SMA aplica multa de $157 millones a minera Los Pelambres de Luksic tras incidente en manejo de relaves

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) finalizó el procedimiento sancionatorio contra Minera Los Pelambres (MLP), perteneciente al grupo económico del empresario Andrónico Luksic, titular de las unidades fiscalizables evaluadas ambientalmente: “Proyecto Integral de Desarrollo” e “Infraestructura Complementaria”, ubicadas en la Región de Coquimbo, según informó la entidad.

Se sancionó por dos de los tres cargos imputados, aplicándose una multa total de 211,9 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $157 millones de pesos.

En este caso, la SMA formuló cargos tras un incidente ambiental ocurrido el 1 de noviembre de 2021, por un derrame de aguas de proceso que se produjo por filtraciones desde piscinas destinadas a almacenar drenajes en casos de emergencia, ubicadas aproximadamente a 25 kilómetros de la localidad de El Tambo, en el sector Camisas. En este caso, la minera presentó sus descargos y adoptó medidas correctivas, lo cual se tomó en cuenta a la hora del procedimiento en el marco del análisis jurídico.

Por ello, finalmente se sancionó por un cargo grave relativo a las deficiencias en el control, mantención y vigilancia en el sistema de drenaje de líneas y colección de relaves del “Proyecto Integral de Desarrollo”, con consecuencia de derrame de aguas de proceso. También se sancionó por un cargo leve, debido a deficiencias en el procedimiento de clasificación y comunicación de incidentes y contingencias. Por todo lo anterior, la sanción aplicada en este evento consiste en 211,9 UTA.

“En este caso originado por un incidente ambiental, según los antecedentes contenidos en el expediente sancionatorio, se aplica una sanción por deficiencias en sistemas de control, mantención y vigilancia del sistema de drenajes. Asimismo, se analizaron todos los criterios de ponderación de la sanción, tales como, la adopción de medidas correctivas necesarias para superar el incidente, como también, el historial previo de la minera”, explica Marie Claude Plumer, Superintendenta del Medio Ambiente.

En cuanto a la multa, la empresa deberá pagarla en la Tesorería General de la República. En caso de que desee impugnar la resolución sancionatoria, puede presentar un recurso de reposición ante la propia SMA, en el plazo de cinco días hábiles tras su notificación, o bien, tiene quince días hábiles para interponer un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental competente.

Reacciones

Tras la sanción, el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) de Choapa calificó la multa de "irrisoria frente al poder económico de MLP", ya que "multas como esa no son disuasivas de que se repitan futuras 'negligencias'", según un comunicado.

A juicio de MODATIMA, esto sólo logra "profundizar la sensación de impunidad y desidia con la que MLP trata a las comunidades, al medio ambiente y a las autoridades, más aún considerando los reiterados hechos de iguales o peores características ocasionados por las malas prácticas de MLP".

"Asimismo, uno de los aspectos que queda en duda de esta sanción, es la contaminación ambiental propiamente tal, ya que no se entiende cómo el escurrimiento de aguas industriales con altos niveles de cobre, molibdeno, sulfatos y otros cationes y aniones, que le confieren una condición de no apta para el riego, finalmente no contaminen suelo o aguas cuando son impactadas. Estaríamos frente a una situación única, donde aguas con contaminantes, conductividades (5000 us/cm) y pH (9-10) muy altos, que escurren a la tierra y el agua, pero no contaminan. Esto nos parece, a lo menos, sospechoso", señaló la declaración.

"Lo paradojal de la sanción, es que de acuerdo a los monitoreos realizados (a destiempo), se sancionan fallas operaciones que no tienen impacto en el medio ambiente, de ahí nuestra alarma en cómo se están haciendo las cosas. Nos parece sumamente preocupante que no exista legislación para verificar las contaminaciones, ya que nuestro país carece de una norma básica para caracterización de suelos, por lo que hoy contaminar resulta gratis".

"Estamos plenamente convencidos/as que habitar en esta provincia no puede implicar un sacrificio ni menos un perjuicio para la sostenibilidad de la vida en condiciones dignas. Minera Los Pelambres no sólo es un conocido mal vecino del Choapa, sino que derechamente se comprueba su actuar negligente y de mala fe", continúa el comunicado.

Por último, MODATIMA realizó un llamado a las autoridades a endurecer las sanciones aplicables a estos casos y fortalecer contundentemente la institucionalidad ambiental, sobre todo en las capacidades operativas, aumento de personal y de recursos a la Superintendencia de Medio Ambiente, a fin de que efectivamente puedan cumplir cabalmente con su rol fiscalizador.

