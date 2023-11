Autor Claudio Suárez: “El hombre del siglo XXI ha debido enfrentar al patriarcado para evolucionar”

Un nuevo título formado por nueve relatos busca mostrar las diferentes caras de la masculinidad en el siglo XXI. Se trata de “Fugitivo en la ruta Selk´nam y otros cuentos”, de Claudio Suárez Cruzat.

Él es médico de profesión, pero hace más de un año decidió dejar la medicina y dedicarse por completo a escribir. Su primer libro “En el óvalo de luz”, publicado el año 2022 por Simplemente editores, será publicado en México por Ediciones Alejandría y se presentará en la FIL Guadalajara 2023 en noviembre y en México DF en diciembre.

Ahora Suárez vuelve a librerías con “Fugitivo en la ruta Selk´nam y otros cuentos”, en el que intenta poner en relieve e instalar como tema de conversación y discusión el cambio del rol del hombre tradicional.

– Tal como en tu libro anterior, “En el óvalo de luz”, los géneros literarios son variados, pero acá la temática que abordas es la masculinidad, como dice la contratapa, diferentes universos masculinos en crisis. Cuéntanos por qué te interesa hablar de esto y cómo lo abordas.

– Creo que el hombre del siglo XXI ha debido enfrentarse al patriarcado y al machismo para lograr evolucionar, para alejarse del macho clásico y del macho tóxico. Esto no le ha resultado fácil a una parte de la población masculina, cuya debilidad y temor ante el cambio lo ha convertido en un macho frágil, asustado, descontento, de reacciones violentas.

Por otro lado, el hombre que logró hacer el cambio y transformar su masculinidad en moderna, igualitaria y respetuosa de los demás, tiene una nueva valla que saltar, debe hacer que ese cambio sea creíble para el género femenino, el feminismo y la comunidad LGTBIIIQ+, que exigen un trato distinto al desventajoso que han recibido durante siglos, y lo hacen intentando desplazar el péndulo más allá del centro.

Esta situación del hombre del presente, esta necesidad de readaptación y redefiniciones me parece un tema muy interesante de discutir, y estos cuentos buscan poner el tema en la mesa.

– Como médico debes tener una gran capacidad de observación, ¿te ha servido para la creación de tus personajes e historias? ¿hoy como escritor la mirada ha cambiado? Si es así ¿en qué pones tu observación? ¿En las historias, en la coherencia o en los personajes?

– La medicina me permitió conocer el fondo de las personas, su intimidad, lo que son detrás de las máscaras que usan a diario. La capacidad de observación entrenada, propia de la profesión, me deja ver más allá, buscar detalles biográficos que explican las conductas humanas. El conocimiento de las personas en profundidad constituye parte importante de los insumos que utilizo como escritor, me permite construir personajes complejos, contradictorios. Otro poco del material literario que utilizo viene de mi propia biografía, o de lo que alguien me contó en una reunión social, y otra porción aparece desde la imaginación y los sueños.

Entender que los personajes, como nosotros mismos, son con más frecuencia ambivalentes, egoístas, apasionados, ciegos, desconsiderados, temerosos, celosos, que personas generosas, tranquilas, confiadas, buenas, permite darle coherencia y credibilidad al relato. Y eso puede conducir la historia por derroteros inesperados, pero que siempre deben creíbles y coherentes.

– Desde el año pasado que dejaste tu profesión de médico, has publicado dos libros y ahora vas a viajar a México a presentar tu primer libro que está siendo publicado allá. ¿Cómo ha sido este tiempo para ti? Cómo ha sido entrar al mundo de la literatura y cuéntanos si has tenido alguna recepción de parte tus pares escritores.

– Este año como escritor ha sido fantástico, ha superado mis expectativas por lejos. La recepción del primer libro fue excelente, imagínate que se publicó en México por una editorial local, Ediciones Alejandría y será lanzado en FIL Guadalajara en noviembre y en el DF en diciembre.

El recibimiento de mis colegas escritores ha sido muy bueno, me han ayudado con las reseñas, presentaciones muy generosamente, me invitaron e incorporaron a Letras de Chile, me reciben en las ferias y conversan conmigo como con un par, sin hacer distinciones.

– ¿Lees literatura chilena actual? Si es así cuéntanos qué percepción tienes de lo que se está haciendo, qué temáticas y géneros ves que se están desarrollando.

– Leo bastante literatura chilena, en este período mayoritariamente femenina: Montserrat Martorell, Isabel Baboun, Andrea Jeftanovic, Alia Trabucco, Ariel Richards, Nona Fernández, Pía Barros. Me parece que aún predomina en Chile y Sudamérica el ideario latinoamericano de la violencia, al que se ha agregado de manera muy fuerte el feminismo y la literatura del yo.

Las novelas parecen dominar el panorama, pero el cuento latinoamericano tiene grandes exponentes apareciendo en el horizonte, lo que garantiza la salud de ese género.

Intencionalmente no he nombrado a los varones hasta ahora, pero creo interesante hacerlo Alberto Fuguet, Alejandro Zambra, Nicolás Cruz Valdivieso, Julio Henríquez, Ramón Diaz Eterovic, Roberto Ampuero, me encantan. Seguro se me quedan algunos en el tintero.

– Volviendo a la temática que abordas en “Fugitivo en la ruta Selk´nam”, cómo fue el proceso de creación, miraste a tu alrededor o también hiciste un viaje hacia tu propia masculinidad.

– Claro, también está la mía, este es un viaje que hice yo como todos los hombres nacidos en la segunda mitad del siglo pasado. Somos lo que yo denomino la “generación bisagra”, que tuvo que cambiar desde el mundo machista en que nacimos al mundo feminista en que vivimos hoy. Lo que significó, como el crecimiento, dolores, problemas, adaptaciones, miedos, triunfos, derrotas y tolerancia.

– ¿Quiénes deberían leer este libro? ¿Crees que invite a la reflexión?

– Creo que lo deberían leer todos, ojalá así sea. Los machos que aún no han evolucionado, los que lo hicieron, y especialmente los que no saben cómo pararse en el mundo actual. También se lo recomiendo a las mujeres y a la comunidad LGTBIIQ+, para ver evaluar y conversar sobre la evolución de las masculinidades, que hoy ya no son exclusivamente heterosexuales ni están restringidas a la sexualidad heteronormada.

Las masculinidades se construyen desde antes del nacimiento hasta el momento en que ya no puedes cambiar más, probablemente eso sucede el día en que mueres. Las masculinidades dependen de condicionantes sociales, psicológicas, sexuales y biológicas. Y todas son igualmente válidas y valiosas.