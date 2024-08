StgoFoto estrenó premio al fotolibro nacional

Con entrada gratuita, durante cuatro días se pudieron recorrer decenas de stands de todo Chile y de nueve editoriales extranjeras en el encuentro StgoFoto.

Se realizaron 16 lanzamientos de libros y charlas, incluyendo la conferencia de Pablo Ortiz Monasterio. Hubo talleres, visionados de proyectos y un entusiasta público que llegó a 13 mil personas.

Con el objetivo de mostrar la producción de autores/as nacionales o extranjeros/as residentes en Chile y así reconocer el trabajo editorial de los dos últimos años, se entregó por primera vez el Premio Nacional StgoFoto. De todas las postulaciones, se seleccionaron veinte publicaciones finalistas que fueron exhibidas en el Mesón central de StgoFoto 2024:

– NUEZ, Erwin Velasco

– ÚVULA, Emilia Duclos

– EL MARGEN DEL HORIZONTE, Cristóbal Olivares

– EL PAISAJE MINERAL TIENE EL CIELO CELESTE Y DOS MONTAÑAS BLANCAS, Marcos Zegers

– SEGUNDA LÍNEA, Pablo Paco

– TAYPI, Rodrigo Villalón

– ANVERS 1996 VALPARAÍSO, Rodrigo Goméz Roviva

– OCHENTA, Héctor Lopéz

– A LA SOMBRA DE LOS ALGARROBOS / CUANDO QUILLAGUA ERA QUILLAGUA, Gaspar Abrilot

– AMIRA ANTONIA SOFÍA, Christian Zamora

– AMALIAIRMA, Aurora Rojas

– RECTA PROVINCIA, Claudio Albarrán

– EL CIELO SE HA VUELTO ROJO, Catalina Juger

– LASTENIA, Eric Allende

– WAK’A, Isabel Fernández

– SI NO ME DEJAS SOÑAR NO TE DEJARÉ DORMIR, Ana da Sacco

– EL OPTIMISMO DEL TIEMPO, Alejandro Olivares

– MUDA, Manuel Vlastelica

– GARZA, Exequiel Vargas

– QUERIDO PAPÁ, Jahir Jorquera

El Mes de la Fotografía se inauguró el jueves 1 de agosto con la tercera edición de StgoFoto en el CCLM, iniciativa que cuenta con el financiamiento del Fondart. El Encuentro y Feria de Fotolibro Latinoamericano reunió, durante un fin de semana, no sólo a fotógrafos/as, sino también a quienes aprecian los fotolibros, las revistas, los fanzines y otros soportes o formatos de la imagen fija.