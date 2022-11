Conferencia de Patrimonio ACHS

Pontificia Universidad Católica de Chile.

4 al 7 de diciembre .

Más información aquí.

Más de 200 especialistas, cultores y profesionales del patrimonio se reunirán en la Universidad Católica a dar cuenta del balance de los estudios críticos del patrimonio. El encuentro es organizado por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y presidido por la historiadora Olaya Sanfuentes.

La conferencia comenzará el día 4 de diciembre con una inauguración en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Entre los días 5 y 7 de diciembre habrán 49 sesiones de ponencias, seis mesas redondas y una sesión audiovisual. La jornada del miércoles finalizará con una ceremonia de cierre de la conferencia en el Museo Chileno de Arte Precolombino, instancia que estará acompañada por la participación del músico Fernando Raín.

El concepto central que rige la conferencia es Interculturalidades. Este implica la búsqueda y generación de un diálogo entre diversidades culturales y sociales, considerando una dinámica de polifonía o palimpsesto que posibilite interactuar como tejido social, reconociendo la existencia de posiciones en conflicto y de desigualdades de poder. Esta temática es central para la comprensión del país y el mundo, y en el contexto chileno ha estado en el centro del debate público, sobre todo, en el contexto constitucional.

Esta conferencia internacional cuenta con la distinguida participación de dos especialistas con una larga trayectoria académica y en la reflexión de impacto político y social referido al patrimonio. Por un lado, Dalee Sambo Dorough, ha oficiado como presidenta del Concilio Circumpolar Inuit. . Dorough ha sido presidenta (2014) y Miembro Experto del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre problemáticas indígenas (2010-2016). Por otro lado, Ana Filipa Vrdoijak es profesora de la Facultad de Leyes de la University of Technology Sydney. Actualmente es la presidenta de la sección de derecho internacional y patrimonio cultural de la UNESCO. Vrdoijak es también presidenta de la International Cultural Property Society (EE.UU).

Sobre la discusión relativa al concepto interculturalidad, Dorough dice: “La orientación de este término gira en torno a la cultura fuera de lo indígena. En este sentido, debemos repensar esta orientación y garantizar que se refuercen las salvaguardias para consolidar la seguridad cultural de los pueblos indígenas bajo nuestros términos y no los de fuerzas externas y a menudo más poderosas”.

En tanto, sobre la realización de la conferencia en Chile, Vrdoijak menciona que “cuando estas conferencias se realizan en el sur, es importante. El hecho de que se celebre en América Latina es doblemente importante porque brinda una mayor diversidad de puntos de vista y experiencias vividas y también de lenguaje”. Ambas académicas dictarán charlas magistrales durante la conferencia dando cuenta de sus propias visiones entorno al futuro, a los desafíos del patrimonio y a las discusiones sobre la idea de interculturalidad.

Ciclo de cine

Además de las actividades académicas la conferencia contará con actividades culturales como el 16avo Ciclo de Cine + Video Indígena. El ciclo es organizado por el Museo Chileno de Arte Precolombino y se realizará en el Auditorio de Historia, Geografía y Ciencia Política ubicado en el Campus San Joaquín de la UC entre el 5 y el 7 de diciembre. Este ciclo de cine es abierto para todo público por lo que no se requiere inscripción previa.

Entre las actividades a destacar durante la conferencia está la proyección de la obra de teatro “El Círculo”, un proyecto que reúne a actores y actrices chilenos de origen palestino y judío que debaten sobre la convivencia intercultural. La proyección de esta obra se realizará el día miércoles 7 de diciembre a las 14.30 pm. instancia que se cerrará con un panel de discusión para comentar la obra.







Durante esta sexta versión de ACHS 2022, se conmemoran los 10 años de la asociación (ACHS) proponiendo así, un primer balance histórico de su trayectoria y de los estudios críticos del patrimonio. La Association of Critical Heritage Studies (ACHS) celebrará este decenio con un panel titulado “10 years On: Past, Present, and Future of (A)CHS” que se realizará el día lunes 5 de diciembre a las 16.10 pm, en el Auditorio Francisco Rosende de la Facultad de Economía de la Universidad Católica en el Campus San Joaquín.

Este evento busca la creación de redes entre académicos, académicas y profesionales del mundo del patrimonio. Junto con ofrecer un espacio de diálogo con integrantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y de la sociedad civil en conversatorios y actividades paralelas que permitan reflexionar desde distintos espacios sobre la problemática del patrimonio desde la interculturalidad. La instancia transformará a Chile en uno de los espacios relevantes para la reflexión de estas temáticas y las proyecciones de los resultados de esta conferencia hacia el futuro de la disciplina y la gestión cultural.