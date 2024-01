Más de cuatro mil personas fueron parte de concierto de “Carmina Burana” en Bajos de Mena

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile deslumbraron a más de cuatro mil personas que llegaron hasta el Parque Juan Pablo II en Bajos de Mena, Puente Alto, para disfrutar de la interpretación de “Carmina Burana” de manera gratuita y abierta a todo público, gracias a un proyecto del Gobierno de Santiago y la Casa de Bello.

Fue más de una hora de espectáculo en la que el público pudo disfrutar de la obra sinfónico-coral más importante del siglo XX, una presentación que según el público fue una oportunidad para disfrutar y aprender, como señaló Ismael, quien viajó desde la comuna de La Cisterna hasta Bajos de Mena: “el arte impacta de forma positiva, es algo que a cualquier persona, de cualquier rango etario, en algún punto le va a llegar a su corazón. Es muy bueno que llegue a las nuevas generaciones, a los niños, que aprendan que hay instrumentos, que hay artistas, que hay músicos, que existen las orquestas. Que se empiezan a llenar de arte las poblaciones, de alguna forma, desde lo más mínimo”, dijo.

“Santiago Sinfónico es un esfuerzo del Gobierno de Santiago, ejecutado por la U de Chile, y estamos felices de dar el puntapié inicial, en una comuna y sector tan emblemático como es Bajos de Mena, Puente Alto. Este es un lugar que ha estado por mucho tiempo carente de servicios y de muchas oportunidades. Queremos que la gente desarrolle el espíritu y que el derecho a la cultura sea una realidad para todas y para todos”, dijo el Gobernador de Santiago Claudio Orrego, quien destacó que “en el corazón de Bajos de Mena, estamos dando una señal de justicia territorial y de equidad en el acceso a la cultura, que nos pone felices. En esta alianza con la Universidad de Chile, con los municipios y con la ciudadanía, creemos que es lo que hay que hacer para que Santiago vuelva a recuperar, no solamente su fachada, sus calles, sino que también su alma”.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, recordó que “hace un año, cuando realizamos el concierto con alta convocatoria de público en Plaza Italia, frente a nuestro Teatro Universidad de Chile, se celebró mucho la iniciativa, pero se nos dijo -con toda razón- que debíamos llevar la música a otras comunas. Por ello, estamos aquí en Puente Alto cumpliendo con ese compromiso, y también para dar las gracias porque hoy estudian en nuestra universidad 1.580 jóvenes domiciliados en Puente Alto. A ellos, a ellas y a sus familias, les damos las gracias a través de la música por sumarse a nuestra comunidad”.

“Es nuestra misión pública la que nos convoca en torno a la música en este hermoso parque Juan Pablo II, porque al promover estas manifestaciones culturales no sólo enriquecemos nuestras vidas individuales sino que también contribuimos a la construcción de una sociedad más cohesionada y más solidaria. Reiteramos nuestro compromiso con el anhelo de un destino común donde podamos sentir esa comunión que se logra a través de las grandes manifestaciones del espíritu, como es la música”, aseguró la rectora Devés.

Sobre el lugar elegido para este espectáculo, el Parque Juan Pablo II de Bajos de Mena, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, señaló que “estamos en un lugar emblemático, que es un ex vertedero. Es un parque que logramos construir hace algunos años y hoy el municipio sostiene y mantiene justamente para que sea un punto de encuentro y me parece tremendamente valioso que se esté desarrollando una obra artística de este nivel en un lugar emblemático, que ayuda a recomponer el alma. Además, les queremos decir a las vecinas y vecinos, que unidos, vamos a seguir trabajando para generar instancias que enriquecen el espíritu”.

La experiencia musical

“Carmina Burana”, obra escrita por el compositor alemán Carl Orff, estrenada en 1937 y basada en poemas medievales, es una de las piezas sinfónico corales más programadas en todos los escenarios del mundo.

Elegida para “Santiago Sinfónico”, esta primera versión de la cita artística cultural convocó a la Orquesta Sinfónica Juvenil Puente Alto y a la Orquesta Bajos de Mena, cuyos integrantes subieron al escenario, convocados por el maestro Roberto Saglimbeni, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

También, el encuentro convocó a asistentes de distintos lugares de Santiago, como Carmen Salazar, de Santiago Centro, quien relató que llegó hasta la comuna de Puente Alto “por la oportunidad de ver, de escuchar música y de ver a la orquesta gratuitamente y bueno y sacarla un poco de los teatros también es algo que llama la atención”.

En tanto, Inés de Santa Elvira, en la misma comuna de Puente Alto, indicó que “lo vimos por la televisión y por los avisos que daban. Para mí es la primera vez y me siento feliz porque nunca había estado en esto. Feliz porque nos sirva a todos. Nos ayuda a nosotros mismos para entretenernos y divertirnos y también escuchar algo bonito”.

Lorena, en tanto, vecina de Bajos de Mena, contó que se enteró de la iniciativa “por google y decían los lugares en donde iban a estar y me pareció maravilloso que estuvieran aquí porque nunca traen este tipo música para acá y a mí me encanta la música clásica. Vine con mi marido que es músico, que es pianista. Deberían darse más obras para la gente que no tiene los recursos para poder ir al Teatro Municipal o a otros lados a verla. Esto nos culturiza más porque la gente no tiene muchas oportunidades de salir de aquí a ver”.

De distintas edades fueron también los asistentes, niños, niñas, adultos, adultas y jóvenes como Antonia, estudiante de medicina veterinaria de la U. de Chile, quien contó que “me llegó un correo de la Universidad de Chile diciendo que iba a estar en la Orquesta Sinfónica y me hubiera encantado a mí toda la vida ver Carmina Burana en vivo, entonces aproveché la oportunidad e invité a mi pololo”.

El recorrido de “carmina Burana” por Santiago continúa el martes 23 en la Plaza Argentina, a la salida de Metro Estación Central; el jueves 25 de enero en el Templo Votivo de Maipú, ambas citas a las 19:30 hrs. y el cierre es el sábado 27 de enero en la Plaza Italia, Providencia, a las 20:30 hrs.

Este encuentro cuenta con el apoyo de Metro y Uchile TV, Radio Universidad de Chile, El Mostrador, Radio Bio Bio como media partners. Más información en gobiernosantiago.cl