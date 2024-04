Lanzan libros sobre dos suecos que participaron en la resistencia contra Pinochet

El próximo viernes 3 de mayo, la Sala América de la Biblioteca Nacional será testigo de un encuentro cargado de memoria, sentimientos y solidaridad, con la entrega de dos obras literarias significativas.

Bajo el título “Suecos en la Resistencia”, se presentarán los libros “Y lo llamaron Julio, Vida de Svante Grände” y “Contra la Corriente, Recuerdos de la Lucha de Resistencia en Chile”.

Esta entrega es realizada por Ediciones La Estaca, en colaboración con la Fundación Cicret, dos entidades comprometidas con la difusión de historias que resaltan la solidaridad.

Escrita por Per-Ulf Nilsson, “Y lo llamaron Julio, Vida de Svante Grände” sumerge al lector en la vida de un joven sueco que dejó su hogar para unirse a la resistencia en Chile. A través de las páginas de este libro, se revelan los desafíos y sacrificios que enfrentó Julio en su lucha por la libertad y la justicia.

Por su parte, “Contra la Corriente, Recuerdos de la Lucha de Resistencia en Chile”, escrito por Ann Stödberg, ofrece un testimonio íntimo de su propia participación en la resistencia contra la dictadura de Pinochet. Desde su llegada a Chile en tiempos turbulentos hasta su compromiso con la causa de la libertad, Stödberg comparte sus recuerdos con una sinceridad y una pasión que inspiran.

“Yo ya tenía planificado hacía tiempo venir a Chile porque estaba preparando mi tesis de doctorado sobre el papel de las mujeres en el mercado laboral en Chile en una perspectiva histórica. También me interesaba conocer el proceso político en Chile durante la Unidad Popular. Pero llegué tarde, después del golpe, y entonces todo había cambiado. Siendo persona de izquierda, el sangriento golpe militar y la represión me llevaron a la propuesta de intentar ayudar a la resistencia. Viniendo de una fuerte tradición europea de solidaridad internacional me pareció natural tratar de aportar en lo que pudiera a los que querían hacerle frente a las fuerzas represivas en una lucha necesaria y justa”, dice Ann.

Además de la poderosa narrativa de Ann Stödberg, “Y lo llamaron Julio” aporta una perspectiva única sobre la solidaridad internacional que se vivió durante esos años turbulentos en Chile. La vida de Svante Grände, como se relata en el libro escrito por Per-Ulf Nilsson, ofrece un vistazo profundo a los motivos y las experiencias de un joven sueco que se sumerge en la lucha contra la dictadura de Pinochet.

A través de sus páginas, el lector descubre los desafíos, las amistades y las adversidades que enfrentó Svante mientras luchaba por la libertad y la justicia en un país extranjero.

El evento del próximo viernes reunirá a viejas amistades tanto suecas como chilenas de aquellos duros años de lucha para compartir sus experiencias y reflexiones sobre aquellos tiempos difíciles, así como sobre la solidaridad internacional que marcó esta época crucial de la historia chilena.

Cabe recordar que durante aquellos turbulentos años de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), el espíritu de solidaridad internacional resonaba fuertemente en Europa, donde numerosos países, incluida Suecia, se unieron en apoyo a la resistencia chilena.

Organizaciones, activistas y ciudadanos comunes se unieron en una red de colaboración, proporcionando asistencia humanitaria, difundiendo información y presionando a nivel diplomático para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Chile. Esta cooperación transnacional no solo reflejaba la indignación ante las injusticias sufridas por el pueblo chileno, sino también el compromiso compartido con los valores democráticos y los derechos fundamentales.

En un momento en que los ideales democráticos están siendo desafiados en todo el mundo, estas historias sirven como recordatorios poderosos de la necesidad de permanecer unidos en la lucha por un mundo más justo y equitativo.

“Para nosotros como Ediciones La Estaca y Fundación Cicret, es un tremendo orgullo poder entregar estos dos libros que muestran la solidaridad y la militancia activa de dos compañeros nuestros que se jugaron la vida en la lucha contra la dictadura. Con ellos también queremos reivindicar a todos los internacionalistas que nos acompañaron como uno más en el duro proceso vivido en la lucha antidictatorial y estas páginas son fundamentales para la Memoria pues muestran el día a día de la integración de estos jóvenes con nuestro pueblo, el aprendizaje y las condiciones de la vida en clandestinidad y como la represión civil y militar actuó y arrasó contra un pueblo que buscaba construir su propio destino”, dice José Bórquez, director de La Estaca.