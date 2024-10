Artista Rodrigo Bruna reflexiona sobre cuerpos NN en “Obituario”: “Se les ha borrado su historia”

El obituario es parte del protocolo funerario mediante el cual la familia y amigos rinden un último homenaje al fallecido. Son textos breves en los que se expresa el aprecio y cariño de sus seres queridos. Según la costumbre tradicional, los obituarios se publican en la sección necrológica de los periódicos, con el objetivo de hacer público este homenaje. Sin embargo, ¿Quién escribe los obituarios de los cuerpos que nadie reclama?

A partir de esta noción surge la instalación “Obituario” del artista Rodrigo Bruna, académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile quien impulsa esta novedosa muestra, que se presentará en el marco del 10° Foro de las Artes.

La instalación forma parte de la serie Pulvis et Umbra: Sepelio y busca proponer una reflexión en torno a la muerte y los rituales funerarios, en este caso, a partir en los cuerpos de personas fallecidas no identificadas.

“Este proyecto tiene que ver con nuevamente la reflexión sobre la muerte, pero aquellos cuerpos que de alguna manera no han sido identificados y que han sido sujetos de estudio para la medicina”, explica el artista a El Mostrador.

Rodrigo Bruna es artista visual, académico e investigador. Doctor en Artes Visuales, Pontificia Universidad Católica de Chile y en Historia del Arte, Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en Artes Visuales, Universidad de Chile. El lugar que escogió para trabajar en esta instalación es el pabellón de anatomía del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile.

“Antiguamente la Universidad de Chile, su Facultad de Anatomía recibía para el estudio de la anatomía todos los cuerpos del Instituto Médico Legal. Recibía los cuerpos NN, aquellos cuerpos de personas que fallecen en la calle, indigentes que no son reclamados o identificados, esos cuerpos, pasaban al Instituto de Anatomía hasta fines de la década del 70. De ahí en adelante todos los cuerpos que tienen el instituto son cuerpos donados, son cuerpos que la gente como llama dona la ciencia”, menciona Bruna.

Sin embargo, “Obituario” está centrada en los cuerpos de personas fallecidas no identificadas. “A mí me interesaba justamente estos otros cuerpos que existen en el instituto y que uno no sabe su historia porque son cuerpos a los cuales se les ha borrado su historia”, afirma el artista.

Esta instalación de carácter efímero está compuesta por fotografías extraídas de un álbum funerario personal, las cuales son modificadas en su encuadre, contraste y enfoque. Junto a estas se exhibirán imágenes que imitan a los textos presentes en los obituarios. Las fotografías son enmarcadas en cajas de madera negra y dispuestas alternadamente sobre las camillas del pabellón, emulando la estructura de una lápida.

De igual forma la instalación considera una pieza sonora creada a partir de un segmento del Réquiem de Mozart, específicamente la sección titulada Lacrimosa. La sonoridad de esta pieza es aislada de las voces y modificada en su interpretación. Como una forma de completar la pieza, se exhibirá un video realizado a partir de la letra de esta sección del réquiem, que será emitido por los monitores presentes en el pabellón.

“Cuando yo ocupaba la palabra cuerpo no identificado es inevitable que uno se desvincula la historia y a lo que nos acontece, hay muchos cuerpos que todavía no son identificados, que no se sabe tampoco su paradero, de alguna manera también de algo de eso va cruzando también con distintas capas porque lo político siempre va a estar ahí presente”, reflexiona Bruna.

La pieza será exhibida el viernes 25 de octubre entre las 18:00 y las 20:00 horas y el sábado 26 de octubre entre las 11:00 y las 13:00 horas, en el Pabellón de Anatomía del Departamento de Anatomía y Medicina Legal, Facultad de Medicina, Profesor Zañartu 1130, Independencia. Para inscribirse a las jornadas de mediación se sugiere inscribirse en el formulario.