Héctor Morales, director Festival de Teatro de Isla Negra: “Las artes no siempre son vendibles”

A un kilómetro de distancia de la Casa Museo del poeta Pablo Neruda, se encuentra el denominado Centro de Expansión, que corresponde a un terreno ocupado, en décadas pasadas, por cabañas de veraneo del sindicato Nº2 de la empresa Unilever Chile.

De modo reciente, entre el 11 y el 15 de diciembre, el lugar fue cedido por la Municipalidad de El Quisco para la segunda versión del Festival de Teatro de Isla Negra (Festine), dirigida por el actor Héctor Morales.

Minutos antes de la puesta en escena de “Hablan”, a cargo de Rodrigo Pérez y las actuaciones de Claudia Di Girólamo y Francisca Márquez (con una gran asistencia de público), Héctor Morales conversó con El Mostrador sobre Festine 2024 y sus proyecciones para el próximo año y también de otros temas, en particular de cómo percibe la gestión de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

Balance

– ¿Cuál es tu balance del Festival Festine?

– Muy contento, intensamente contento y muy agradecido de la recepción del público hacia el festival, que se había dejado de realizar en el 2017 y que en una encuesta comunal salió como uno de los recordados de los hitos culturales de Isla Negra. Entonces, a principios del 2023, me invitaron a una reunión para contarme que se estaba pensando en recuperar ese hito y desarrollar el festival.

Y este año, la municipalidad adquirió este terreno, que es donde veraneaban los trabajadores de la Unilever y que estuvo 15 años cerrado. De hecho fue súper impactante ver como cuando se abrió el día del estreno (miércoles 11, con la obra Las bordadoras), los vecinos entraron con mucha curiosidad a ver ese patio que llevaba todo ese tiempo desocupado.

– ¿Cómo ves la proyección de Festine en el tiempo?

– Sobre eso, me ha pasado algo que es muy contradictorio porque en el fondo sabemos que el éxito de estas experiencias se cuantifica con cuánto público va o su alcance. Pero a mí me importa mucho que esto crezca de una manera orgánica, principalmente porque creo que hay algo en el lugar, en la localidad, en cómo se hacen las cosas.

Hoy día este festival me permite dialogar con las compañías de invitados, almorzar con los talleristas, hacer mierda, mierda (desear éxito), que para los actores es muy importante justo antes de la función. Es importante también que este año le sumamos un día más y la idea es que, a futuro, podamos efectivamente invitar a compañías extranjeras y poder hacer alianzas con otras localidades.

– ¿Hay algún otro actor involucrado en el financiamiento?

– No, este es un proyecto de la Municipalidad de El Quisco, del Departamento de Cultura, con el Centro Cultural Mori en la organización. Y ellos son los que me invitaron a ser el curador y director artístico del festival. Agradezco mucho que haya una confianza en poner en mis manos una programación, en pensarlo y en diseñarlo.

– ¿Tienes expectativas para recibir otros aportes?

– Bueno, mi expectativa a esta altura siempre está en la colaboración. Hace algún tiempo empecé a pensar mucho más en los trabajos colaborativos, porque sabemos que el financiamiento siempre es algo complejo porque son muchos los proyectos y son muchas las compañías y agrupaciones que están esperando ser financiadas para poder concretar los proyectos. Pero en este caso en particular, por ejemplo, para Las Bordadoras, fue fundamental generar una red de apoyo y colaboración para generar un elenco local.

Futuro

– ¿Cómo se viene Festine 2025?

– Si de mí dependiera, me gustaría que el 2025 pudiéramos tener a una compañía extranjera invitada. Por ejemplo, me encanta el teatro argentino. Este año tuvimos la obra de Daniel Veronese, que es un director de allá que dirigió Prima Facie (con la actuación de Camila Hirane), pero para el próximo año me gustaría tener una compañía trasandina con un trabajo potente.

– En otro tema vinculado a la cultura, ¿cuál es tu impresión del trabajo de la ministra Carolina Arredondo?

– Yo estoy muy agradecido de la gestión y del trabajo de la Ministra de Cultura porque creo que haber presionado y defendido el presupuesto de cultura ha sido un espaldarazo a algo que es muy fundamental en nuestra sociedad hoy, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de la cultura, el cuidado del patrimonio y el cuidado que hay que tener precisamente con el desarrollo de las artes, porque las artes no necesariamente siempre son vendibles.

Ese decir, este es un festival que para las personas es gratis y eso es porque la comuna decide poner y apostar acá, así como el ministerio decide y como el país decide. Entonces las personas hoy día dicen: “gracias por traer teatro acá y gratis”. No es gratis. Para nadie es gratis. Cuesta todo lo que traemos. Y es de acceso liberado, que es una diferencia.

Porque todos los que estamos aquí tenemos que trabajar, tenemos que ganar honorarios por eso, tenemos que dedicarle tiempo del año y la carpa se tiene que arrendar y los actores tienen que viajar. Entonces, creo que entender que el Estado tiene un rol en la cultura y defender ese presupuesto me deja muy tranquilo de parte de la gestión de la ministra.

Más detalles:

https://www.elquisco.cl/festine/

Instagram: @festival_festine