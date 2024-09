Cuando vendieron la casa en la playa para hacer un hotel: estrenan cinta chilena “Gracias por venir”

Una película sobre la familia, la muerte, la propiedad y los choques con la modernidad estrenó este jueves el director Taiyo Yamazaki.

Se trata de “Gracias por venir”, producida por Cine UDD (Universidad del Desarrollo), que combina drama y ficción, presenta una historia conmovedora sobre familia, recuerdos y las decisiones difíciles que pueden marcar las vidas de las personas.

La película cuenta la historia de Nancho, quien, tras la muerte de su padre y la noticia de que perderán la casa donde su familia ha vacacionado por más de 25 años, decide junto a su familia sabotear la venta de la propiedad, para la construcción de un hotel.

Este espacio, cargado de momentos inolvidables, es vital para la familia, pero el apego emocional de Nancho los llevará a tomar decisiones drásticas para intentar salvarlo.

Origen

Yamazaki cuenta a El Mostrador que la película surge a partir de un viaje en el que un amigo suyo lo invitó a pasar las vacaciones junto a él y su familia en Panguipulli.

“Desde hace más de 25 años, la familia de Piero se reúne en ese lugar, y me llamó mucho la atención las tradiciones y la dinámica familiar que compartían, disfrutando enormemente de las cosas simples. La casa no tenía señal, por lo que los teléfonos se dejaban de lado, fue como volver a mi infancia. Además, la casa tenía desperfectos como una sola manilla para todas las puertas, filtraciones de aire y la ausencia de una ducha que nos obligaba a bañarnos con un balde. Sin embargo, esas incomodidades no afectaban a la familia, ya que lo importante para ellos era estar juntos, sin importar las condiciones. A partir de esa experiencia, nació mi deseo de retratar esa dinámica familiar”, relata.

Además señaló que la selección de los actores fue uno de los grandes desafíos de la producción, “ya que para lograr una rica dinámica familiar era fundamental que el elenco tuviera química, lo que les permitiría sentirse cómodos, improvisar y ser espontáneos”.

La cinta cuenta con experimentados veteranos como Daniel Candia y Alejandro Trejo, junto a otros menos conocidos.

“Ademas también buscábamos que los actores tuvieran algunas similitudes fisicas para poder lograr una familia más fidedigna”.

Temáticas

Y aunque la disputa por la propiedad no es tocada directamente, el cineasta revela que, principalmente, quería hacer una película sobre el duelo y los ancestros.

“Comencé a escribir en un momento en que falleció mi padre, y quise reflejar, en cierta medida, lo que estaba sintiendo en esos momentos. Cada semana experimentaba diferentes emociones respecto al duelo, lo que me llevó a cambiar varias veces de opinión sobre lo que quería transmitir con la película. En un principio, tenía un tono más pesimista, pero con el tiempo, a medida que fui sanando, la película también se fue suavizando”, explica.

Sin duda el escenario es otro de los protagonistas del filme.

“Grabamos en la localidad de El Yeco. Elegimos este lugar porque cumplía en esencia con lo que buscábamos y también nos facilitaba estar relativamente cerca de Santiago ante cualquier eventualidad”, comenta.

“La casa pertenecía a una pareja de abuelos muy amables que no solo nos prestaron el lugar, sino también objetos para la ambientación y utilería. Estuvimos grabando allí durante 28 días y el elenco vivió bajo el mismo techo como una verdadera familia”.

FICHA TÉCNICA

Título: “Gracias por venir”

Duración: 72 min.

Director: Taiyo Yamazaki

País de origen: Chile

Género: Ficción, drama

Guion: Taiyo Yamazaki, Cristóbal Acevedo

Compañía productora: Cine UDD

Producción: Nicolás Heimrich Morales, Abbril Ayala

Dirección de fotografía: Piero Bravo

Dirección de arte: Pedro Roca

Montaje: Antonia Quiroz Bruce

Sonido: Cristóbal Acevedo

Elenco: Daniel Candia, Alejandra Yañez, Igor Cantillana, América Navarro, Roberto Villena, Daniela Fredes, Alejandro Trejo

Festivales

Buenos Aires Province International Film Festival (FICPBA) – Premiere Mundial

ExGround International Film Festival – Premiere Europea