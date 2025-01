Cultura en riesgo: organizaciones acusan inestabilidad laboral y financiera por retrasos en PAOCC

Enero es un mes movido para las artes. Llega el verano, y los festivales, los museos, las salas de teatro, los cines y los parques ofrecen una gran oferta de actividades culturales en todo el país. El inicio de año es fundamental para el financiamiento de gran parte de estos espectáculos; la mayoría de los resultados de los fondos del Ministerio de las Culturas se dan a conocer por estas fechas y se firman los contratos.

Entre las diversas líneas de apoyo, está el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), el cual entrega financiamiento a organizaciones culturales que generan programación, implementan acciones de participación y fomentan la creación y experimentación artísticas, para que puedan consolidar sus equipos de trabajo y mantener la continuidad de su quehacer.

Según detalla la página del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio, en esta oportunidad, el programa cuenta con un total de $3.168.357.837 para distribuir entre las organizaciones seleccionadas. De los cuales, $2.719.357.837 corresponden a la convocatoria de continuidad y $449.000.000 corresponden a la convocatoria de ingreso.

Sin embargo, 58 de los organismos beneficiarios le entregaron este jueves 23 de enero una carta dirigida a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, mostrando su preocupación por los retrasos de las fechas de firma de convenios, la entrega de planes de gestión, presupuestos y, especialmente, el traspaso de recursos del programa 2025.

“Ahora que estamos a fines de enero, nos encontramos en una situación de incertidumbre que supera la de años anteriores. La promesa de no concursabilidad ha derivado en silencio, respuestas ambiguas y una espera paralizante. Esto nos lleva a preguntar: ¿Qué ha sucedido? ¿Hasta cuándo debemos esperar?“, dice la carta.

Además, señala que “muchas de las organizaciones han suspendido programación nacional e internacional, tirando a la basura meses y años de gestión y confianza. Otras no saben cómo pagar a sus trabajadores, cubrir gastos de cuidados de sus hijos, de cuentas básicas de arriendo, luz y agua. Y ninguna de las 132 organizaciones está sujeta a crédito para poder sustentar el pago de cuentas. Sabemos que en nuestro país lo único que no espera es el cobro de las empresas”.

Preocupadas por la poca claridad de la información, distintas organizaciones han hecho pública la situación. Desde la Red de Salas de Teatro aseguran que “diciembre era el momento para que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entregara las directrices del programa para el 2025. Sin embargo, hoy seguimos sin claridad sobre montos, fechas de entrega o mecanismos de implementación”.

“Esta incertidumbre afecta a miles de trabajadoras y trabajadores, poniendo en riesgo nuestra estabilidad laboral y nuestra capacidad de planificar y crear. Es imperativo que el ministerio asuma su responsabilidad en esta crisis, restableciendo una comunicación clara, respetuosa y oficial. Si el PAOCC fue concebido para fortalecer al sector, no puede convertirse en una carga más para quienes luchamos por mantener viva la expresión cultural en Chile”, agregan desde la Red de Salas de Teatro.

Desde Teatro Puerto, espacio ubicado en La Serena, señalan que el retraso en los pagos los afecta en términos legales: “Nosotros ya llevamos más de 10 años trabajando y estamos desde el inicio con PAOCC, desde la primera convocatoria, que fue el 2015, para empezar a ejecutarse el 2016. Entonces, tenemos equipo que trabaja desde esos años y algunos que la mayoría ya están con contrato indefinido. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, por lo tanto no tenemos ganancias, no contamos con presupuesto para poder cubrir y entramos en problemas legales porque hay que cumplir con los trabajadores y obviamente los trabajadores podrían llegar a demandarnos”.

Por otro lado, Teatro Sidarte, espacio de las artes escénicas con más de 17 años de trayectoria, publicó en redes sociales un comunicado en el que menciona que está “frente a un escenario muy complejo, en el más profundo desamparo, sin posibilidades de continuar con nuestras puertas abiertas, debido a la lenta gestión por parte del Ministerio de la Culturas para el óptimo y oportuno financiamiento de las organizaciones de trayectoria”.

Cambios en el PAOCC

Tras largas jornadas de discusión en el Congreso, en noviembre de 2024 se aprobó la Ley de Presupuesto 2025. El presupuesto en Cultura avanzó de 0,44 % a un 0,58 %, lejos del 1 % prometido por el Presidente Boric, pero es un avance. Aunque, más allá de los números, entre los proyectos más beneficiados está el PAOCC, por lo que las organizaciones pasarían a obtener financiamiento a través de concursos y lograrían tener un financiamiento permanente.

Desde el Ministerio de las Culturas señalaron que “los cambios realizados en este programa representan una transformación profunda en los mecanismos de financiamiento, respondiendo a una demanda histórica del sector: la transición desde la concursabilidad anual hacia un modelo de financiamiento de carácter permanente que asegure la continuidad de los planes de gestión de cada una de estas instituciones. Este cambio implica un esfuerzo significativo, tanto en términos de gestión como de recursos fiscales que se han priorizado, reconociendo el valor cultural y social de estas organizaciones”.

Desde la Subsecretaría de las Culturas sostienen que apenas publicada la Ley de Presupuesto, se ingresó a la Contraloría General de la República la resolución correspondiente para regular el mecanismo de entrega de estos recursos públicos y así cumplir con lo establecido en la Ley de Presupuesto.

“Entendemos la urgencia y las preocupaciones del sector; sin embargo, es importante destacar que la Contraloría, en el ejercicio de sus atribuciones y considerando que este es un nuevo modelo de financiamiento permanente, ha realizado las observaciones y consultas pertinentes que garanticen el correcto uso de los recursos públicos”, agregan desde el ministerio.

Una respuesta similar recibieron las organizaciones que, luego de enviar la carta el pasado jueves 23 de enero, fueron convocadas a una reunión. Según fuentes presentes en la instancia, la cartera no presentó propuestas concretas con soluciones, dado que tienen que esperar los decretos de Contraloría.

Desde Fábrica Creativa de Barrio Checoeslovaquia, un centro de residencias y de creación artística que lleva 10 años funcionando en la comuna de San Joaquín, sostienen que han “agotado todos los mecanismos disponibles para establecer un diálogo constructivo con las autoridades, sin obtener resultados concretos. Actualmente, no existe una solución clara que permita avanzar en la implementación efectiva de las políticas culturales dirigidas a la ciudadanía”.

En la misma línea, desde Teatro Puerto dicen rescatar la disposición de las personas a cargo del Programa PAOCC, “pero creo que ellos tienen una información que es la que nos traspasan a nosotros, que es bastante protocolar: ‘Hay que esperar los tiempos de la Contraloría’, pero no tenemos más información acerca de medidas de mitigación, por ejemplo, qué va a pasar durante estos meses, qué pasa con quienes no tenemos presupuesto para funcionar, qué pasa con los temas legales que explicaba recién en términos de contratación de trabajadores. Entonces, desde las autoridades máximas como la ministra, la subsecretaria, no hemos tenido respuestas concretas más que esperar los tiempos de la Contraloría, y entendemos que los tiempos de esta pueden ser meses, y eso sin duda afectaría a la cultura de Chile y entraríamos en una crisis muy profunda”.