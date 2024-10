Alejandra Urrutia, impulsora del HUB Directoras de Orquesta: “Cuando no se nos ve, no existimos”

Desde el lunes 7 de octubre la Sala Arrau en el Teatro Municipal de Santiago recibe al Hub de Directoras de Orquesta. Bajo dos grandes candelabros, altas ventanas y techos característicos de la arquitectura neoclásica la destacada directora de orquesta, Alejandra Urrutia, dirige a nueve mujeres que buscan perfeccionarse en una labor donde la representación femenina no es usual.

Las nueve seleccionadas provenientes de distintos países del mundo se suben al podio, toman la batuta y dirigen a la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal, mientras tanto, Urrutia las mira detenidamente y corrige, celebra y comenta su trabajo.

“La idea del Hub es darle mayor visibilidad a las directoras mujeres de orquesta, porque siento que es esencial, o sea, cuando no se nos ve, no existimos”, comenta Urrutia.

La iniciativa es una respuesta frente a la poca representación que tienen directoras de orquesta en la música. Entre el 7 y el 13 de octubre, las nueve seleccionadas y ocho oyentes de un total de 47 postulaciones, han participado de distintos talleres para que afinen su técnica, desarrollen su identidad como artistas y puedan compartir con otras mujeres directoras de orquesta. Además, ensayan diariamente para presentar dos conciertos finales, el primero este viernes a las 17:00 horas en el Teatro Municipal de Santiago y el segundo a las 12:00 horas en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

En relación a la cantidad de mujeres directores que hay en la industria musical, Urrutia cree que “hay más mujeres de las que pensamos y creo que tiene que ver un poco con esto también, porque no hay visibilidad”.

A diferencia de los conciertos, en la sala de ensayos los músico y directoras visten con distintos colores, jeans, zapatillas, cada uno con su estilo propio, el ambiente es relajado y de mucha concentración. Los músicos miran con atención a cada una de las directoras que pasa por el podio y escuchan los comentarios y directrices.

Priscila Bonfim, trabaja en el Teatro Municipal de Rio de Janeiro como pianista y directora de orquesta, es una de las seleccionadas del Hub, opina que el evento es “muy bueno porque oímos historias que nos hacen saber, ‘ah, no estoy sola, otras personas pasan por lo mismo que yo’. Y este es un programa muy completo, no es solo dirigir la orquesta, sino que se puede aprender sobre otras cosas que están ligadas como como cosas psicológicas emocionales como el bienestar en general de la persona, el liderazgo y tantas otras cosas”.

Otra de las participantes, Danitza Villaroel, una joven directora de orquesta de la Quinta Región, participa en tres agrupaciones en Valparaíso, “las tres son diferentes, una es una orquesta sinfónica autogestionada, la segunda es una banda sinfónica de conciertos y la tercera se dedica a la música de videojuegos”, explica.

“Hay una especie de cúspide que siempre se da que entran muchas niñas a la orquesta juvenil infantil, pero pocas llegan al tema profesional. Yo me acuerdo que cuando estudié licenciatura en música fui la única mujer que salió de mi promoción”, sostiene.

Alejandra Urrutia es actualmente la directora titular de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago-Ópera Nacional de Chile. Esta temporada, la directora hará su debut junto al Konzerthausorchester Berlín y volverá a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Orquesta Filarmónica de Santiago junto al Ballet de Santiago. Pese a su trayectoria musical, también es parte fundamental de su carrera poder enseñar sus conocimientos.

“Yo creo que es algo como bien natural en mí y también me da la sensación que tiene también que ver con las oportunidades que yo tuve, como estudiante siempre había alguien que me estaba ayudando, que me estaba haciendo soñar de que todo lo que podía lograr era posible. Y es tan importante tener a alguien así, que te empuje y que crea en ti. Yo en ningún caso me he puesto en ese rol de como de salvadora, pero como que me es muy natural poder, no sé si ayudar tampoco en la palabra, pero darle oportunidades a otros cuando yo siento que puedo hacerlo”, explica.

Urrutia también fundó el Festival Academia Internacional de Música Portillo, una residencia músicos jóvenes provenientes de distintos países.

“Todo lo que nosotros hacemos solo ayuda a otros, o sea, hace que el ecosistema musical del país mejore. O sea, si hay mejor formación van a haber mejores orquestas. Si hay mejor formación, vamos a tener más cuartetos de cuerdas tocando con más confianza”, afirma la directora de orquesta.

En esta tercera versión, fueron seleccionadas directoras de Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos.

La coach y cofundadora de la organización Vibra Clásica, Caroline Ward señala que “si no creamos más visibilidad, todos van a continuar pensando que ese puesto es solo para hombres y eso no tiene sentido”.

En la misma línea recalca que el Hub está contra “la dinámica de competencia, celos y envidia entre las mujeres, a quí estamos estratégicamente cortando ese sistema cultural, creando algo más generoso, algo más de redes, de fortalecer y celebrando su éxito”.

En ese sentido, Urrutia señala que “es súper importante mantener la esencia de cada una de las directoras, yo no voy a imponer algo al menos que sienta que es súper necesario.Para mí es importante que cada una de ellas pueda conectarse con su músico dentro y luego eso poder compartirlo con la orquesta. Y ahí es donde entra uno también, porque el nivel de experiencia es distinto. Entonces para mí lo esencial es que cada una pueda dar su mejor, encontrar su personalidad, porque si no todos terminan dirigiendo igual y eso no me parece”.