Festival OH! Stgo 2024 da inicio a sus actividades en el emblemático barrio San Borja

Desde la azotea de la torre 12 del emblemático complejo habitacional San Borja, con la presencia de autoridades del Estado y la sociedad civil, el festival OH! Stgo dio por inaugurado el programa de recorridos y visitas de su 7ª versión, que se extenderá hasta el 17 de noviembre. Los asistentes realizaron un recorrido por el edificio, que consideró un desayuno en uno de los departamentos que conserva sus elementos constructivos originales.

En la instancia, Felipe Abarca Guzmán, Subsecretario (S) de Turismo, manifestó la consolidación de un festival urbano que promueve el conocimiento de la ciudad “es una actividad que nos representa y que va en línea con las políticas públicas que impulsamos desde la Subsecretaría de Turismo. Este tipo de festivales pone en valor una capital cultural, patrimonial, turística”.

Ayxa Correa, delegada de cultura y patrimonio de la JJVV del barrio San Borja, destacó que el barrio es un reflejo de la historia de Chile: “la dictadura nos afectó porque nos obligó de una manera terrible a ser individuos y no comunidad; cuando retornó la democracia las pasarelas del barrio no se ocupaban y lamentablemente algunas fueron destruidas. También se propuso una gran remodelación de nuestro parque con tres subterráneos y estacionamientos, que no consideraba los árboles nativos del lugar, además de que allí están las napas subterráneas que nos abastecen de agua, así que nos unimos para oponernos al proyecto. Nuestro desafío más grande es precisamente resistir a esta intención de modernizar el barrio a costa de destruirlo”.

Eduardo Martínez, subgerente de relaciones con la comunidad de Metro, resaltó la voluntad de su institución por acercar a las personas a vivir en una mejor ciudad.

Por lo tanto la inclusión de las obras en construcción en las actividades de OH! Stgo siguen esa línea: “Estamos construyendo la línea 7 y vamos a abrir tres obras en construcción por primera vez; es súper importante acumular experiencias de acercamiento, y si bien las estaciones de la Línea 7 van a estar en servicio en 2028, en la medida en que las mostramos, desde ya se va acumulando sentido, importancia, cariño, de tal manera que después cuando ya estén en servicio, esto se integre no solo del punto de vista físico, sino también porque ya le hace sentido a las personas que vieron cómo esto se construyó, y que conocieron a los trabajadores que estuvieron ahí”.

Francisco Castillo, coordinador de programación y comunidades del museo Violeta Parra, situado en el sector y actualmente en proceso de remodelación, recalcó el valor de participar en las actividades de las organizaciones vecinales, que constituyen un reconocimiento a un barrio que tiene una historia tan relevante para la historia política y social en Chile. “Aparte de la historia oficial existe la historia de barrio, que está en las personas que lo habitan”.

Por último, Soledad Díaz, directora de OH! Stgo 2024, extendió una invitación a participar en el festival, que abrirá gratuitamente 300 lugares en diferentes comunas de la Región Metropolitana: “Los esperaremos con los brazos abiertos y va a ser un espacio de confianza, de cariño, de cuidado, donde de nuevo podremos encontrarnos con otras personas que nos ayudarán a creer que Santiago es un lugar mejor y que podemos construirlo mucho mejor si estamos unidos y trabajamos en comunidad”.

La historia del barrio San Borja

El barrio San Borja, cuya construcción comenzó en 1969, fue parte de un ambicioso proyecto de remodelación urbana del estado que buscaba revitalizar la zona creando una alternativa habitacional en el corazón de la capital. Inspirado en las ideas urbanísticas de Le Corbusier, la remodelación San Borja se diseñó con amplios espacios comunes y torres de gran altura, priorizando el acceso a la luz natural, ventilación y vistas panorámicas de la ciudad. Este complejo habitacional, cuenta también con el parque San Borja, que funciona como una extensión de los departamentos y como espacio de encuentro y recreación para la comunidad. Con el tiempo, el sector ha enfrentado desafíos relacionados con el mantenimiento de sus espacios comunes y la presión inmobiliaria. Sin embargo, sus residentes y organizaciones vecinales han trabajado para preservar su carácter arquitectónico y comunitario, manteniendo viva su identidad y su importancia cultural.

La remodelación San Borja es considerada una precursora en el diseño de viviendas sociales a nivel internacional, ya que integra a los vecinos al centro de la capital, ofreciendo acceso a transporte público, cercanía de lugares de trabajo y comercio. Este concepto es muy similar a lo que hoy se postula como la “ciudad de 15 minutos”, que como vemos en Chile ya se había planificado a fines de los 60.

Sobre el Festival OH! Stgo 2024:

OH! Stgo 2024 incluye más de 100 actividades gratuitas, como aperturas de espacios, recorridos, visitas guiadas, talleres y conversatorios, diseñados para todo público. Es organizado desde 2017 por fundación Aldea y forma parte de la red internacional Open House Worldwide, junto a más de 60 ciudades en los cinco continentes.

Este año OH! Stgo se centrará en la temática “La ciudad participativa”, poniendo de relieve la importancia de la acción ciudadana en la transformación de nuestros entornos. De esta manera, OH! Stgo 2024 es una invitación a ser parte del cambio hacia una sociedad más participativa y sustentable.