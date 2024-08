Libro aborda la desconocida historia de las matemáticas durante La Colonia

En 1953 el entonces estudiante del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, Flavio Gutiérrez, se graduaría con el título de Profesor de Estado en Matemáticas y Física con su Memoria de Título, “Reseña Histórica de la enseñanza de las matemáticas en Chile durante la Colonia”. Esta investigación le valdría la calificación máxima y el elogio de varios académicos del periodo.

Entre ellos se encontraba el historiador y Premio Nacional de Historia 1974, Eugenio Pereira Salas. La primera persona en obtener este reconocimiento y especializado en el periodo colonial, escribiría sobre la memoria de Gutiérrez, “Salvo algunos capítulos dedicados a la materia, hasta el presente no se había abordado la historia de la enseñanza de las matemáticas (…) a nuestro juicio debería publicarse”.

A 71 años de su redacción original, el texto finalmente será lanzado por Editorial Universitaria este 8 de agosto y bajo el financiamiento del Fondo Juvenal Hernández de la Universidad de Chile. “Historia de las matemáticas en Chile durante La Colonia” es el título del trabajo que usa como base una reedición sin publicar hecha por Flavio Gutiérrez en 1977 y notas realizadas posteriormente por el profesor hasta su fallecimiento en 2019.

Fue necesario revisar una gran cantidad de manuscritos decolorados por el tiempo y notas digitales que Gutiérrez Albornoz dejó esparcidas durante toda su vida para lograr publicar este libro. Un trabajo de edición que estuvo a cargo de su hijo y académico de la Facultad de Ciencias Física y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, Claudio Gutiérrez.

“Habría sido muy lindo que él hubiera visto la obra de su vida publicada, pero desgraciadamente no fue posible. Yo tomé esto como un desafío personal y aun así con todo me tomó mucho tiempo porque me tocó revisar los originales, contrastarlo con la fuente, arreglarlo y de conseguirme un editor”, señaló su hijo.

En este caso, fue trabajo de Francisca Armijo el diseño editorial del libro, cuya estructura presenta leves modificaciones de la Memoria de Título original. Entre estos cambios se encuentra la reconversión de una transcripción en anexo y la división en dos capítulos de la historia de la Universidad de San Felipe y su cátedra de matemáticas.

Un modelo deficiente y con paralelismos al actual

A grandes rasgos, la enseñanza de las matemáticas coincidía con la mayoría de las condiciones del periodo. Un conocimiento reservado para la elite y basado en el abuso para lograr dar esos conocimientos. Aquí se destaca el uso del “guante”, formado por pequeños cordeles de cáñamo torcido o tiras de cuero atadas a una soga, que se usaba para disciplinar a los estudiantes.

En cuanto a contenidos, el país durante la colonia se hallaba bajo un profundo atraso en comparación a otros lugares, existiendo grandes atrasos en áreas cómo la aritmética e incluso persistiendo en creencias obsoletas como el geocentrismo (la Tierra como el centro del universo).

“Aquí era una matriz casi medieval. Cuando estamos en el siglo en que está floreciendo las matemáticas en Europa, acá todavía se usaba la división por el método de Tartaglia que nadie usaba en ese tiempo”, señala Claudio Gutiérrez.

Un factor que se sumaba al bajo interés por la asignatura, que pese a existir una cátedra de matemáticas en la Universidad de San Felipe, en sus 63 años de existencia solo pasaron 42 estudiantes, de los cuales solo dos finalizaron sus estudios.

Para Claudio Gutiérrez, esto manifiesta un aspecto clave dentro de la investigación y que hace un paralelo con la actualidad: la distancia que toma las matemáticas con la sociedad. “Es un tema que permea todo el libro, aunque nunca explícito, existió esa crítica velada a esta diferencia entre una matemática de nicho, de elite y la matemática real. Cómo uno debería enseñárles a los niños y a los jóvenes para motivarlos”, afirma el académico del FCFM.

Desde una perspectiva docente, el texto hace un repaso al pasado con miras al futuro. Para Claudio Gutiérrez, académico del Departamento de Computación de la Universidad de Chile, es el mensaje que su padre quería dar con esta memoria de título. “Una de las ideas que está detrás es mostrar cómo se ha ido difuminando esa diferencia, pero cómo todavía quedaban otras cosas y era necesario cambiarlas”, concluye Gutiérrez.

Lanzamiento del libro

El libro se lanzará oficialmente el jueves 8 de agosto a las 13:30 horas en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, Cafetería de Beauchef 851.

La presentación estará a cargo de Patricio Aceituno, Profesor emérito de la Universidad de Chile y ex decano de la FCFM, además de otras figuras de las ciencias como los académicos de la Casa de Bello, Patricio Felmer y Leslie Jiménez.

El libro ya está a la venta en la librería de la Editorial Universitaria, ubicada en la Casa Central de la Universidad de Chile. Además de estar disponible para su compra online en Buscalibre, Feria Chilena del Libro y el sitio web de Editorial Universitaria.