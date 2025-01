La nueva película de Benjamín Vicuña

El actor nacional Benjamín Vicuña dio una larga entrevista al diario argentino Página 12, a propósito de su más reciente película: El silencio de Marcos Tremmer.

En el filme del español Miguel García de la Calera, el intérprete chileno encarna a un hombre que, al enterarse de que tiene una enfermedad incurable, decide ocultar la situación y alejar a su mujer, de la que está profundamente enamorado.

“Si no fue el más difícil, fue un personaje que me exigió una entrega completa. Me exigió un año de mi vida entre Uruguay, España y Santo Domingo. Y por supuesto que involucró también mi capital humano, mis vivencias, mi vínculo también con los dolores más profundos. Y desde ese punto de vista es el papel más exigente de mi vida”, confesó Vicuña.

