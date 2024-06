“La vida de Jagna”: una historia en óleo sobre la lucha contra el patriarcado

La vida de Jagna es la adaptación de Los campesinos, una famosa novela polaca escrita entre 1904 y 1909 por W.S. Reymont que fue decisiva para que el autor obtuviera el premio Nobel. La historia transcurre en la Polonia rural de fines del siglo XIX y principios del XX y gira en torno a Jagna, una joven mujer que es obligada por su madre a casarse con un terrateniente rico mucho mayor a cambio de tierras y dinero. Ella se niega porque está enamorada del hijo de este, que se encuentra en otra relación. Con el tiempo, Jagna se convierte en el centro del odio y la envidia de los habitantes de la aldea.

La película explora de manera inteligente varios temas con fuertes resonancias actuales. Uno de ellos es la misoginia de la que es víctima la protagonista, que intenta sobrevivir bajo el yugo del patriarcado y mantener su independencia. Es una mujer atractiva que seduce con el encanto de su belleza, pero aun así no tiene poder sobre sí misma: son los hombres quienes controlan su vida. La tratan como si fuera un mero objeto o una mercancía en una sociedad donde la mujer solo sirve para complacer a su esposo y tiene que cumplir con roles de género impuestos.

También aflora el tema de la libertad sexual femenina. Por decidir vivir el sexo con más libertad, Jagna es criticada, humillada y hasta catalogada de ramera por hombres y mujeres. Además, sufre de violencia sexual mientras pasan las estaciones del año, a través de las cuales se estructura la película. En oposición, al hombre por acciones similares no se le cuestiona.

Contrasta en esta cinta su dura narrativa con su gran belleza. Literalmente cada plano es una obra de arte. El filme fue grabado con cámara y actores, y después se pintó al óleo a mano cada escena. La película está compuesta por más de ochenta mil cuadros y el trabajo requirió de trescientos litros de pintura. Se necesitaron más de noventa artistas, que demoraron diez años en finalizar la película. Según los directores, no hubiera sido posible hacerla sin la experiencia que obtuvieron con Loving Vincent. El estilo de los cuadros alude a grandes artistas polacos de esa época, como es el caso de Józef Chełmoński y Julian Fałat. El resultado final es de un atractivo deslumbrante. Si bien la película contiene un potente melodrama y una buena narrativa, la pintura le da un encanto, originalidad y fuerza especial.

La cinta también nos sumerge en la época donde se sitúa y en las tradiciones polacas. La música compuesta por Lukasz Rostowski es una maravilla, se inspira en los Polska, la música folclórica polaca. Ésta se conecta muy bien con la historia, inundándola de sentimientos en cada escena. También nos seduce con los bailes y las fiestas del país, para introducirnos de lleno y con fidelidad histórica en su particular cultura.

La vida de Jagna fue la película que Polonia seleccionó para los Óscar. La competencia en la categoría de Película internacional de ese año estaba muy difícil, con cintas como The zone of interest y Perfect days, por lo cual es comprensible que no la hayan nominado; pero aun así, parece un crimen que al menos no haya estado en la categoría de Mejor película animada. Es un filme artística y cinematográficamente mucho más completo y novedoso que Elemental y Nimona, que sí estuvieron nominadas. Sin embargo, no cabe esperar mucho de los votantes de la Academia.

Esta bella y original película se acaba de estrenar en cines chilenos. Si les gusta el arte y disfrutaron el estilo de la película anterior de estos directores, recomiendo sin duda verla. Aunque por su fuerza y novedad también la podrá disfrutar un espectador cualquiera.

Revisa aquí el comentario en video:

Ficha técnica:

Título original: “Chlopi”

Dirección: Dorota Kobiela y Hugh Welchman

País: Polonia

Reparto: Andrzej Konopka, Julia Wieniawa, Robert Gulaczyk, Małgorzata Kożuchowska, Miroslaw Baka, etc

Duración: 115 min

Disponible en cines