Congreso Jóvenes Futuro 2024 invitó a los jóvenes a ser protagonistas de su destino

En la Sala de Sesiones del Congreso Nacional sede Santiago comenzó este jueves la primera jornada de Congreso Jóvenes Futuro 2024, que tendrá más de 30 expositores y expositoras durante este 1 y 2 de agosto, con más de 60 jóvenes desplegados por toda la sala.

La inauguración contó con la participación del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, quien bromeó con la audiencia preguntando por el uso de la inteligencia artificial, “¿Quién usa ChatGPT?… Hoy le estaba preguntando a ChatGPT sobre unas cuestiones que tengo que hacer en la pega. Le pregunté qué hacer con la UDI”; lo que provocó las risas en la sala y también del presidente de la comisión Desafíos del Futuro, senador Juan Antonio Coloma.

En las palabras del mandatario a los jóvenes, subrayó la necesidad de un diálogo constructivo y el papel fundamental de la juventud en la construcción del futuro “lo que no podemos dejar de lado, independiente de las diferencias, es el pensamiento crítico. Los quiero invitar a ustedes, en particular a los jóvenes, a que eso no lo abandonen y que instancias como estas les sirvan para pensar y que se den el tiempo de parar”, agregó.

“Yo pregunté al revés”, respondió el senador UDI, Juan Antonio Coloma, quien agregó que “el mundo enfrenta una tormenta perfecta de inmediatez, emoción y sentido de tribu, lo que hace que las cosas funcionen en un breve plazo”.

El presidente de la comisión Desafíos del Futuro destacó que el sentido de este Congreso es “pensar en grande, atrevernos a romper los modelos, a salir del ecosistema y con interés ver lo que viene, inspirar y salir de esta tormenta, y empezar a ver lo fascinante que es el ser humano cuando piensa en grande y a largo plazo”.

El vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, reflexionó sobre la pérdida de diálogo y recalcó que Congreso Jóvenes Futuro es un lugar de encuentro intergeneracional “hemos perdido el diálogo y sin conversación no hay democracia y no hay futuro. Tengo la esperanza de que esta generación junto con la nuestra, vamos a reconstruir la capacidad de diálogo intergeneracional, interpolítico e intercultural, sumando a la academia, los empresarios y con la sociedad civil, porque Chile tenga una posibilidad maravillosa de pensar el país que quiere tener a futuro.

Instituto Nacional

Desde la primera fila y con su uniforme característico, había un grupo de estudiantes del Instituto Nacional participando como público, incluso pudieron tomarse una selfie con el Presidente Boric.

Catalina Aránguiz, estudiante de 1° medio e integrante de la Academia de Periodismo del Instituto Nacional, agregó que “nosotros fuimos parte de la prensa que estuvo haciendo entrevistas y realizando la cobertura de Congreso Futuro 2024 y es un gran honor poder asistir ahora como invitados a este Congreso Jóvenes Futuro, para ver lo que ha hecho la evolución -como decía el presidente Gabriel Boric con quién nos sacamos una foto- y cómo nosotros nos podemos juntar como generación para crear un mejor futuro y crecer como personas”.

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, destacó el rol articulador que tiene Congreso Jóvenes Futuro en nuestra sociedad.

“Tenemos que articular el presente para impactar el mañana y a eso nos convoca este encuentro. No basta con los recursos o la visión política, se requiere a una sociedad completa, ojalá con muchos jóvenes, niños y niñas, que nos ayuden a empujar esa visión, que la construyan y proyecten al futuro, que al menos en mi opinión, está lleno de esperanza y de buenas noticias”.

El integrante de la comisión Desafíos del Futuro, Alfonso De Urresti, señaló que “esta iniciativa, pensada desde el Senado para los jóvenes, es una gran instancia de participación para que las nuevas generaciones puedan tener un valioso espacio de diálogo e intercambio de ideas, que permita imaginar y pavimentar el Chile de las próximas décadas”.

La senadora integrante de la comisión Desafíos del Futuro, Ximena Rincón, manifestó que “Congreso Jóvenes Futuro es una experiencia que no solo va enriqueciendo nuestros análisis y debates sino que además nos desafía (…) Me siento orgullosa de ver cómo jóvenes, de todos los rincones de país, hacen propuestas reconocidas a nivel mundial, eso demuestra que cuando les brindamos espacios y oportunidades, los jóvenes van aportando a la transformación en nuestro país y en el mundo”.

El senador integrante de la comisión Desafíos del Futuro, Francisco Chahuán, manifestó que la convocatoria fundamental de este encuentro es “a que los jóvenes sean protagonistas de su propio futuro y cómo generar políticas públicas de largo aliento, desde los jóvenes y para los jóvenes”.

En el GAM

El encuentro que continúa el viernes 2 de agosto en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) contará con la conducción de Julio Robert y Margarita Huenuil del programa Efecto N del canal público NTV.

La recepción la realizan anfitriones virtuales que a través de la realidad aumentada podrán estar presentes en todos los espacios del GAM. Además habrá Stand de Organizaciones Juveniles en el Hall Central, el Disco de Newton, Stand Up Comedy, Improvisación y muchas sorpresas.

La programación de la Sala A1 partirá a las 10:00 hrs con la presentación de Rodrigo Mayorga, luego viene Fernando González de InvadeLab y le siguen Daniela Lira, Macarena Mosqueira, Panqueque y Moyita, Andrés Fontaine, Rodrigo Durán, Darinka González, Kiara Villarroel, Catalina Astorga, Cristóbal Valenzuela, Hellen Fuenzalida, Cristian Tala, Jocelyn Alarcón y Josefa Araos.

El cierre será cerca de las 16:00 hrs y estará a cargo de la artista nacional Condy que interpretará una selección de canciones de su álbum debut “PuDo HaBeR SidO”, lanzado el año pasado.

Congreso Jóvenes Futuro es coorganizado por Congreso Futuro, el Senado de Chile a través de su comisión Desafíos del Futuro y Fundación Encuentros del Futuro; realizado en colaboración con el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Jóvenes x Futuro, Balmaceda Arte Joven, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y la Cámara de Diputadas y Diputados; y cuenta con el apoyo de BHP Foundation e InvadeLab.

La transmisión oficial del evento será a través de congresofuturo.cl y se podrá seguir también por las señales digitales de TV Senado, UChile TV, Conciencia 24.7, UES TV, Centro Cultural Gabriela Mistral, NTV, Balmaceda Arte Joven e INJUV.