Documental reflexiona, a través del sistema eléctrico chileno, sobre las desigualdades del país

A partir del jueves 22 de agosto, el documental “A la sombra de la luz”, ópera prima de las directoras chilenas Isabel Reyes Bustos e Ignacia Merino Bustos, estará disponible en salas de cine tanto comerciales como alternativas, en distintas regiones de Chile.

La película retrata el día a día en Charrúa, un pequeño pueblo poco conocido en la región del Biobio, que convive con una gran industria eléctrica. Rodeados de torres de alta tensión, termoeléctricas y una de las subestaciones más grande de Chile –crucial en la transmisión de energía para el sistema eléctrico de todo el país– paradójicamente tienen un sistema de iluminación inestable y sus habitantes piden más luz para sus calles.

El planteamiento cinematográfico de la dupla de directoras Isabel Reyes e Ignacia Merino, ofrece una reflexión sobre la estructura de un país y sus desigualdades, a través de una mirada al funcionamiento del sistema eléctrico.

Este documental ofrece una mezcla única de distintas técnicas de observación y diversas cámaras, experimentación para representar de manera sensorial el concepto abstracto de la energía y su constante movimiento hacia las grandes ciudades.

“Estudié periodismo y soy de Concepción, entonces tengo mucho interés natural por las historias regionales y me interesa también investigar sobre lugares donde hubieran conflictos medioambientales o o problemáticas similares. Y un día, leyendo la prensa regional, vi la importancia de la comuna de Cabrero, respecto de la industria eléctrica que existía en ese lugar. Yo había ido a Cabrero muchas veces, pero no había visto nada de eso. Entonces me puse a averiguar y claro, llegué a Charrúa y entendí el funcionamiento del sistema eléctrico nacional y el rol que jugaba este pueblo en esa misma transmisión de energía”, explica Isabel Reyes, co-directora de “A la sombra de la luz”.

“Nos llevó harto tiempo la investigación y sobre todo, encontrar el punto de vista era uno de los desafíos más importantes. Asistiendo a las reuniones de mesas asociativas que existían entre las empresas de la de las termoeléctricas y la junta de vecinos, es que pudimos evidenciar y comprobar que el pueblo estaba teniendo problemas con la electricidad, con la luz. Sus calles eran muy oscuras, se les corta la luz cada vez que hay un temporal, cada vez que llueve. Entonces, desde ahí donde nos agarramos de esta ironía de que es un pueblo en donde se genera mucha energía, donde está una de las subestaciones eléctricas más grande de Chile y sin embargo el pueblo y la gente vivía a oscuras, como una oscuridad que no solo era literal, sino que también es metafórica; muy apartados de todos los beneficios que podría haberle traído el sistema eléctrico”, complementa la co-directora Ignacia Merino.

Con esta ópera prima, establecen un estilo cinematográfico innovador que sienta las bases para sus futuros proyectos. La película ha tenido un recorrido internacional por siete países y más de diez festivales.

El documental “A la sombra de la luz” fue estrenado mundialmente en 2023, en el reconocido festival de documental Sheffield DocFest en Inglaterra.

Su estreno nacional fue en SANFIC, donde obtuvo una mención especial a Emilia Martín por su destacada propuesta visual en la Dirección de Fotografía de la Asociación Chilena de Cinematografía.

De ahí en adelante, ha participado en distintos festivales internacionales y nacionales, destacando algunos como el Camden International Film Festival (Estados Unidos) donde ganó mención honrosa; Zinebi (España), Cine BH (Brasil); Festival de Cine de La Serena, premiado como Mejor Documental Regional y en el Festival de Cine Chileno en Quilpué donde ganó los premios de Mejor Dirección y Mejor Banda Sonora.

Este documental contó con el apoyo financiero de los fondos públicos chilenos CORFO Desarrollo y Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como con inversiones privadas de las productoras detrás del proyecto: Dos Be Producciones, Galgo Storytelling y Funky Films.

“A la sombra de la luz” se estrenará el 22 de agosto en Cineplanet Costanera, Cinépolis La Reina, Cinépolis Paseo Los Domínicos, Cineteca Nacional de Chile, Sala Ceina del Centro Arte Alameda, Centro de Cine y Creación (CCC), Sala de Cine de Ñuñoa, Sala Nemecio Antúnez, Cinemark Marina Arauco, Insomnia Teatro Condell (Valparaíso), Cinépolis Los Ángeles, Cinemark Concepción, Sala -1 Cine (Puerto Montt), Sala Mafalda Mora del Teatro Diego Rivera (Puerto Montt) y en el Centro Cultural de Coyhaique.

Ficha técnica:

Dirigida por: Ignacia Merino Bustos e Isabel Reyes Bustos.

Escrita por: Ignacia Merino Bustos e Isabel Reyes Bustos.

Producida por: María José Díaz Merino and Francisca Barraza.

Dirección de Fotografía: Emilia Martín.

Sonido directo: Andrea Millán.

Edición: Javiera Velozo.

Música original: Francisco Martínez.

Diseño sonoro: Roberto Espinoza.

Casas productoras: Dos Be Producciones, Galgo Storytelling, Funky Films.

Postproducción: Plataforma Post, Sonamos.

Distribución: Paulina Portale, Compañía de Cine.

Duración: 66 minutos.

