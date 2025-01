María Gabriela Huidobro, historiadora: “En todo ámbito siempre ha habido participación femenina”

¿Mujeres pelearon en la guerra del Pacífico? ¿A cuántas mujeres de la conquista o del Chile colonial conocemos? Gabriela Mistral, Inés de Suárez, Javiera Carrera, son algunos de los nombres más populares en la historia de Chile pero ¿Son las únicas mujeres que participaron en los procesos históricos en Chile?

“Uno tiende a pensar que las mujeres empezamos a participar de forma más activa a partir de los últimos 100 años en la sociedad occidental. Y mi trabajo se aboca a tratar de demostrar que no es así, que a lo largo de toda la historia, incluso en esos ámbitos que parezcan más insólitos porque uno los asocia como tradicionalmente masculinos la guerra, por ejemplo, la política, el mundo diplomático siempre ha habido participación femenina“, expresa la historiadora y autora del libro Mujeres en la historia de Chile, María Gabriela Huidobro.

La decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales en la Universidad Andrés Bello y especialista en el rol de las mujeres en los procesos históricos de Chile estuvo en la primera jornada de Congreso Futuro, en su exposición habló de la participación femenina en la historia chilena, destacando figuras históricas que han sido ignoradas o minimizadas en los relatos tradicionales.

“Una cosa es que [las mujeres] no aparezcan como protagonistas en los relatos de la historia, otra muy distinta es que hayan estado marginadas, silenciadas y pasivas en sus casas. Entonces el trabajo es demostrar que por mucho que no hayamos sido ciudadanas de pleno derecho siempre estuvimos ahí, nuestra participación ha sido importante y muchas veces decisiva en la construcción de la sociedad. Si nosotras en cambio pensáramos que hasta el siglo XIX las mujeres se quedaron recluidas en sus casas y no participaron de forma activa, entonces nos quitamos argumentos porque significaría que los hombres lograron avanzar en la historia sin nosotras. Y en realidad tenemos que entender que toda la sociedad que se ha ido forjando, se ha hecho un conjunto y es importante entonces remirar ese pasado pero desde la perspectiva de los protagonismos femeninos“, sostiene en conversación con El Mostrador.

La historiadora explica que el libro Mujeres en la historia de Chile busca reposicionar y remirar a las mujeres que se conocen y están en la memoria histórica de los chilenos.

“Tradicionalmente se las ha definido desde una perspectiva también muy masculina y por lo tanto relacional”, sostiene. “Tú le preguntas a la gente por Inés Suárez y la define como la amante de Pedro Valdivia, a Javiera Carrera como la hermana de los Carreras, lo evaluamos el semestre pasado en colegios, entonces el primer objetivo es tratar de mirarlas desde su propio rol, como dueñas de sus vidas y por la contribución que ellas hicieron”, agrega.

“La idea del libro, que recoge más de 100 mujeres, es justamente mostrar que hemos estado en todos los ámbitos y tratar de reflejar que son mujeres comunes y corrientes con todos sus defectos, sus virtudes, sus sueños, sus miedos”, afirma Huidobro.

Investigar la historia de las mujeres

Parte de la investigación de la autora ha sido la revisión de trabajos que han realizado otras historiadoras, “yo seré una eterna agradecida de ese trabajo porque si no habría tenido que empezar todo de cero“, dice.

Pero, además ha contrastado la información con versiones tradicionales, que en muchos casos, son de perspectivas masculinas. “L os lectores van cada vez menos a la voz original de los personajes históricos y es esencial dejar al personaje que hable por sí mismo”, opina. Aunque, declara que “n o siempre es fácil”.

“Mientras más atrás en el tiempo te vas, h ay menos registros escritos y ahí viene el trabajo un poco del historiador desde una perspectiva más humanista y más subjetiva, de tratar de reconstruir los pasos de esos personajes poniéndome en el lugar de ellas”, agrega.

“Una mirada presentista”

En su exposición en Congreso Futuro, la historiadora recordó la importancia de conectar con el pasado para poder entender los procesos actuales.

“Nosotros tendemos a tener una mirada muy presentista de nuestros tiempos. O sea, se nos olvida conectarnos con el pasado y creemos como que todo está pasando ahora, que nuestra época es muy especial, única, etc. Y con eso yo creo que al final perdemos altura de mira y desconocemos que este tipo de debate se ha dado a lo largo de siglos”, manifiesta.

En ese sentido, Huidobro recuerda que muchos debates sobre los derechos de la mujeres ya han sido discutidos en otros momentos de la historia, por ejemplo, Elena Caffarena abordó con gran dedicación el tema del derecho al aborto durante la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, Gabriela Mistral, quien se opuso firmemente a esta práctica, protagonizó intensos debates con las feministas de su época, lo que contrasta con su asociación actual al pañuelo verde, comenta.

“A veces estamos debatiendo sobre lo mismo que se viene discutiendo hace años sin darnos cuenta y si partiéramos de esa base quizás podríamos avanzar un poquito más. También ocurrió con las leyes de protección social, las líderes obreras de principios del siglo XX, las sindicalistas como Teresa Flores, por ejemplo, Carmela Geria, que habían planteado el tema de la desigualdad salarial y de la protección social. Ellas denunciaron, por ejemplo, el acoso sexual en el trabajo y lo desvalidas que estaban las obreras cuando entraron en la industria. Entonces deberíamos partir desde ahí para ver qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que todavía no logramos, por qué, pero no tratar de empezar desde cero, que es un trabajo infructuoso cuando deberíamos aprovechar esas lecciones que vienen de las generaciones anteriores”, concluye.