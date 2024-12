Escritor Diego Riveros gana el Premio Municipal Pedro de Oña de Ñuñoa

Este jueves 5 de diciembre en el Espacio Literario de Ñuñoa se realizó la entrega de reconocimientos a las obras ganadoras del Premio Municipal de Literatura Pedro de Oña 2024, certamen de narrativa breve que hace más de 60 años ha destacado el trabajo de escritores y escritoras de todo el país.

La convocatoria recibió más de 430 postuladas, entre las categorías “adulto” y “juvenil”. La selección de las y los ganadores estuvo a cargo de Belén Fernández Llanos, autora de la novela “Ella estuvo entre nosotros”; Daniela Figuera, periodista cultural; y Blanca Hernández, escritora y docente universitaria con especialidad en Literatura Infantil y Juvenil.

El ganador del primer lugar categoría “adulto” fue el cuento “Arcada final” del destacado escritor nacional Diego Riveros, autor del libro de cuentos Cachivaches y la novela Cuídate Mucho, ambas publicadas por Provincianos Editores. En tanto, la Mención Honrosa fue para la obra “Cazador” de Estefanía Etcheverría Toirkens.

“Estoy todavía un poco en shock, no me lo esperaba, pero sobre todo muy contento y agradecido. Creo que este es el tercer año que postulaba y bueno, la tercera es la vencida, dicen por ahí. Muy agradecido también de las palabras que mandaron los miembros del jurado. Los cuentos que envié son de mucho fluidos corporales, ocurren en un futuro medio absurdo, por eso también mi asombro y alegría de que los hayan recibido bien”, cuenta Riveros, ganador del primer premio en categoría adulto.

En la categoría “juvenil”, la obra ganadora fue “La última vez que te vi estabas muerta” de Daniela Parra Díaz. La Mención honrosa fue para “Aviario” de Fabián Álvarez.

“La verdad es que estoy muy contenta, he estado muy feliz desde que me enteré del premio. El cuento se me ocurrió cuando estaba viendo una película que se llama ‘La Quimera’, una obra de realismo mágico y me interesó mucho la posibilidad de explorar ese género. Yo estudio cine y escribo muchos guiones, normalmente desde la ficción, pero más vinculado a lo real, con esto del realismo mágico podía explorar un tipo de escritura que no es común cuando uno estudia cine”, explica Parra, ganadora del primer lugar en categoría juvenil.

El Premio Municipal de Literatura de Ñuñoa es una tradición comunal que se realiza desde 1962 y entre sus finalistas se encuentran destacados escritores como José Donoso, Delia Domínguez y Enrique Lihn.