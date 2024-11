“Travesía botánica por Chile” de Marianne North, una inglesa pintando flores en el país

Hoy revisaremos un libro algo distinto de los que normalmente he comentado en este espacio. El libro es “Travesía Botánica por Chile”, de la inglesa Marianne North, publicado recientemente por la editorial nacional Libroverde y traducido por Rocío Abarzúa.

¿Por qué este libro? Primero porque es el diario de viajes de una naturalista y pintora que recorrió los más recónditos lugares del mundo, estuvo en África, en Asia, en Oceanía, siempre en busca de flora para describir y pintar (particularmente flores y árboles), usando la fortuna que había heredado de su familia, para dejar cientos de cuadros en legado a la North Gallery, una galería pública ubicada en el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres, Inglaterra.

En segundo lugar, porque el diario incluye descripciones de paisajes y lugares de Chile que no son comunes de leer, a menos que uno lea habitualmente crónicas o libros de historia. El diario es irónico, la autora no se censura en sus descripciones y si algo no le parece lo dice sin más, como cuando describe el jardín de Isidora Cousiño en el parque de Lota, y dice que “está lleno de chucherías de mal gusto, pero la colección de plantas de Japón, Nueva Zelanda, África y México, así como aquellas que vemos en los jardines de casa, fue muy interesantes.

En tercer lugar, porque trae imágenes que acompañan la lectura y un conjunto de obras pintadas por la propia autora del diario, a color, que permiten apreciar la delicadeza en el uso de los colores y plantas que parecen cotidianas pero que impresionaron gratamente a la artista.

North llega a Chile interesada en pintar araucarias y chaguales, y recorre la costa desde el extremo austral del país, cruzando por el estrecho de Magallanes y recalando en Lota, hasta llegar a Valparaíso. El recorrido sigue a Santiago, para emprender viajes solitarios a la cordillera de la región a pintar chaguales y luego partir al sur, al sector de Nahuelbuta, donde pintó araucarias que viajarían en sus lienzos a la exhibición en Londres.

El libro incluye descripciones de costumbres chilenas, detallados comentarios sobre la flora de los jardines y campos chilenos, los mil avatares para conseguir flores frescas que pintar y excursiones a caballo por los cerros. también cuenta la publicación con un prólogo del escritor Benjamín Vicuña Macckenna, publicado en el Mercurio de Valparaíso en noviembre de 1884 y que se suma a esta traducción del diario de North como una excelente introducción al recorrido de la artista, una reseña de sus viajes y su obra en general.

Me parece que el género literario del diario o la crónica de viajes es particularmente interesante porque permite sumergirse en una narración en primera persona, que incluye descripciones a las que no siempre es fácil acceder y a información de primera fuente del viaje del autor. En este caso, estamos frente a un libro que nos muestra en detalle un viaje por Chile, en un tiempo en que ni viajar es fácil ni muchos extranjeros se aventuran en el país. El objeto del viaje ya es en sí una belleza, la búsqueda por capturar, pincel en mano, paisajes, flores, árboles, sin otro interés que atesorarlos en forma pictórica para mostrarlos a otras personas.

Finalmente la traducción del libro incluye notas importantes para comprender ciertos pasajes, así como el uso estricto de los varios nombres con que se designan plantas y flores, permitiendo así la ágil lectura del texto.

Revisa el comentario completo a continuación: