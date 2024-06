Bordadoras de Isla Negra reciben reconocimiento por obra que representa a Chile en Bienal de Venecia

Un emotivo reencuentro con su historia protagonizaron las representantes del colectivo de bordadoras de Isla Negra, autoras de una de las obras que por estos días representan a Chile en la 60ª Bienal de Arte de Venecia.

Rosa Ibarra, Purísima Ibarra y Rosa Santander, además de familiares de Tránsito Díaz y de sus compañeras fallecidas, llegaron hasta la Casa Museo Pablo Neruda, en la provincia de San Antonio, para recibir un reconocimiento entregado en conjunto por la Fundación Pablo Neruda y la Fundación Eladio Sobrino, que contó con la participación de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

Se trata de una pieza con historia. Fue elaborada por diez mujeres del colectivo de bordadoras de Isla Negra en 1972, junto a la directora del proyecto Leonor Sobrino, y en sus casi ocho metros de ancho y dos metros y medio de alto incorpora elementos locales de su territorio y escenas de sus vivencias personales. Tras el golpe de Estado, la obra fue robada y desaparecida hasta agosto de 2019. Luego de su recuperación y restauración, fue llevada al edificio que hoy alberga el Centro Gabriela Mistral, institución que la tiene en comodato.

Reconocimiento

“Es muy significativo para nosotros estar acá en Isla Negra junto a las bordadoras y la comunidad, haciéndoles un reconocimiento en la localidad donde todo comenzó hace más de 50 años. Hoy resulta fundamental reconocer públicamente a las mujeres que, junto a su obra, han sido protagonistas de la historia de un proyecto político, social y cultural que se interrumpió violentamente marcando su vida y la de todo nuestro país”, dijo la ministra Arredondo, quien estuvo acompañada por el seremi de las Culturas de Valparaíso, Javier Esnaola, el pasado viernes.

La secretaria de Estado destacó además que “esta gran pieza se expone junto a otras cuatro obras chilenas en la Bienal de Arte de Venecia; en exactamente el lugar de notoriedad que le corresponde a un trabajo artístico único en el mundo y poseedor de un patrimonio y de una memoria que merece ser reconocida y enseñada a las nuevas generaciones”.

Rosa Santander viajó desde Codegua, donde vive actualmente, hasta Isla Negra parar asistir a este reconocimiento junto a sus compañeras.

“Ha sido una ceremonia muy linda y estoy muy contenta. Tenemos una alegría grande, porque estamos reconocidas en el mundo entero. Hacer esta tela fue una maravilla y yo tuve que trabajar la parte del mar que aparece en la composición. Hice una parte grandota, de dos metros veinte de largo, por dos metros de ancho, que es por donde comienza el paño. Hoy esta obra está en Italia representando a Chile, me hubiera encantado viajar pero no pude, pero me quedo con la alegría y la retribución de que la obra sea reconocida mundialmente”, expresó.