al ítem 21 de personal, con el fin que se pudiera financiar los puntos de su petitorio y el conjunto del Acuerdo Marco, que busca mejoras de las condiciones de trabajo de las y los funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural".

Como resultado de esta gestión, el Ejecutivo presentó una indicación que traspasa 168 millones de pesos del ítem 22 de bienes y servicios al 21 de personal, según ANFUPATRIMONIO.

"Es importante recalcar que este monto no alcanza para garantizar cumplimiento de nuestras demandas, si bien representa un avance para resolver una parte del petitorio del paro nacional, no resuelve una de nuestras demandas centrales, apoyada también por la otra Asociación, como es la reposición de cargos en funciones críticas de atención de público y entrega de servicios directos a nuestros usuarios y a las comunidades que servimos con compromiso y vocación de servicio público de calidad, como siempre ha sido", indicó la declaración.

"Tampoco da espacio para avanzar en otras materias como mejoras de grado, política de retiro, cambios de estamentos, reajustar remuneraciones de los tramos de las y los vigilantes patrimoniales, entre otros temas urgentes de atender".

Piden respeto

La Asociación además manifestó su respeto por la decisión que hayan tomado otras organizaciones que consideran que ya está resuelto el problema que motivó esta movilización.







"Nosotros esperamos que se respeten nuestra decisión de seguir en paro, la que busca resolver de manera concreta nuestras justas y legítimas demandas que hoy aún no están todas garantizadas con el presupuesto 2023, esto conforme al mandato de nuestras bases".

"Esperamos una respuesta y señal concreta de la Ministra y las autoridades del sector, buscando resolver y conocer su posición respecto del cumplimiento concreto e integral del Acuerdo Marco y asegurar que el incremento en el ítem 21 vaya en la línea de resolver nuestras demandas, en el nuevo contexto que se abre", señaló la declaración.

"Llamamos a nuestras bases a mantener una movilización activa y enérgica hasta no alcanzar la solución concreta y satisfactoria a nuestras legítimas demandas. A realizar asambleas y movilizaciones en todos los territorios, mostrando unión y fuerza hasta avanzar en soluciones

concretas de nuestro petitorio. No hay patrimonio sin las y los trabajadores. ¡El patrimonio no se vende, el patrimonio se defiende!", concluyó.