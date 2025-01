David Lynch, ícono del cine y televisión moderna, fallece a los 78 años

El director de Twin Peaks y Mulholland Drive, David Lynch, falleció este jueves a los 78 años según informó su familia a través de su perfil en Facebook.

“Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en estos momentos. Hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros”, escribieron en su página de la red social.

Una familiar de Lynch relató al medio de espectáculos TMZ que el director falleció el miércoles en la casa de su hija, lugar desde donde se refugiaba de los incendios que devastaron a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

A pesar de que de momento se desconoce la causa de su muerte, Lynch reveló el año pasado que fue diagnosticado con un enfisema tras años de tabaquismo crónico, lo que lo no le permitiría retomar una vida pública de ningún tipo.

“Damas y caballeros: sí, tengo enfisema debido a mis muchos años de fumador. Debo decir que disfruto mucho fumando y me encanta el tabaco: su olor, encender cigarrillos, fumarlos, pero hay un precio que pagar por este disfrute, y el precio para mí es el enfisema. Hace más de dos años que dejé de fumar. Recientemente me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma excepto por el enfisema. Estoy lleno de felicidad y nunca me jubilaré”, escribió en agosto pasado en la misma plataforma que hoy informó de su fallecimiento.

Maestro de lo onírico y lo surreal

Nacido el 20 de enero de 1946, Lynch comenzó su carrera en el cine en el año 1968 luego de estudiar arte en la Pennsylvania Academy of Fine Arts (PAFA) y experimentar con diversas formas de animación. Su primer cortometraje, Six Men Getting Sick (1966) se caracterizó ―como el resto de su filmografía― por su perspectiva novedosa y por las sensaciones que causó en el público más que por su trama.

No fue hasta 1971 en que se consolidó como cineasta con su primer largometraje, Eraserhead, película en blanco y negro que de primeras no logró terminar por falta de presupuesto por lo que tuvo que acudir a sus amigos y familiares. Su éxito comercial lo logró con The Elephant Man en 1980, que le valió reconocimiento mundial.

En 1990, junto a Mark Frost, dio el salto a la televisión con su serie Twin Peaks, que llegó a ser estrenada en nuestro país el año 1992 por Canal 13. La serie, que tuvo tres temporadas y una película llamada Twin Peaks: Fire Walk with Me, se convirtió en una producción de culto que, hasta el día de hoy, sorprende a propios y extraños gracias a sus tintes surrealistas y su visión sobre los sueños, tema que Lynch trataría durante toda su carrera.

En 2001 dirigió Mulholland Drive, película que ha sido considerada como una de las mejores del siglo XXI, entre ellas una encuesta realizada por la BBC en el año 2016.