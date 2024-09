Thomas Harris Espinosa obtiene el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier

“Me siento honrado al ser la continuación de siete grandes poetas que han obtenido este premio, de los cuales también soy muy cercano y a los que respeto y admiro por su trabajo. Este premio de poesía es uno de los más significativos que hay en Chile, es uno de los más importantes y, sin duda uno de lo que más deseas recibir como escritor, ya que representa el legado de uno de los poetas más relevantes de la generación de los 80, como lo es Jorge Teillier, generación a la cual también pertenezco”.

Así lo señaló Thomas Harris Espinosa (68 años), poeta y autor de textos como “Zonas de peligro” o “Cipango”, quien fue reconocido en la VII versión del Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier, prestigioso galardón, organizado por la Universidad de La Frontera, cuyo resultado fue dado conocer por el jurado del certamen.

Con ello, Thomas Harris se suma a la lista de ganadores del Premio Jorge Teillier, donde fueron reconocidos anteriormente poetas nacionales como Manuel Silva Acevedo (2012), Elicura Chihuailaf (2014), Omar Lara (2016), Elvira Hernández (2018), Jaime Huenún Villa (2020) y Rosabetty Muñoz (2022).

Esto, en un contexto donde varios de los ganadores de ediciones anteriores han sido nominados o han recibido el Premio Nacional de Literatura de Chile, lo que subraya la relevancia y el impacto del Premio Jorge Teillier en la escena literaria nacional.

“Es un premio al que había postulado hace cuatro años y el haberlo obtenido en su séptima versión es algo que me llena de orgullo y agradecimiento, ya que he estado en otras oportunidades en la Universidad de La Frontera, realizando charlas y lecturas de la poesía, por lo que me siento muy cercano a esta universidad, sobre todo porque la Universidad de La Frontera, es una universidad que desde el sur de Chile está haciendo mucho por la poesía”, declaró el autor quien además agradeció a los organizadores y al jurado del certamen por este reconocimiento.

El premio

Desde su instauración en 2012, este galardón se ha convertido en un referente en el ámbito literario nacional, premiando cada dos años a poetas cuyas obras han contribuido al patrimonio cultural del país.

En esta séptima versión del Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier, el jurado estuvo compuesto por el Vicerrector Académico UFRO, Renato Hunter Alarcón, Nial Binns de la Universidad Complutense de Madrid, Mary Mac Millan, Juan Manuel Fierro, José Manuel Rodríguez y la poeta Rosabetty Muñoz, última ganadora del premio.

“Desde Universidad de La Frontera, llevamos cerca de 14 años impulsando el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier, un reconocimiento que se otorga cada dos años a poetas que son figuras fundamentales en la poesía nacional y que representan el legado de Jorge Teillier. Nos llena de orgullo que este proceso continúe fortaleciéndose y que se haya consolidado como un galardón de gran relevancia en la actualidad, abriendo muchas veces la puerta a otros reconocimientos. Hoy, nos complace enormemente anunciar que en esta edición el premio ha recaído en Thomas Harris, un poeta cuya obra refleja profundamente el espíritu de nuestra poesía”, destaca Paola Olave Müller, directora de Vinculación con el Medio de la Universidad de La Frontera.

Trayectoria

Harris es un poeta, traductor y académico chileno reconocido por su poesía íntima y reflexiva, que aborda temas como la identidad, la memoria, el amor y la naturaleza. Nacido en La Serena, ha desarrollado una carrera literaria significativa en Chile y ha impartido docencia de Literatura y Lenguaje en diversas instituciones, además de desempeñarse actualmente como Jefe de Ediciones de la Biblioteca Nacional.

Algunas de sus principales publicaciones de poesía son: Zonas de peligro (1985), Diario de navegación (1986), El último viaje (1987), Cipango (1992), Noche de brujas y otros hechos de sangre (1993), Los 7 náufragos (1995), Encuentros con hombres oscuros (2006), Lobo (2007), Perdiendo la batalla del Ebr(i)o (2013), Unheimlich: poemas de amor, deseo y muerte (2019), Gesta de lobos (2019).

Además, ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que destacan el Premio del Consejo del Libro y la Lectura (1993), el Premio Municipal de Literatura de Santiago (1993), el Premio Pablo Neruda (1995), el Premio Casa de las Américas (1996) y el Premio Atenea (2012).

Este reconocimiento se entregará el próximo 16 de octubre de 2024 en Temuco, donde Thomas Harris recibirá una retribución económica de cinco millones de pesos y el derecho a la publicación de una obra original o antológica.