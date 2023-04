ENAP duplicó el máximo permitido de contaminación atmosférica en 2022 en Quintero y Puchuncaví

En un par de meses se cumplirán cuatro años desde que la Corte Suprema evacuara un demoledor fallo contra el Estado, por su responsabilidad en el deterioro ambiental permanente en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, con nefastas consecuencias para la salud de sus habitantes. En concreto, el máximo tribunal ordenó en el 2019 el cumplimiento de 15 medidas inmediatas, siendo la primera de ellas identificar los contaminantes volátiles de las empresas que componen el complejo industrial en la bahía, a fin de detectar el origen de las intoxicaciones masivas que se produjeron entre agosto y septiembre de 2018 y que afectaron a más de 1.300 personas.

Al cumplirse casi un lustro de aquellos hechos, las causas de las intoxicaciones aún no tienen respuesta. Pero ello no ha sido lo único que no ha tenido respuesta.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició dos procedimientos sancionatorios contra las empresas ENAP y AES Andes por incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (PPDA).